قاعة المشاهير الجزء الثامن عشر - أوزيبيو، "الفهد الأسود" الذي تحدى بيليه وقاد البرتغال إلى مصاف كبار كرة القدم

"وصل إلى الملاعب راكضًا كما لا يركض إلا من يهرب من الشرطة أو من البؤس الذي ينهش عقبيه".
بهذه الكلمات، روى صاحب القلم الأكثر مرجعيةً ورومانسيةً في كرة القدم العالمية، إدواردو جاليانو، قصة أوزيبيو في كتابه ‘El fútbol a sol y sombra’، المعروف في إيطاليا باسم ‘Splendori e miserie del gioco del calcio’.
كان المهاجم الصريح الذي نشأ في حي مافالالا يقطع المئة متر في 11 ثانية، وكان يجمع بين انطلاقة العدّاء والمراوغةً الرشيقةً والمتقنة وقدمًا يمنى متفجرةً ودقيقة، قادرةً على خداع أي حارس مرمى حتى من مسافة بعيدة.
وصل إلى أوروبا قادمًا من بؤس موزمبيق المستعمَرة، لكن كرة القدم كانت ستأخذه بعيدًا: ليصعد إلى قمة أوروبا مع بنفيكا، وليصبح أول نجم عالمي استثنائي في البرتغال، البطل القادر على منازعة بيليه من أجل صولجان الأفضل على الإطلاق في حقبته.
كان مهابًا ومحترمًا من جميع خصومه، وفي الملعب كان يتحرك باحثًا عن الهدف كأنه نمر مستعد لافتراس فريسته. ولهذا منحه الصحفيون الإنجليز اللقب الآسر 'الفهد الأسود'.
وفي الوقت الذي تمتعت فيه البلدان الأخرى بكل من بيليه ودي ستيفانو وبوبي تشارلتون، وجدت البرتغال أيضًا بطلها، القادر على أخذها إلى أرستقراطية كرة القدم العالمية.