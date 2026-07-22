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Paolo Camedda

قاعة المشاهير | المجلد الخامس عشر .. "لوتار ماتيوس" الألماني صاحب الأرقام القياسية: البطل الذي استبق المستقبل

فقرات ومقالات
ألمانيا
قاعة المشاهير
إنتر
بايرن ميونخ

«الأرقام القياسية موجودة لكي يتم تحطيمها» – بيلي جين كينج

إنها إحدى القوانين غير المكتوبة في عالم الرياضة. عاجلاً أم آجلاً، سيأتي دائماً شخص قادر على تسجيل أهداف أكثر منك أو على اللعب لفترة أطول. وقد حدث ذلك في كرة القدم للعديد من الأبطال. حتى لأحد أعظم اللاعبين مثل لوتار ماتيوس. فقد تم تجاوز العديد من أرقامه القياسية، التي بدت وكأنها ستدوم إلى الأبد. ومع ذلك، بعد مرور عقود، يكفي نطق اسمه لتعود إلى الأذهان صورة لاعب الوسط الذي لم يمنح المهاجمين المبدعين في الفريق المنافس لحظة واحدة من الراحة، وصورة لاعب الوسط المتكامل الذي سحر ملعب سان سيرو والعالم أجمع، وصورة التسديدة اليمنى القوية القادرة على تخطي أي حارس مرمى، وصورة المدافع الحر الذي قاد زملاءه بسلطة وبراعة. لأن لوتار ماتيوس كان كل هذا وأكثر بكثير: قائدًا عبر حقبتين، مستبقًا أسلوبًا كرويًا كان سيُبرز حداثته بعد سنوات عديدة.

عندما وضع الحكم المكسيكي إدجاردو كودسال مينديز صافرته بين شفتيه وأعلن انتهاء المباراة النهائية لكأس العالم عام 1990، بدا وكأن الزمن توقف لبضع ثوانٍ. أمام ما يقارب 75 ألف متفرج، في ملعب أوليمبيكو في روما، بقي لوتار ماتيوس ساكناً. لم يبحث عن الكاميرا، ولم ينطلق في جولة احتفالية. خفض نظره، وأخذ نفساً عميقاً، وعندها فقط سمح لنفسه بأن يغمره الحماس الذي أبداه زملاؤه. وبعد بضع دقائق، كان سيرفع كأس العالم بصفته قائد منتخب ألمانيا الغربية. كان ذلك ذروة مسيرة استثنائية، ولكنه كان قبل كل شيء اللحظة التي التقى فيها الماضي بالمستقبل.

في تلك الليلة، لم يفز فقط أفضل لاعب وسط في العالم. بل فازت فكرة كرة القدم برمتها. اللاعب رقم 10 الذي كان يستعيد الكرات من مركز الوسط، وصانع الألعاب الذي كان يسدد الكرة بفعالية مهاجم، والقائد الذي كان يركض لمدة تسعين دقيقة محافظًا على مستواه المتميز. كان أسلوب لعب ماتيوس متجهًا بالفعل نحو المستقبل. متقدمًا على الجميع.


  • فتى فرانكونيا

    لفهم ماتيوس جيدًا، لا بد من العودة إلى هيرتسوجيناوراخ، تلك البلدة الصغيرة في فرانكونيا التي كان مقدّرًا لها أن تترك بصمة لا تُنسى في تاريخ الرياضة. هنا وُلد لوتار هربرت ماتيوس في 21 مارس 1961. كان والده هاينز ووالدته كاتارينا يديران حانة صغيرة يرتادها العمال والحرفيون وعشاق كرة القدم. كان مكانًا بسيطًا، حيث تدخل كرة القدم في المحادثات اليومية بنفس الطبيعية التي تدخل بها السياسة أو العمل. وقبل أن يتعلم لوتار لعب كرة القدم، تعلم الاستماع إليها.

    سرعان ما ظهرت موهبته، لكن ما لفت الانتباه بشكل خاص هو انضباطه ورغبته شبه الهوسية في تحسين مستواه. وعندما انضم إلى بوروسيا مونشنجلادباخ وهو في أوائل سن المراهقة، لم يحتج بيرتي فوجتس سوى بضع جلسات تدريبية ليدرك من أمامه: «اجعلوه يوقع العقد فوراً». لم يقتصر الأمر على رؤيته للموهبة الفنية فحسب، بل استشعر شيئاً أكثر ندرة: العقلية.

    أصبح بوروسيا المختبر الذي بنى فيه ماتيوس أسلوب لعبه. كان يركض أكثر من الآخرين، ويستعيد الكرات، ويرافق الهجمات، ويسدد. في عصر كان يُطلب من لاعبي الوسط بشكل أساسي اختيار دور واحد، حاول هو أن يجسد جميع الأدوار. لم يرد أن يكون مجرد لاعب دفاعي. ولم يكتفِ بكونه صانع ألعاب. أدرك، قبل الكثيرين، أن المستقبل ينتمي للاعبين المتكاملين.

    في عام 1980، وهو في التاسعة عشرة من عمره فقط، فاز ببطولة كأس الأمم الأوروبية مع ألمانيا الغربية، التي أُقيمت في إيطاليا بالذات. كان هذا أول لقب كبير في مسيرته، ولكنه كان أيضًا أول لمحة عن ثقافة الفوز التي سترافق حياته الرياضية بأكملها. وبعد بضع سنوات، جاءت أيضًا هزائم كان مقدّرًا لها أن تترك أثرًا عميقًا عليه: ركلة الجزاء التي أضاعها في نهائي كأس ألمانيا عام 1984 أمام بايرن ميونخ، وقبل كل شيء، بعد انتقاله إلى بافاريا، نهائي دوري أبطال أوروبا الذي خسره أمام بورتو عام 1987. جرحان لم يؤديا إلى إبطاء نموه، بل ساهما في صقل شخصيته.

    «لقد تعلمت من الهزائم أكثر بكثير مما تعلمت من الانتصارات»، كما سيقرّ بعد سنوات عديدة. وربما تكون هذه هي السمة التي تميزه عن كبار لاعبي كرة القدم من جيله. فهو لا يعتبر الموهبة أبدًا نقطة وصول، بل يعيشها كنقطة انطلاق.

    بينما كان الشاب الألماني يبني هويته على أرض الملعب، كان هناك شاب أرجنتيني في الطرف الآخر من العالم يعيد كتابة معنى كلمة «عبقري» ذاتها. كان مارادونا يسحر الجماهير بالكرة بين قدميه. أما ماتيوس، فكان يفرض نفسه بالكرة وبدونها. 

    طريقتان متعارضتان في تفسير كرة القدم. لاعبان استثنائيان قرر القدر بالفعل أن يجمعهما معًا.


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  • بطل في طور التكوين

    يُعد نادي بايرن ميونخ بالنسبة للعديد من لاعبي كرة القدم نقطة الوصول. أما بالنسبة إلى لوتار ماتيوس، فهو بداية تحول جديد.

    عندما وصل إلى ميونخ في صيف عام 1984، لم يعد موهبته موضع شك. فقد خاض بالفعل 200 مباراة رسمية مع بوروسيا مونشنجلادباخ، وسجل 51 هدفًا، ووصل إلى نهائي كأس الاتحاد الأوروبي. لكن ما كان عليه إثباته، إن كان هناك ما يجب إثباته، هو قدرته على فرض نفسه باستمرار على أعلى المستويات.

    صقل قدرته على قراءة المباراة، وتعلم كيفية التحكم في وتيرة اللعب، وتحسن في بناء الهجمات، دون أن يفقد تلك الشدة العارمة التي جعلته أحد أكثر اللاعبين الشباب الواعدين في ألمانيا. كان يستعيد الكرات، ويحدد توقيت اللعب، ويدعم الهجمات، ويختتمها بضربة قوية ودقيقة بقدمه اليمنى. لم يعد مجرد لاعب وسط عصري: بل أصبح لاعباً متكاملاً.

    وتتبع النتائج مسيرة نموه. في تجربته الأولى مع بايرن، فاز بثلاثة ألقاب في الدوري الألماني، وكأس ألمانيا، وكأس السوبر الألماني، وساهم في إعادة النادي إلى قمة كرة القدم الألمانية والأوروبية. 

    لكن الهزائم أيضًا تعلمنا. في مايو 1987، وصل بايرن ميونخ إلى فيينا لخوض مباراة دوري أبطال أوروبا ضد بورتو. تقدم الألمان في النتيجة وبدا أنهم يسيطرون على المباراة. ثم، في غضون دقائق معدودة، قلبت ضربة الكعب من مادجر وهدف جواري مجريات المباراة. كانت تلك واحدة من أكثر الخيبات المريرة في مسيرته، لكن بدلاً من أن تحطمه، دفعته إلى تحسين مستواه أكثر. وهكذا، أصبحت تلك الليلة درساً أكثر منها جرحاً. كانت تلك المحطة الأخيرة في مسيرته الأولية في ألمانيا، في حين أن التحدي الأهم في حياته كان على وشك أن يبدأ.


  • إنتر ولقب الدوري الذي حطم الأرقام القياسية

    جوفاني تراباتوني هو من أحضره إلى إيطاليا. «أعلم أنك لست بلاتيني. لكنني لا أريد بلاتيني. أريد لوتار ماتيوس»، هكذا قال له لإقناعه.

    في تلك الكلمات القليلة تكمن جوهر مشروع «النيرازوري». «تراباتوني» لا يبحث عن صانع ألعاب يظهر على أغلفة المجلات: إنه يريد قائداً قادراً على تماسك الفريق بأكمله. أول من يدافع، أول من يبني الهجمات، أول من يتحمل المسؤولية عندما تكون الأمور حرجة.

    كان التأثير في الدوري الإيطالي فوريًا. في أواخر الثمانينيات، كان الدوري الإيطالي أجمل دوري في العالم. في سان سيرو، يتنافس أعظم أبطال الكوكب. ميلان بقيادة أريجو ساكي، ونابولي بقيادة مارادونا، وسامبدوريا بقيادة فيالي ومانشيني، ويوفنتوس بقيادة زوف، مع روي باروس وزافاروف، وفيورنتينا بقيادة روبرتو باجيو. الفوز بالسكوديتو يعني الفوز بأكثر البطولات تنافسية على الإطلاق.

    لم يستغرق إنتر وقتاً طويلاً لتبنيه. كان لوتار يسجل الأهداف ويستعيد الكرة وينظم اللعب. كان يقود زملاءه بطبيعية مدهشة. أصبحت ركلاته الثابتة علامة مميزة له، وكانت تسديداته من مسافة بعيدة تثير جنون الحماس في ملعب سان سيرو. لكن مساهمته الأعمق تقاس بالثقة التي كان يمنحها لمن حوله.

    انضم إليه أندرياس بريمه، وفي العام التالي يورجن كلينسمان. سرعان ما احتل «الألمان الثلاثة» مكانة خاصة في قلوب جماهير النيرازوري. لكن ماتيوس كان القائد الفني ذو الكاريزما للفريق.

    وفي نهاية الموسم، جاء اللقب الأهم. لا يزال لقب الدوري الإيطالي لموسم 1988/89 أحد أروع الألقاب في تاريخ إنتر. ثمانية وخمسون نقطة في عصر نظام النقطتين للفوز، وتفوق بفارق إحدى عشرة نقطة على نابولي حامل اللقب، تعكس هيمنة تامة.

    استمر خيط القدر في التشابك مع خيط دييجو أرماندو مارادونا. أصبحت مباراة إنتر ونابولي أكثر بكثير من مجرد مواجهة بين المتصدرين، بل صراعاً بين فلسفتين متعارضتين. من جهة، الإبداع والعبقرية التي يتمتع بها اللاعب الأرجنتيني رقم 10. ومن جهة أخرى، الكمال والقوة الذهنية للاعب الوسط الألماني. بدا مارادونا وكأنه يسيطر على الكرة حسب خياله. أما ماتيوس، فكان يسيطر على المباريات حسب إرادته.

    عندما تجاوزت ركلته الحرة الحاجز في ملعب سان سيرو في 28 مايو 1989 لتسكن شباك جولياني، محددة النتيجة النهائية 2-1، لم يكن هدفه مجرد الهدف الذي منح لقب الدوري للنيرازوري فحسب. بل كان رمزاً لإنتر الذي وجد أخيراً قائده المطلق. 

    ومع مرور السنين، أفسحت المنافسة المجال للتقدير. سيصفه مارادونا بأنه أقوى منافس في مسيرته. وسيستمر ماتيوس في الإشارة إلى دييجو باعتباره أبرع لاعب واجهه على الإطلاق.


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  • العام المثالي، «القيصر» وقائده

    كان عام 1990 هو العام الذي استقرت فيه جميع القطع أخيرًا في مكانها الصحيح. وصل ماتيوس إلى كأس العالم في إيطاليا باعتباره أحد النجوم الأكثر ترقبًا. وكان فوزه بالكرة الذهبية في ديسمبر مجرد نتيجة منطقية لمسيرته الصاعدة. لكنه كان لا يزال يفتقر إلى القطعة الحاسمة للفوز بها: كأس العالم.

    كان فرانز بيكنباور يدرك جيدًا أهمية تلك البطولة. فقد رفع الكأس كقائد للفريق في عام 1974. وبصفته مدربًا، كان يريد إعادتها إلى ألمانيا بعد ستة عشر عامًا. ولتحقيق ذلك، عهد بالفريق إلى رمزه الأبرز: لوتار ماتيوس.

    تتجاوز علاقتهما مجرد العلاقة بين المدرب والقائد. يرى بيكنباور فيه المترجم الطبيعي لفكرته عن كرة القدم. قائد قادر على قيادة الفريق بالقدوة قبل أن يقوده بالكلمات. وليس من قبيل الصدفة أن «القيصر» سيصل، على مر السنين، إلى وصفه بأنه «أفضل لاعب عرفته ألمانيا على الإطلاق».

    تخوض ألمانيا الغربية البطولة بثقة الفرق الكبرى، وكان ماتيوس قائدها المطلق. سجل أربعة أهداف، ووجه إيقاع المباراة، واستعاد الكرات، وقاد زملاءه في اللحظات الحرجة. ومرة أخرى، لعب دوره في الملعب دون أن يقبل أي تصنيفات: دافع، وبنى الهجمات، وهجم.

    في المباراة الافتتاحية ضد يوغوسلافيا، سجل ثنائية تستحق التصفيق، سرعان ما أصبحت إحدى الصور الرمزية لكأس العالم إيطاليا 1990. أولاً، افتتح التسجيل بضربة ملتفة بقدمه اليسرى، ثم سجل هدفاً فريداً من نوعه يستحق أن يُدرج في سجلات التاريخ. انطلق ماتيوس بالكرة عند قدميه من نصف ملعبه، وتجاوز جوزيتش بحزم، وعندما وصل إلى مسافة 25 متراً، أطلق تسديدة قوية جداً بقدمه اليمنى على الأرض لم تترك أي فرصة لإيفكوفيتش. في تلك الانطلاقة تكمن جوهر كرته: القوة، والتقنية، والشخصية، والذكاء التكتيكي. إنه نموذج لاعب الوسط المتكامل، النموذج الأصلي للاعب العصري الذي وُلد قبل ثلاثين عاماً من أوانه.

    في المباراة النهائية، على ملعب «أوليمبيكو» في روما، التقى مجدداً بالخصم الذي شكّل المحطات الأهم في مسيرته الرياضية: دييجو أرماندو مارادونا. بعد أربع سنوات من مكسيكو سيتي، يشهد العالم مجدداً مباراة ألمانيا الغربية ضد الأرجنتين، المواجهة بين اللاعبين اللذين يحملان الرقم «10» والأكثر تأثيراً في عصرهما. من جهة، العبقري الأرجنتيني المكلف بالدفاع عن لقب كأس العالم، ومن جهة أخرى، القائد الألماني المصمم على إكمال تألقه.

    كانت المباراة متوترة وقاسية ومتكافئة. وحسمها حدث وقع قبل دقائق قليلة من النهاية: الحكم المكسيكي كودسال، وسط احتجاجات اللاعبين الجنوب أمريكيين، احتسب ركلة جزاء للألمان بسبب تدخل سينسيني على رودي فولر. كان من المفترض أن يتولى القائد تنفيذ الركلة. لكن الأمر لم يسر على هذا النحو.

    فقد تعرض حذاءه الأيمن للتلف في الشوط الأول. واستبدله خلال الاستراحة، لكنه لم يشعر بالثقة الكاملة في الثبات على الأرض بالحذاء الجديد. عندها التفت إلى أندرياس بريمه وقال له ببساطة: «لا أشعر أنني قادر على ذلك. اذهب أنت وسجل الهدف». أطاعه بريمه ولم يخطئ.

    وراء هذا القرار يكمن مبدأ نقله إليه فرانز بيكنباور منذ سنواته الأولى في المنتخب الوطني: «لا تسألني عندما ترى شيئًا ما على أرض الملعب. افعل ما تراه الأفضل». إنها فلسفة أكثر منها تعليمات تكتيكية. أن تكون قائدًا يعني تحمل مسؤولية قراراتك، حتى عندما تنطوي على التخلي عن اللحظة التي من المفترض أن تتصدر عناوين الصحف. 

    بعد صافرة النهاية، ظل اللاعب الألماني رقم 10 ثابتًا لبرهة. ثم رفع نظره نحو سماء روما وسمح لزملائه بأن يعانقوه. وبعد بضع دقائق، كان هو، وهو يرتدي شارة القائد على ذراعه، من يرفع كأس العالم.

    هذه هي الصورة التي تدخل التاريخ. الشاب من فرانكونيا، البطل الذي نشأ بين جلادباخ وميونخ، وقائد إنتر وألمانيا الغربية، يجدون أخيرًا تجسيدًا موحدًا لهم في ليلة رومانية دافئة. ماتيوس يحمل كأس العالم بين يديه.


  • البطل الذي استبق المستقبل

    في ديسمبر 1990، حصل لوتار على جائزة الكرة الذهبية. وهي أرقى جائزة فردية، وتُعد الخاتمة الطبيعية لعام لا يُكرر. وفي تبرير منح الجائزة، كتب جاك تيبرت، مدير مجلة «فرانس فوتبول»: «ماتيوس لا يتفوق في عنصر أساسي واحد فحسب، بل إنه بارع في كل شيء، وهذا ما يجعله يشعر بالراحة في أي منطقة من الملعب». إنه ليس الأفضل في صفة واحدة. بل هو الأكثر اكتمالاً بشكل عام.

    وبعد بضعة أشهر، فاز أيضًا بجائزة أفضل لاعب في العالم، التي استحدثها الاتحاد الدولي "فيفا" لتوها. لم يكن هناك، في ذلك الوقت، من يمثل تطور كرة القدم الحديثة أفضل منه.

    بالنسبة لماتيوس، الجوائز ليست نقطة وصول، بل شهادة على نمو تم بناؤه عاماً بعد عام، ومباراة بعد مباراة. وبعد فوزه بكأس العالم بصفته قائداً للفريق، احتفى به العالم باعتباره اللاعب رقم واحد على الإطلاق.

    وفي ربيع عام 1991، جاء نجاح أوروبي آخر: فاز إنتر بكأس الاتحاد الأوروبي بعد تغلبه على روما في النهائي المزدوج. بالنسبة إلى لوتار، كان هذا هو اللقب الثالث والأخير الذي يحرزه بقميص «النيرازوري»، وهو الختام الجدير بالدورة التي بناها جيوفاني تراباتوني، وتأكيدًا على قدرة الفريق الذي استطاع، على مدى عدة مواسم، المنافسة على أعلى المستويات في إيطاليا وأوروبا.

    لكن الملعب لا يمنح الكثير من الوقت للاحتفال بالانتصارات. شهد الموسم التالي انعطافة حادة في المسار. تولى كورادو أورريكو مقعد المدرب في إنتر، مكلفاً بتولي إرث المدرب القادم من كوسانو ميلانينو. واجه المشروع الجديد صعوبة في الانطلاق، كما مرّ ماتيوس بأصعب عام في مسيرته مع «النيرازوري».

    وكأن ذلك لم يكن كافياً، فقد تلقى لوتار الضربة الأقسى. فقد أدى الإصابة الخطيرة في الركبة إلى وضع كل ما بدا أنه مكتسب في مرمى الشك فجأة. وبالنسبة للاعب كرة قدم بنى عظمته على الكمال البدني والتقني، فإن خطر ألا يعود كما كان أبداً هو خطر حقيقي.

    لكن ماتيوس يرد مرة أخرى. لم يستسلم. تكيف مع الوضع. وأعاد اكتشاف نفسه. في عام 1992، أنهى مغامرته مع إنتر. غادر ميلانو بعد أربعة مواسم حافلة شهدت 154 مباراة و53 هدفاً و13 تمريرة حاسمة، حيث فاز بلقب الدوري الإيطالي الذي سجل فيه أرقاماً قياسية، وكأس السوبر الإيطالي، وكأس الاتحاد الأوروبي، وساهم في تغيير طريقة تفسير دور لاعب الوسط.

    لم تكن العودة إلى ميونخ مجرد رحلة حنين إلى الماضي. ذهب ماتيوس إلى بايرن ميونخ ليفوز مرة أخرى. وبشريط الكابتن على ذراعه، قاد جيلاً جديداً من اللاعبين وأكمل مسيرته الملحمية بـ 410 مباراة رسمية، و100 هدف، و15 لقباً (7 ألقاب في الدوري الألماني، و3 كؤوس ألمانيا، و3 كؤوس الدوري الألماني، وكأس السوبر الألماني، وكأس الاتحاد الأوروبي 1995/96). أرقام استثنائية، لكنها لا تروي سوى جزء من قصته.

    في غضون ذلك، يستمر الزمن في المرور. لم تعد ساقاه تتمتعان بالقوة الانفجارية التي كانتا تتمتعان بها في أفضل سنواته، لكن قراءته للمواقف أصبحت أكثر دقة. يتراجع ماتيوس تدريجيًا في نطاق تحركاته ليصبح أحد أوائل المدافعين الحرّين المعاصرين في كرة القدم الأوروبية. ينظم اللعب من الخلف، ويقود خط الدفاع، ويحدد توقيت المناورات. يغير موقعه دون أن يغير هويته: إنه يستبق، مرة أخرى، تطور اللعبة.

    في 26 مايو 1999، في ملعب كامب نو ببرشلونة، كاد بايرن ميونخ أن يرفع كأس دوري أبطال أوروبا في مواجهة مانشستر يونايتد. خرج ماتيوس في الدقائق الأخيرة بينما كان الألمان لا يزالون متقدمين. وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، قلب شيرينجهام وسولسكاير النتيجة رأساً على عقب. كانت تلك إحدى أقسى الهزائم: تلاشى حلم لوتار في رفع أهم كأس أوروبي عالياً في السماء.

    ودّع كرة القدم الألمانية بعد 464 مباراة في الدوري الألماني، لكنه قبل أن يعلق حذاءه نهائيًا، سمح لنفسه بفترة قصيرة في الولايات المتحدة مع فريق نيويورك متروستارز (المعروف حاليًا باسم ريد بولز)، ليصبح أول لاعب حائز على جائزة الكرة الذهبية يلعب في الدوري الأمريكي لكرة القدم. كان هذا الفصل الأخير من مسيرة امتدت عبر قارتين وما يقارب ربع قرن.

    مع المنتخب الوطني، شارك في خمس بطولات كأس العالم متتالية، من عام 1982 إلى عام 1998، ممثلاً أولاً ألمانيا الغربية ثم ألمانيا الموحدة. واختتم مسيرته بعد يورو 2000 برصيد 150 مباراة، وهو رقم قياسي وطني لم يُحطم حتى الآن. أما الأرقام القياسية الأخرى، فقد تآكلت بمرور الزمن: الرقم القياسي لأكثر لاعب خاض مباريات في كأس العالم، والرقم القياسي المتعلق بإجمالي المشاركات في الأدوار النهائية.

    لكن إذا كانت الأرقام تنتمي إلى سجلات التاريخ، فإن إرث لوتار ماتيوس لا يزال ذا صلة بالواقع بشكل استثنائي. اليوم، اعتدنا على لاعبي خط الوسط القادرين على استعادة الكرة أمام الدفاع، والوصول إلى حدود منطقة جزاء الخصم بعد ثوانٍ معدودة. على أبطال قادرين على أداء أدوار متعددة، وقراءة المساحات، وقيادة زملائهم، والتأثير في مرحلتي الهجوم والدفاع. وقد أطلقنا عليهم لقب «اللاعبين الشاملين»، و«لاعبو الصندوق إلى الصندوق»، و«لاعبو كل المراكز».

    كان ماتيوس يفعل كل هذا في كرة قدم مختلفة تمامًا عما هي عليه اليوم. قد تكون الأرقام قد تجاوزتها الزمن جزئيًا، لكن أسلوبه في تفسير اللعبة لم يتغير. لأنه قبل أن يكتب التاريخ، كان لوتار هو المستقبل بالفعل.