قبل أن يتحول إلى مهاجم لا يرحم، وأحد أفضل اللاعبين في العالم لسنوات عديدة، ورمزاً لعقد كامل (ومعبوداً كروياً للكثيرين)، كان تيري هنري، كغيره من زملائه، مجرد "مشروع قيد التطوير". امتلك "تيتي" الشاب صفات استثنائية: فنيات عالية، وقبل كل شيء، سرعة فائقة سواء في الخطوات الأولى أو في الانطلاق بالكرة. كان يمتلك إيقاع ركض منتظم بشكل استثنائي؛ باختصار، إذا انطلق، يصبح من المستحيل اللحاق به.

كان آرسين فينجر يدرك ذلك جيداً. في أواخر الثمانينيات بفرنسا، بدأ برنامج تطوير الشباب الفرنسي في "كليرفونتين". يمكننا القول إن هنري كان أحد أوائل المنتجات الممتازة لهذا المركز التدريبي. وعندما انضم إلى نادي موناكو، الذي كان يدربه فينجر نفسه، كان مفهوم "الربط" بين فرق الشباب والفريق الأول يعمل بكامل كفاءته.

في تلك المرحلة، رأى المدرب الألزاسي فيه جناحاً، في حقبة تاريخية كانت الأجنحة تبدو فيها قادرة على كسر أي توازن. وعندما أشركه لأول مرة مع الفريق الأول في أواخر صيف 1994، كان هنري جناحاً هجومياً بكل ما تحمله الكلمة من معنى. لعب مباراتين تحت قيادة فينجر، ثم تمت إقالة المدرب، ولم يُستدعَ "تيتي" لعدة أشهر. بالطبع، وحده المجنون من يُبقي موهبة كهذه خارج الملعب. عاد ليلعب ست مباريات أخرى مسجلاً ثلاثة أهداف (هدفان في لانس، وهدف في نانت) خلال ستة أيام.

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ما يهمنا هنا ليس الأرقام التي تقودنا إلى عام حاسم مثل 1998 (نذكر باختصار: في مواسمه الأربعة الأولى كمحترف، سجل 27 هدفاً، منها سبعة أهداف في نسخة واحدة من دوري أبطال أوروبا بين 1997 و1998، والتي انتهت بالنسبة له بالخسارة في نصف النهائي أمام يوفنتوس)، بل مسار التطور الذي رافقه حتى الفوز بكأس العالم مع فرنسا.

لعب هنري في المونديال على الجانب الأيمن (وهو ما قد يبدو اليوم ضرباً من الجنون، بالنظر إلى مدى فتكته في إيجاد المساحة المناسبة لاحقاً في مسيرته عند استغلاله للجانب الأيسر)، لكنه كان دائماً يلعب كجناح. كان لا يزال لاعباً يعتمد في جزء كبير من أسلوبه على السرعة، لكن فكرة الانتقال إلى العمق (حيث كان يلعب كمهاجم صريح في صغره) كانت مطروحة بالفعل. ما كان ينقصه -وهو ما يثير الابتسامة اليوم- هو القدرة على تسجيل الأهداف (على الرغم من الأهداف الثلاثة التي سجلها في كأس العالم نفسه، وهو الإنجاز الذي كرره بعد بعامين في بطولة أمم أوروبا التي فازوا بها أيضاً).

صرح هنري في مقابلة مع مجلة The Blizzard: "كنت سريعاً، لكنني كنت بحاجة إلى عشر فرص لتحويل واحدة منها إلى هدف، وفي الوقت نفسه كنت أواصل صناعتها. كنت أقول لنفسي: 'لن تحظى دائماً بهذه الفرص. يجب أن تضع الكرة في الشباك'. لم أُولد بموهبة تسجيل الأهداف. بدأت كجناح أعمل على الكرات العرضية، مما ساعدني على فهم دور اللاعب الذي يمرر الكرة".

هذه النقطة تشكل مفتاحاً لفهم من كان تيري هنري وماذا أصبح. الموهبة المفرطة وُضعت في خدمة العمل الدؤوب (في المقابلة ذاتها، يروي كيف تدرب بشكل متكرر ومهووس مع المعد البدني لموناكو آنذاك، كلود بويل، لتحسين تمركزه باستخدام مجسمات التدريب. وفي منشور حديث على إنستجرام، نراه يرفع الأثقال ويكتب في التعليق أن "التكرار يصنع العادات").

ليس هناك الكثير ليقال عما حدث بعد كأس العالم الذي كرس قيمته المطلقة؛ ففي يناير 1999، انتقل إلى يوفنتوس لأن لوتشيانو موجي أراده بأي ثمن لتعويض المصاب أليساندرو ديل بييرو. لكن في الواقع، وصوله إلى الدوري الإيطالي لم يؤجل سوى لبضعة أشهر انتقاله الحتمي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز للعب مع آرسنال (الذي كان قد دخل في مزايدة مع النادي الإيطالي وخسرها في البداية).

في تورينو، كاد هنري أن يضيع تماماً. التغيير الفني من مارشيلو ليبي إلى كارلو أنشيلوتي أبعده عن مركزه بشكل غير طبيعي، حتى وجد "تيتي" نفسه لسبب غير مفهوم على الرواق.

أوضح الفرنسي لاحقاً: "وضعوني على الجناح. عندما كنا في حالة دفاع، كنت أتواجد في الخلف. أما في الهجوم، فكان عليّ أن ألعب كمهاجم ثالث. كان كل شيء جديداً بالنسبة لي. لعبت تقريباً كل المباريات دون أن أفهم دوري جيداً". اليوم يمكننا القول إن هذا كان أحد أكبر الأخطاء التكتيكية في تاريخ كرة القدم.

من جهته، صرح أنشيلوتي لصحيفة لا ريبوبليكا: "لم أدرك أن تيري هنري لم يكن جناحاً. لم أعتقد أنه قادر على اللعب في العمق، وهو لم يخبرني قط أنه قادر على ذلك". المدرب، الذي غيّر الشكل التكتيكي ليوفنتوس عند وصوله من 4-4-2 إلى 3-5-2، قرر مع مرور الأسابيع تقريبه أكثر من المرمى، لكن تجربته في إيطاليا لم تدم طويلاً.

في البودكاست Stick to Football، روى هنري ما قيل له: "سنرسلك إلى أودينيزي لكننا نؤمن بك". في نهاية موسمه الأول مع يوفنتوس، أراد النادي إعارته إلى أودينيزي للحصول على مارسيو أموروسو في المقابل. كان رد هنري قاطعاً: "ثقة كبيرة حقاً... هل تؤمنون بديل بييرو؟ إذن أرسلوه هو". انتهت العلاقة هنا، ونصل إلى نقطة التحول.

في آرسنال، لم يلتقِ "تيتي" بفينجر مجدداً فحسب، بل تم نقله إلى قلب الهجوم. كانت تلك هي نقطة التحول المثالية.. واكتملت عملية التحول.