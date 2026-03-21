"في مقدمة" قائمة لويس إنريكي: هل سيحصل باريس سان جيرمان على نجم صاعد من الدوري الألماني مقابل أكثر من 40 مليون يورو؟

يُعتبر انتقاله في الصيف أمراً مرجحاً. فقد ذكرت صحيفة «بيلد» في أوائل مارس أن رئيس نادي فيردر كليمنس فريتز ومستشار كوليبالي نوشي هاماسور قد اتفقا بالفعل على بيعه في الموسم الجديد. ويُقال إن نادي بريمن قد رفض حتى الآن عرضاً بقيمة 20 مليون يورو من نادٍ لم يُذكر اسمه.

من المرجح أن يكون الاهتمام الكبير من قبل العديد من الأندية ذات القوة المالية في صالح النادي الهانزي، الذي يمكنه توقع الحصول على مبلغ انتقال مرتفع في حالة حدوث مزايدة. ووفقاً لموقع "ديخستوب"، يأمل النادي في الحصول على مبلغ يتراوح بين 40 و45 مليون يورو. وبذلك سيكون كوليبالي أغلى لاعب يبيعه فيردر. حتى الآن، لا يزال دييغو هو صاحب الرقم القياسي، حيث جلب للنادي 27 مليون يورو عند انتقاله إلى يوفنتوس في عام 2009.

ولد كوليبالي في أولدنبورغ ولعب في فرق الشباب في برامفيلد وبارمبيك، قبل أن ينتقل إلى هامبورغ في عام 2018. وبعد ست سنوات هناك، انضم إلى فيردر في عام 2024 بدون مقابل. وهناك، أصبح أصغر هداف في تاريخ النادي منذ المباراة المثيرة التي انتهت بالتعادل 3-3 أمام باير ليفركوزن في الجولة الثانية، وكان عمره حينها 18 عامًا و3 أشهر و7 أيام.

وقد تم اختيار كوليبالي لأول مرة هذا الأسبوع من قبل المدرب الوطني أنطونيو دي سالفو للانضمام إلى منتخب ألمانيا تحت 21 عامًا. وقبل ذلك، لعب كوليبالي مع منتخبات ألمانيا تحت 17 و18 و19 عامًا.