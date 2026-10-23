قاعة المشاهير الجزء الثامن عشر - أوزيبيو، "الفهد الأسود" الذي تحدى بيليه وقاد البرتغال إلى مصاف كبار كرة القدم

حاول الدوري الإيطالي انتزاعه من بنفيكا، حيث سعى إليه يوفنتوس، ثم اقترب إنتر بقيادة أنجيلو موراتي كثيرًا من إتمام الصفقة. كان أوزيبيو وزوجته فلورا قد حددا بالفعل منزلًا قرب بحيرة كومو، لكن بعد مونديال 1966 أدّى إغلاق الحدود أمام الأجانب إلى فشل الانتقال.

وهكذا انتهى الأمر بكوريا الشمالية، التي كانت قد أقصت إيطاليا، إلى سدّ الطريق نحو الدوري الإيطالي أمام الرجل نفسه الذي كان قد أنهى حلمها في كأس العالم.

"كان بإمكاني شراء نصف لشبونة"، مازح النجم الأسطوري في مقابلة مع مجلة ‘FourFourTwo’ عام 2008، متحدثًا عن حجم ما كان سيجنيه مع إنتر. أما بخصوص اهتمام يوفنتوس السابق فأكد أن تدخّل سالازار هو ما منعه من الرحيل، لأن الديكتاتور كان يعتبره من ممتلكات الدولة. وهي رواية عارضها المؤرخ ريكاردو سيرادو، الذي سيربط عدم انتقاله إلى تورينو بالالتزامات العسكرية للاعب.

والواقع أن أوزيبيو بقي في بنفيكا حتى عام 1975. وقد أثّرت الركبتان، المنهكتان الآن، على الجزء الأخير من مسيرته، من دون أن يمحو ذلك حاسته في التهديف. عبر المحيط الأطلسي ليلعب مع بوسطن مينيتمن في الدوري الأمريكي الشمالي لكرة القدم (NASL)، وانتقل إلى المكسيك مع مونتيري، ثم توجّه إلى كندا: وفي عام 1976 أحرز لقب أمريكا الشمالية مع تورنتو ميتروس-كرواتيا، مسجّلًا أيضًا في النهائي ومختتمًا المشوار بـ18 هدفًا في 25 مباراة.

وتنقّل مجددًا بين البرتغال والولايات المتحدة، مرتديًا قمصان بيرا-مار، ولاس فيجاس كويكسيلفرز، وأونياو دي تومار، ونيوجيرسي أمريكانز، قبل تجربة أخيرة في كرة القدم داخل الصالات مع بوفالو ستاليونز.

ثم عاد ليمثّل بنفيكا، في البداية كمساعد فني ولاحقًا كسفير للنادي الذي أصبح بيته. وقد أراد بنفيكا تكريمه وهو ما يزال على قيد الحياة: ففي 25 يناير 1992، يوم عيد ميلاده الخمسين، دشّن أوزيبيو التمثال الذي يجسّده أمام ملعب دا لوز القديم. وكانت إلى جانبه زوجته وابنتاه. وحتى اليوم، أمام الملعب الجديد، يستقبل تمثاله البرونزي الجماهير.

وعند وفاته، في 5 يناير 2014، عن عمر ناهز 71 عامًا، أعلنت البرتغال ثلاثة أيام من الحداد الوطني. وعبر النعش أرضية ملعب دا لوز، وفي 3 يوليو 2015 نُقل رفاته إلى البانثيون الوطني.

"لو كان بإمكاني الاختيار، لتمنيت أن أموت هناك، في ملعب بنفيكا. إنه بيتي - كان قد أوضح المهاجم القادم من موزمبيق منذ عام 1997 -.

وأكد خلال حديثه التاريخي :"هناك أصبحت رجلًا. هناك أعيش منذ أن كنت في الثامنة عشرة من عمري. بالطبع لا أستطيع الاختيار، لكنني أودّ ذلك… وأكثر من ذلك خلال مباراة قوية ومحتدمة وبفوز لبنفيكا".