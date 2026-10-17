«في مرحلة ما نحتاج إلى منحه قسطًا من الراحة!» – ماريسكا يوجه تحذيرًا بشأن هالاند قبل مواجهة إبسويتش

اعترف إنزو ماريسكا، مدرب مانشستر سيتي، بأنه سيحتاج إلى إدارة حجم المجهود البدني لإرلينج هالاند، رغم الانطلاقة المذهلة للمهاجم في الموسم الحالي.

فقد أصبح هالاند الهداف التاريخي للنادي في أوروبا بعد تسجيله هدفين في شباك باريس سان جيرمان، ليرفع رصيده إلى 10 أهداف في تسع مباريات.

ولا يزال المهاجم النرويجي ضمن قائمة الفريق لمواجهة إبسويتش تاون يوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الاتحاد.

لكن بعد أربع مباريات دولية إضافية مع منتخب النرويج، أقرّ ماريسكا بأن حجم الأحمال البدنية الكبيرة على لاعبي الفريق يتطلب إدارة دقيقة.