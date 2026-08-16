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Chelsea v Real Sociedad - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Muhammad Zaki

ترجمه

في فوز ألونسو الأول .. جمهور تشيلسي يهاجم إنزو فيرنانديز

إنزو فرنانديز
تشيلسي
ريال سوسييداد
تشيلسي ضد ريال سوسييداد
وديات الأندية
مانشستر سيتي
الدوري الإنجليزي الممتاز

أول انتصار للمدرب الجديد في ملعب النادي ولكن الجمهور غير راض عن نجم الفريق الأرجنتيني

استُقبل إنزو فيرنانديز بوابل من صيحات الاستهجان من جانب شريحة كبيرة من جماهير تشيلسي خلال المباراة الأخيرة للفريق في فترة الإعداد للموسم يوم السبت.

ورغم الاستقبال الفاتر للاعب الأرجنتيني، نجح فريق تشابي ألونسو في تحقيق فوز بنتيجة 3-1 على ريال سوسيداد ليختتم بذلك برنامجه الصيفي.

  • انقسام في ستامفورد بريدج بشأن استقبال إنزو

    ساد التوتر أجواء غرب لندن عندما دخل فيرنانديز كبديل في الشوط الثاني عند الدقيقة 62. وقد واجه لاعب خط الوسط، الذي ارتبط اسمه بقوة بالانتقال إلى مانشستر سيتي لإعادة الاجتماع مع مدربه السابق إنزو ماريسكا، صافرات استهجان مسموعة من المدرجات.

    ويبدو أن هذا الاحتكاك ينبع من مصادر متعددة، من بينها سلوك اللاعب الأخير عقب فوز الأرجنتين بكأس العالم والشائعات القديمة حول رغبته في الرحيل. حتى إن فيرنانديز أخذ شارة القيادة من ريس جيمس لدى دخوله، وهي خطوة لم تزد الجماهير إلا انقساماً.


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  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-REAL SOCIEDADAFP

    روجرز وبيدرو يقودان تشيلسي إلى الانتصار

    على أرض الملعب، أظهر تشيلسي لمحات من الهوية التكتيكية التي يتوق ألونسو لتطبيقها. وترك مورجان روجرز، الصفقة القياسية للنادي، أثرًا فوريًا، حيث افتتح التسجيل بعد 11 دقيقة فقط من ظهوره الأول عقب انتقاله الضخم من أستون فيلا.

    ورغم أن جون أرامبورو أدرك التعادل للضيوف قبل نهاية الشوط الأول، فإن الجودة الهجومية لتشيلسي كانت أكبر من أن تُحتمل في الشوط الثاني، إذ كان جواو بيدرو صاحب الفارق بثنائية متقنة.

    وكان المهاجم البرازيلي أبرز اللاعبين أداءً هذا الصيف مع تشيلسي، رافعًا رصيده في فترة الإعداد إلى سبعة أهداف. جاء هدفه الأول عبر ضربة رأس من عرضية دقيقة من ريس جيمس، بينما قضى هدفه الثاني في الدقيقة 77 عمليًا على المنافسة.


  • ألونسو "متأثر عاطفياً" بعد ظهوره الأول على أرضه

    وعقب المباراة، اختار ألونسو التركيز على الجوانب الإيجابية في مباراته الأولى على أرضه بدلاً من الحديث عن التعامل الفردي مع فيرنانديز.

    وقال الإسباني للموقع الرسمي للنادي: «كان أمراً مؤثراً أن أعيش تجربتي الأولى في المنزل الجديد. استقبال رائع من الجماهير للفريق وللطاقم الجديد ولي أنا أيضاً، لذا أنا سعيد للغاية».

    وأبدى المدرب سعادته بالأجواء بشكل عام، وشدد على أهمية الرابط بين أرض الملعب والمدرجات. وأشار ألونسو إلى أن اندماج تشكيلته يسير في الاتجاه الصحيح، لا سيما مع عودة اللاعبين من مهامهم الدولية.


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  • Chelsea v Real Sociedad - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    الاستعدادات تتحول إلى مواجهة الافتتاح أمام فولهام

    ويمنح هذا الفوز دفعة معنوية لتشيلسي عقب صيف اتسم بالتغيير والنتائج المتباينة. وبعد اجتيازه مباريات أمام فرق مثل توتنهام ويوفنتوس وميلان، يوجّه تشيلسي أنظاره الآن نحو افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز أمام فولهام في 24 أغسطس.

    واختتم ألونسو تقييمه بالتطلع إلى العمل المنتظر في كوبهام هذا الأسبوع، مضيفًا: «لدينا الآن أسبوع كامل للاستعداد لمواجهة فولهام، لكن الأجواء كانت جيدة في الملعب».