بعد الهزيمة الجديدة أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، تجددت النقاشات حول مستقبل بيب جوارديولا في مانشستر سيتي. ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل"، يخطط الإسباني لأخذ فترة راحة بعد نهائي كأس الرابطة ضد آرسنال يوم الأحد المقبل (الساعة 17:30) لاتخاذ قرار بشأن مستقبله. ويتعلق الأمر بمسألة ما إذا كان سيستكمل عقده حتى عام 2027 أم سيغادر النادي بالفعل في الصيف.
في منتصف الموسم! يبدو أن بيب جوارديولا يرغب في أخذ استراحة بين مباراتين مهمتين
حتى الآن، لم تتح لغوارديولا الفرصة للتفكير بجدية في مستقبله بسبب جدول المباريات المزدحم. وبدلاً من ذلك، كان تركيزه منصبًا على إيجاد حلول لمشكلة تقلب أداء فريقه. والآن سيكون لديه حوالي أسبوعين بين المباراة النهائية ضد «الغانرز» ومباراة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي التي تليها ضد ليفربول
بعد موسم خالٍ من الألقاب وتغييرات كبيرة في تشكيلة الفريق، لا تسير الأمور على ما يرام حالياً بالنسبة لمانشستر سيتي، ولهذا السبب تزايدت مؤخراً التكهنات حول احتمال رحيله في الصيف. قال جوارديولا بعد الهزيمة 1-2 على أرضه في مباراة الإياب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، الفريق الذي يخشاه: "الجميع يريد طردي". "يومًا ما سأتي إلى هنا وأقول: 'وداعًا يا رفاق'. المستقبل سيكون مشرقًا. سنعود في الموسم المقبل. عندما أتقاعد بعد عشر سنوات، سأظل دائمًا مع سيتي".
تحدث بيب جوارديولا بالفعل عن مستقبله
لكن في حديثه مع قناة «موفيستار» التلفزيونية، أوضح أيضًا أنه لا يزال يرى نفسه قادرًا على مواجهة التحدي: «نعم»، أجاب على سؤال حول دوافعه، «سيحدث ذلك بالتأكيد».
خسر مانشستر سيتي مباراة الذهاب في مدريد بنتيجة 0-3. وللمرة الرابعة خلال خمس سنوات، خسر غوارديولا مع فريقه أمام "الملكيين".
في حالة رحيله المحتمل، يبدو أن النادي يبحث بالفعل في السوق عن بدائل - ويُزعم أن ذلك بموافقة غوارديولا. ويُذكر اسم إنزو ماريسكا مراراً وتكراراً كمرشح محتمل، حيث عمل سابقاً في الجهاز الفني لغوارديولا وتولى مؤخراً تدريب نادي تشيلسي.
إحصائيات بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي
المباريات الرسمية انتصارات التعادل الهزائم 581 414 75 92