Getty Images Sport
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في ديربي لندن وقبل هدف العودة: نجم وست هام متهم بالبصق على حارس الخصم!
فوضى في ملعب ذا دن
لم تُخيّب المواجهة التي طال انتظارها بين ميلوول ووست هام يونايتد على ملعب "ذا دن" سمعتها من حيث الاشتعال والإثارة، لكنّ اللقاء طغى عليه اتهام خطير طال كاستيانوس. فلأول مرة منذ عام 2012، التقى هذان الغريمان اللندنيان الشرسان في مباراة ضمن دوري البطولة (تشامبيونشيب)، ما خلق أجواءً مشحونة بالضغوط انفجرت في نهاية المطاف خلال الشوط الثاني من التعادل 2-2.
بدأ التوتر عندما احتفظ مارشال بالكرة لمدة أطول من الثواني الست المسموح بها، بينما كان فريقه يسعى إلى إهدار الوقت. وشعر كاستيانوس بالإحباط جرّاء هذا التأخير، فاندفع بأقصى سرعته عبر منطقة الجزاء للضغط على الحارس. وما تلا ذلك كان تدافعًا مفاجئًا وفوضويًا شارك فيه عدد من لاعبي الفريقين، إذ احتدمت الأعصاب داخل منطقة الجزاء، قبل أن يُشاهَد مارشال وهو يشير إلى قميصه ملمّحًا إلى أن مهاجم وست هام قد بصق عليه.
المثير أن الكرة التالية شهدت أول أهداف وست هام في المباراة مما فتح المواجهة على عدة احتمالات.
- Getty Images Sport
شكاوى رسمية مُقدَّمة
عقب المشادة التي وقعت داخل أرضية الملعب، تصاعد الموقف مع ردة فعل الجهاز الفني والطاقم الطبي لناديّ ميلوول تجاه ادعاءات حارس المرمى. وأشارت تقارير من سكاي سبورتس إلى أن مسؤولي ميلوول أقدموا على تقديم شكوى رسمية إلى حكام المباراة فور وقوع الحادثة. وأكد الحكم الرابع منذ ذلك الحين أن حارس المرمى وجّه بالفعل اتهامًا بالبصق ضد مهاجم وست هام.
يتعامل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مع اتهامات البصق بمنتهى الجدية، وغالبًا ما تسفر عن عقوبات إيقاف طويلة إذا اعتُبرت الأدلة قاطعة. وتبرز السوابق الأخيرة خطورة مثل هذه المخالفات، حيث تلقى لاعب وسط بيرنلي حنبعل مجبري إيقافًا لأربع مباريات وغرامة قدرها 15,000 جنيه إسترليني بسبب البصق على جماهير ليدز في ديسمبر 2025، بينما نال جناح نوريتش بورخا ساينز إيقافًا لست مباريات وغرامة قدرها 12,000 جنيه إسترليني إثر حادثة مماثلة ضد سندرلاند في ديسمبر 2024.
شوطان متناقضان
قبل أن يتصدّر الجدل المشهد، كانت المباراة عرضاً للتنافس الشرس الذي يميّز كرة القدم في شرق وجنوب شرق لندن. فقد بنى ميلوول تقدماً مريحاً بهدفين نظيفين، وبدا في طريقه لتحقيق فوز مدوٍّ على جاره الهابط من الدوري الإنجليزي الممتاز.
لكن وست هام نجح في العودة وانتزاع نقطة في مباراة تخللتها مرات عديدة تدخلات بدنية وأخطاء تكتيكية. وجاءت النتيجة النهائية بالتعادل 2-2، وهي نتيجة تُبقي وست هام في صدارة تشامبيونشيب بفارق نقطة واحدة عن سوانزي، بينما ترفع ميلوول إلى المركز العاشر، لتعكس الطابع التنافسي للمواجهة، رغم أن النقاش بعد المباراة سيطرت عليه بالكامل تصرفات كاستيانوس.
- Getty Images Sport
ردود فعل المدربين على واقعة البصق
عقب المباراة المشتعلة، سارع مدرب وست هام، نونو إسبيريتو سانتو، إلى النأي بنفسه عن الجدل، رافضًا الخوض في مناقشة الحادثة التي تورط فيها مهاجمه. وعندما سُئل عن مزاعم البصق خلال واجباته الإعلامية بعد المباراة، اكتفى المدرب البرتغالي بالقول: «لم أرَ ذلك، لم أرَ ذلك، لذا لن أعلق عليه.»
وعلى الجانب الآخر، تناول مدرب ميلوول، أليكس نيل، الموقف بشكل مباشر، معلنًا دعمه لمارشال مع إقراره ببُعده عن نقطة الاشتعال. وفي حديثه إلى الصحافة بعد الديربي، ساند مدرب ميلوول صدق لاعبه في ما يتعلق بالمزاعم، مشيرًا: «كنت بعيدًا جدًا لذا من الصعب علي أن أرى ما حدث. لا أفترض أن فيل كان ليقول ذلك دون سبب، إن جاز التعبير، لذا لا أعلم. أنا متأكد من أن الحكام والجهات المختصة، أيًا كانوا، سينظرون في الأمر، وإذا استدعى الأمر التعامل معه، فأنا واثق من أنهم سيفعلون.»
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