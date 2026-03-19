في منتصف الموسم! يبدو أن بيب جوارديولا يرغب في أخذ استراحة بين مباراتين مهمتين

حتى الآن، لم تتح لغوارديولا الفرصة للتفكير بجدية في مستقبله بسبب جدول المباريات المزدحم. وبدلاً من ذلك، كان تركيزه منصبًا على إيجاد حلول لمشكلة تقلب أداء فريقه. والآن سيكون لديه حوالي أسبوعين بين المباراة النهائية ضد «الغانرز» ومباراة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي التي تليها ضد ليفربول

بعد موسم خالٍ من الألقاب وتغييرات كبيرة في تشكيلة الفريق، لا تسير الأمور على ما يرام حالياً بالنسبة لمانشستر سيتي، ولهذا السبب تزايدت مؤخراً التكهنات حول احتمال رحيله في الصيف. قال جوارديولا بعد الهزيمة 1-2 على أرضه في مباراة الإياب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، الفريق الذي يخشاه: "الجميع يريد طردي". "يومًا ما سأتي إلى هنا وأقول: 'وداعًا يا رفاق'. المستقبل سيكون مشرقًا. سنعود في الموسم المقبل. عندما أتقاعد بعد عشر سنوات، سأظل دائمًا مع سيتي".