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معتز الجمال و محمود خالد
ترجمه

قائمة فرنسا: زيدان يعلن موقفه من بنزيما .. أفضل مركز لـ"القائد" مبابي وسبب استبعاد كانتي ونجم ريال مدريد!

زين الدين زيدان
فرنسا
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
كريم بنزيما
نجولو كانتي
كيليان مبابي

قائمة زيدان الأولى تحمل الكثير من المفاجآت..

وسط حالة من الترقب، كشف زين الدين زيدان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، عن قائمته الأولى مع "الديوك"، بعد توليه مهام الإدارة الفنية، خلفًا لديدييه ديشان، في إطار التحضير للمشاركة في دوري الأمم الأوروبية "2026-2027".

ويتواجد المنتخب الفرنسي، صاحب المركز الرابع في نهائيات كأس العالم 2026، في المجموعة الأولى من المستوى الأول في دوري أمم أوروبا، حيث يستهل مشواره بملاقاة تركيا وبلجيكا، فيما يلعب مباراته الأولى على أرضه، أمام إيطاليا.

اختيارات زيدان كشفت عن الكثير من التساؤلات، بين منح كيليان مبابي شارة القيادة، وموقفه من ضم كريم بنزيما، الذي رحل مؤخرًا عن الهلال، فضلًا عن استبعاد تشواميني.

  • حقبة جديدة في فرنسا

    بعد خلافته لديدييه ديشامب خلال فترة الصيف، أعلن زيدان عن قائمته الأولى المكوّنة من 23 لاعباً اليوم استعداداً لفترة التوقف الدولي المقبلة التي تجمع بين الشباب والخبرة، فضلًا عن استدعاء خمسة لاعبين لأول مرة.

    ورغم أن الركيزة الأساسية ما زالت مألوفة، فقد لجأ زيدان إلى مخزون المواهب الفرنسية الهائل باختياره خمسة لاعبين لم يسبق لهم اللعب دوليًا. ونال مدافع ليفربول جيريمي جاكيه أول استدعاء له إلى المنتخب الأول في غياب ويليام ساليبا. وينضم إلى جاكيه حارس مرمى تولوز جيوم ريستيه وظهير إنتر ميلان آندي ديوف.

    وفي خط الوسط، كوفئ صانع ألعاب كومو لوكاس دا كونيا بمقعد ضمن القائمة.

    علاوة على ذلك، ضمت القائمة النهائية أيضًا مهاجم رين إستيبان لوبول، الذي تألق كأفضل هداف في الدوري الفرنسي الموسم الماضي. وتبرز هذه الإضافات الجديدة نية واضحة من زيدان لتجديد التشكيلة قبل الدورة المؤدية إلى بطولة أمم أوروبا 2028.


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  • Karim Benzema FranceGetty

    موقف زيدان من كريم بنزيما

    وبينما كان كريم بنزيما، يتطلع لنيل الفرصة مع منتخب فرنسا، بعد رحيل ديدييه ديشان، جاء زين الدين زيدان، ليقرر استبعاده من قائمة الديوك، فيما كشف بطل مونديال 1998، عن موقفه إزاء ضم المهاجم صاحب الـ39 عامًا، في الاستحقاقات المُقبلة.

    وقال زيدان، الذي سلّم بنزيما جائزة الكرة الذهبية عام 2022، "أمر جيد، فهذا يجعل الناس يتحدثون عن كريم الذي قضيت معه سنوات عديدة في مدريد (ضاحكًا)"، ثم استطرد "أنا أحبه كثيرًا، لقد لعب مع المنتخب الفرنسي وهو في سن معينة، مثل نجولو (كانتي)، ولكن اليوم، أحتاج إلى رؤية لاعبين أصغر سنًا، وهذا لا ينتقص شيئًا من مسيرته مع المنتخب الفرنسي والأندية".

    ورغم أن تصريح زيدان لم يعلن صراحة عن إغلاق الباب في وجه كريم بنزيما، إلا أنه بمثابة مؤشر على توجه الأسطورة الفرنسية نحو العناصر الأصغر سنًا في الفترة المُقبلة، ما يصعب من حظوظ بنزيما الذي لم يعد على ذمة أي نادٍ حاليًا، من قرار الهلال بإنهاء التعاقد معه.

  • mbappe dembele(C)Getty Images

    مبابي القائد وصراع الكرة الذهبية

    وأعلن زين الدين زيدان، عن اختيار كيليان مبابي، الهدّاف التاريخي للمونديال، لحمل شارة قيادة المنتخب الفرنسي، فيما ردّ عن الدفع به كلاعب رقم "9"، معلقًا "لا أعتقد أنه أفضل مركز له؛ فهو يستطيع اللعب في جميع المراكز الثلاث، ولكنه يعجبني كثيرًا على الطرف الأيسر".

    وعن مطالبة مبابي بالمهاجم الدفاعية، قال زيدان "هذا نقاش عقيم، وفكرة أنه يفتقر إلى التدريب الدفاعي خاطئة، يجب التعامل معه مثل باقي اللاعبين، سيدافع كأي لاعب آخر".

    ورفض زيدان التكهن بشأن هوية الفائز بالكرة الذهبية لعام 2026، في ظل الجدل الدائر حول تصريحات كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي، معلقًا "أعرف شعور الفوز بتلك الجائزة، قد تحدث بعض الأحاديث الجانبية، ولكننا لن نتحدث عنها بالضرورة داخل الفريق".

    وحول الجدل الدائر بشأن قمصان سبتة التي تحمل صور مبابي وكوناتي، وتصريحه بشأن انتخابات فرنسا 2027، قال زيدان "لن أعلق، أنا أركز على عملي وهو تدريب منتخب فرنسا، لدي قناعاتي مثل غيري، وأنا مواطن أيضًا، لكل شخص حرية التصرف، وليس لدي ما أقوله".

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  • N'Golo Kante France Euro 2024Getty Images

    غياب كانتي وعدم استدعاء تشواميني

    وتطرق زيدان لأمور أخرى، مثل غياب نجولو كانتي، نجم فنربخشه، الذي علق عليه بقوله "لم أستدعه، هذا قراري، هناك لاعبون آخرون قادرون على مساعدة هذا الفريق على التطور. الأمر لا علاقة له بإمكانياته، فقد كان لاعبًا مثاليًا، وهو يبلغ من العمر 35 عامًا، وأنا مسؤول عن هذا المنتخب الوطني لأربع سنوات، لقد اتخذت القرار".

    وحول عدم استدعاء تشواميني، متوسط ميدان ريال مدريد، قال زيدان "إنه لم يلعب إلا قليلًا، لقد شارك أساسيًا مرة واحدة فقط، أعتقد أنه من الأفضل أن يبقى في مدريد كي يتعافى، لدينا أربع مباريات مهمة خلال فترة التوقف الدولي".

  • الغائبون البارزون عن القائمة الأولى لزيدان

    يعني إدراج وجوه جديدة بالضرورة استبعاد بعض الأسماء المعروفة من هذه القائمة الأولية. فقد اختار زيدان استبعاد عدد من الأسماء التاريخية للمنتخب الوطني، ومن بينهم نجولو كانتي، ولوكاس هيرنانديز، ولوكاس دينيه.

    ويشير غياب هؤلاء المخضرمين إلى أنه يتطلع بالفعل نحو المستقبل ويبني تشكيلًا تكتيكيًا جديدًا، وإضافة إلى ذلك، ومع غياب مدافع قلب آرسنال ساليبا، يشهد خط الدفاع إعادة هيكلة كبيرة. تمتلك فرنسا الكثير من العمق في صفوفها، لكن استبعاد أعمدة بهذه الخبرة يشير إلى أن زيدان مستعد تمامًا لاتخاذ قرارات جريئة.

  • ماذا نتوقع من مباريات زيدان الأولى؟

    ستنطلق حقبة زيدان مع فرنسا يوم الجمعة المقبل عندما ينتقل المنتخب إلى كوجالي لمواجهة تركيا. وبعد هذا الاختبار الافتتاحي، سيزور المنتخب بروكسل للعب أمام بلجيكا في 28 سبتمبر. ثم تعود فرنسا إلى ملعب "ستاد دو فرانس" لخوض مباريات حاسمة على أرضها أمام إيطاليا في 2 أكتوبر، وفي مواجهة ثانية مع بلجيكا في 5 أكتوبر.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
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