Goal.com
مباشرالتذاكر
Live Scores, Stats, and the Latest News
GOAL ONLY Barcelona GFXGoal AR, Gemini
علي رفعت

قاعدة سواريز | دليل الطالب البرشلوني في دوري الأبطال.. متى تحصل على بطاقة حمراء وتنقذ فريقك؟!

فقرات ومقالات
برشلونة
دوري أبطال أوروبا

متى يجب على النجوم أن يقرروا التضحية؟!

يعود مصطلح قاعدة سواريز إلى الحادثة الشهيرة في بطولة كأس العالم لعام 2010 عندما تصدى لويس سواريز بيده لكرة هدف محقق لمنتخب غانا في الدقائق الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني. 

حصل سواريز على بطاقة حمراء وتم احتساب ركلة جزاء أضاعها أسامواه جيان لتنتقل المباراة إلى ركلات الترجيح التي حسمها منتخب أوروجواي لصالحه. 

أثارت هذه اللقطة جدلًا أخلاقيًا كبيرًا حيث وصف مدرب غانا سواريز بأنه غشاش بينما دافع مدرب أوروجواي عن لاعبه لالتزامه بالقواعد. 

ورغم الطرد حقق الفريق الهدف الأسمى وهو التأهل مما جعل هذا التصرف نموذجًا يدرس في عالم التكتيك الرياضي.

نشر أحد الكتاب عبر موقعه الذي يدعى "أوليفر سبورتس" تحليلًا رياضيًا دقيقًا يعتمد على لغة الأرقام والإحصاءات لتقييم مدى جدوى التضحية بتلقي بطاقة حمراء لإنقاذ الفريق من هدف محقق.

استند الكاتب في دراسته إلى نموذج توزيع بواسون الرياضي لحساب احتمالات تسجيل الأهداف وتأثير اللعب بعشرة لاعبين مقارنة بتواجد 11 لاعبًا.

خلصت الدراسة إلى استنتاج واضح وهو أن ارتكاب مخالفة تستوجب الطرد المباشر لمنع هدف مؤكد يكون قرارًا سليمًا إحصائيًا في حالة التعادل فقط إذا كان المتبقي من عمر المباراة أقل من 23 دقيقة.

أما إذا كان الفريق متقدمًا في النتيجة فإن هذا التصرف يعد مفيدًا إذا حدث خلال الدقائق 10 الأخيرة من الوقت الأصلي.

تطبيق القاعدة على فريق برشلونة

بالنظر إلى مسيرة فريق برشلونة في مسابقة دوري أبطال أوروبا نجد أن لاعبي الفريق وقعوا في فخ الطرد المبكر في عدة مناسبات مما كلفهم خسارة مباريات حاسمة ويعد تأكيدًا قاطعًا على صحة النظرية التي ترفض التضحية المبكرة.

نستعرض تاليًا أبرز هذه الحالات وكيف أثرت على مسار الفريق الكتالوني:

  • إريك جارسيا ضد فريق موناكو

    تعرض إريك جارسيا للطرد المباشر في الدقيقة 11 من الشوط الأول خلال الجولة الأولى من مرحلة الدوري لموسم 2024-2025.

    كانت النتيجة حينها هي التعادل السلبي لكن التضحية المبكرة أثبتت فشلها، اضطر فريق برشلونة للعب لفترة طويلة بنقص عددي مما تسبب في استنزاف طاقة اللاعبين وانتهت المباراة بهزيمة الفريق بهدفين مقابل هدف واحد.

    يمثل هذا الطرد دليلًا واضحًا على خطأ ارتكاب مخالفة طرد في الدقائق الأولى.


    • إعلان

  • باو كوبارسي ضد بنفيكا

    في ذهاب دور 16 من موسم 2024-2025 تلقى باو كوبارسي بطاقة حمراء في الدقيقة 22 بعد تدخله لمنع فرصة هدف محقق.

    كانت النتيجة وقتها التعادل السلبي ورغم النقص العددي المبكر استطاع برشلونة الصمود وتحقيق الفوز بنتيجة هدف دون رد.

    تعد هذه الحالة استثناءً نادرًا لقاعدة صعوبة اللعب منقوصًا ولا يمكن الاعتماد عليها كمعيار دائم نظرًا لاختلاف قوة كل خصم.

    @fw.kev25

    Cubarsi red card today 💀💀#ucl #barca #benfica #cubarsi #brexit #foryoupage #fyp #viral #fypシ

    ♬ original sound - Kev


  • رونالد أراوخو ضد تشيلسي

    شهدت الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لموسم 2025-2026 واقعة مشابهة حين تلقى رونالد أراوخو البطاقة الصفراء الثانية ليطرد في الدقيقة 44.

    حدث ذلك قبل نهاية الشوط الأول بلحظات وكانت المباراة تتجه لتعادل سلبي لكن الطرد تسبب في انهيار دفاعي شامل وانتهت المواجهة بخسارة قاسية لبرشلونة بثلاثة أهداف نظيفة، ومرة أخرى يؤكد هذا أن الطرد في منتصف المباراة يعد انتحارًا تكتيكيًا.

    @sfe9990

    Germany‘s new favorite player?#cucurella #germany #football #fouryou #viral

    ♬ Originalton - SFE9⚡️


  • باو كوبارسي ضد أتلتيكو مدريد

    تكرر سيناريو الطرد في الدقائق القاتلة من الشوط الأول خلال ذهاب ربع نهائي البطولة في شهر أبريل من عام 2026 أمام أتلتيكو مدريد.

    تلقى باو كوبارسي بطاقة حمراء في الدقيقة 44 والنتيجة تشير إلى التعادل السلبي، لم يكتف الخصم بالاستفادة من النقص العددي بل سجل هدفًا مباشرًا من الركلة الحرة لتنتهي المباراة بخسارة برشلونة بهدفين دون مقابل.


  • إريك جارسيا ضد أتلتيكو مدريد

    في مباراة الإياب لنفس الدور ربع النهائي حصل إريك جارسيا على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 78.

    كانت النتيجة تشير إلى تقدم برشلونة بهدفين مقابل هدف واحد وهي نتيجة أبقت على آمال الفريق.

    ورغم أن توقيت الطرد يقترب من القاعدة المثالية التي حددها التحليل الإحصائي إلا أنه قضى تمامًا على فرص الفريق في تسجيل هدف إضافي لتعويض فارق الذهاب ليودع الفريق البطولة بخسارته في مجموع المباراتين بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.


  • رونالد أراوخو ضد باريس سان جيرمان

    تعد هذه الحالة النموذج الأبرز والأكثر مرارة في تاريخ برشلونة الحديث حيث تجسد بشكل صارخ دقة التحليل الرياضي لموقع أوليفر سبورتس.

    حدثت هذه الواقعة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وكان برشلونة قد حقق انتصارًا ثمينًا في الذهاب بباريس بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

    وفي مباراة العودة على ملعب كامب نو تقدم الفريق الكتالوني بهدف نظيف ليتسع الفارق الإجمالي لصالح برشلونة.

    وفي الدقيقة 29 من الشوط الأول ارتكب المدافع رونالد أراوخو مخالفة ضد برادلي باركولا بمنع انفراد صريح ليتلقى بطاقة حمراء مباشرة.

    كانت النتيجة وقت الطرد تشير لتقدم برشلونة بهدفين في مجموع المباراتين لكن النقص العددي المبكر تسبب في تحول كلي لمجريات اللقاء حيث انهار الفريق دفاعيًا واستقبل 4 أهداف كاملة لتنتهي المباراة بخسارة قاسية بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد ويودع البطولة.

    أثبت هذا الطرد المبكر أن التضحية لمنع هدف في أول نصف ساعة تعد كارثة تكتيكية تقضي على ميزة التقدم وتمنح الخصم فوزًا سهلًا بمرور الوقت.


  • FBL-EUR-C1-BENFICA-BARCELONAAFP

    بيت القصيد

    تشير كل هذه المعطيات إلى أن قرار تلقي بطاقة حمراء يجب أن يخضع لحسابات دقيقة ولا يترك للانفعال اللحظي في هذا المستوى من التنافس.

    يجب على اللاعبين إدراك أن التضحية بلاعب لمنع هدف لا تكون مجدية أبدًا في الشوط الأول أو منتصف الشوط الثاني.

    يظل الطرد التكتيكي حلًا أخيرًا لا ينبغي اللجوء إليه إلا في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة للحفاظ على تقدم حاسم أو تعادل يضمن الصعود أما ما دون ذلك فهو مجرد هدية تمنح الخصم تفوقًا ساحقًا يسهل معه تحقيق الانتصارات.


الدوري الإسباني
فالنسيا crest
فالنسيا
فالنسيا
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة