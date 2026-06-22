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علي رفعت

في مواجهة أوروجواي | تاريخية لكاب فيردي وكاشفة لوجه بييلسا الحقيقي.. لا مكان للعب النظيف ورسالة تحذير للمنتخب السعودي!

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أوروجواي ضد كاب فيردي
أوروجواي
كاب فيردي
كأس العالم
كاب فيردي ضد السعودية
السعودية

رغم ما حدث.. سقطت أوروجواي!

فرض منتخب كاب فيردي تعادلًا تاريخيًا ومثيرًا على نظيره منتخب أوروجواي بهدفين لكل فريق، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب ميامي ستاديوم لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة لبطولة كأس العالم 2026. 

اتسمت المواجهة بوجود تقلبات درامية مستمرة في نتيجتها وإثارة بالغة امتدت تفاصيلها حتى اللحظات الأخيرة، لتسفر عن تقاسم الفريقين لنقاط المباراة، ويرفع كل منهما رصيده إلى نقطتين في صراع وصافة المجموعة خلف المنتخب الإسباني المتصدر.

ولم تكن هذه النتيجة مجرد تعادل عابر في دور المجموعات، بل فجرت عاصفة من الجدل الأخلاقي والتكتيكي الذي سيبقى محفورًا في تاريخ البطولة الحديث.


  • المكر اللاتيني يسقط الروح الرياضية في ميامي


    شهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول واحدة من أكثر اللحظات إثارة للجدل، عندما سقط لاعب وسط كاب فيردي تيلمو أركانجو متأثرًا بتقلص عضلي حاد. 

    ورغم استمرار اللعب واستحواذ مدافع كاب فيردي ديني بورجيس على الكرة، فإنه لم يخرجها للتماس، بل اتخذ قرارًا تكتيكيًا سيئًا بتسديد كرة طائشة من مسافة بعيدة استقرت بسهولة بين يدي الحارس الأوروجوياني فرناندو موسليرا.

    بمجرد سيطرة موسليرا على الكرة، تقدم المهاجم فيديريكو فينياس نحو أركانجو ومسكه من ساقه وبدأ بمساعدته على إجراء تمارين الإطالة، مما أعطى إشارة وهمية لدفاع كاب فيردي بأن اللعب سيتوقف بداعي الروح الرياضية، فتراخوا وفقدوا تمركزهم. 

    لكن موسليرا لعب الكرة بسرعة فائقة لبدء هجمة مرتدة، وعندما لاحظ فينياس ذلك، ترك ساق اللاعب المصاب فجأة ببرود تام وركض للمشاركة في الهجمة التي أسفرت عن تسجيل هدف التعادل لأوروجواي عبر ماكسيميليانو أراوخو.

    أثار هذا التصرف احتجاجات عارمة من لاعبي وجهاز كاب فيردي بداعي خرق الروح الرياضية، إلا أن الحكم النرويجي إسبن إسكاس أكد شرعية الهدف قانونيًا بعد مراجعة سريعة لتقنية الفيديو، كون اللوائح لا تلزم بإيقاف اللعب في حالات الإصابات الطفيفة كالشد العضلي.


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  • سقوط قناع بييلسا 


    كشفت هذه المواجهة الوجه الحقيقي للمدرب الأرجنتيني المخضرم مارسيلو بييلسا، وأسقطت قناع المثالية الذي طالما اشتهر به في الملاعب الأوروبية.

    ففي عام 2019، نال بييلسا إشادة عالمية وجائزة الفيفا للعب النظيف عندما أمر لاعبيه في فريق ليدز يونايتد بالسماح للمنافس أستون فيلا بتسجيل هدف تعادل بعد واقعة مشابهة.

    لكن في حسابات المونديال المعقدة وضغط النقاط والتأخر في النتيجة، اختار بييلسا التزام الصمت التام، مفضلاً مصلحة فريقه وحاجته للنقاط على حساب الصورة الأخلاقية. 


  • رسالة تحذير شديدة اللهجة للمنتخب السعودي


    تمثل هذه النتيجة والأداء القوي الذي قدمه كاب فيردي رسالة تحذير مباشرة ومباشرة للمنتخب السعودي قبل مواجهتهما المقبلة.

    لقد أثبت منتخب كاب فيردي أنه فريق قوي للغاية، وقادر على الهجوم والتهديف والمبادرة أمام كبار اللعبة، وليس مجرد حصالة للمجموعة. 

    هذا الأداء الشجاع يؤكد أن مواجهة الأخضر المقبلة ضد كاب فيردي لن تكون نزهة سهلة على الإطلاق كما حاول البعض تصوير الأمر مؤخرًا، بل ستكون اختبارًا صعبًا أمام منافس منظم يلعب بندية واضحة ويمتلك رغبة حقيقية في التأهل.


  • Uruguay v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    بيت القصيد


    توضح هذه الملحمة الكروية أن منتخب كاب فيردي بات رقمًا صعبًا في المجموعة الثامنة ويملك كل المقومات التي تجعله ندًا قويًا في مواجهته الحاسمة المقبلة ضد الأخضر. 

    العودة في النتيجة والأداء الهجومي الجريء أمام منتخب بحجم أوروجواي يؤكد أن كاب فيردي يمتلك تنظيمًا مميزًا وشجاعة قادرة على صنع الفارق في أي لحظة.

     لذلك يتعين على المنتخب السعودي الدخول للمباراة بأعلى درجات الجدية والحذر والابتعاد عن أي تهاون، فالمواجهة ستكون صعبة للغاية أمام منافس منظم يبحث عن بطاقة التأهل التاريخية لدور 32 بكل قوة.


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