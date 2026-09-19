في ديربي لندن وقبل هدف العودة: نجم وست هام متهم بالبصق على حارس الخصم!

لم تُخيّب المواجهة التي طال انتظارها بين ميلوول ووست هام يونايتد على ملعب "ذا دن" سمعتها من حيث الاشتعال والإثارة، لكنّ اللقاء طغى عليه اتهام خطير طال كاستيانوس. فلأول مرة منذ عام 2012، التقى هذان الغريمان اللندنيان الشرسان في مباراة ضمن دوري البطولة (تشامبيونشيب)، ما خلق أجواءً مشحونة بالضغوط انفجرت في نهاية المطاف خلال الشوط الثاني من التعادل 2-2.

بدأ التوتر عندما احتفظ مارشال بالكرة لمدة أطول من الثواني الست المسموح بها، بينما كان فريقه يسعى إلى إهدار الوقت. وشعر كاستيانوس بالإحباط جرّاء هذا التأخير، فاندفع بأقصى سرعته عبر منطقة الجزاء للضغط على الحارس. وما تلا ذلك كان تدافعًا مفاجئًا وفوضويًا شارك فيه عدد من لاعبي الفريقين، إذ احتدمت الأعصاب داخل منطقة الجزاء، قبل أن يُشاهَد مارشال وهو يشير إلى قميصه ملمّحًا إلى أن مهاجم وست هام قد بصق عليه.

المثير أن الكرة التالية شهدت أول أهداف وست هام في المباراة مما فتح المواجهة على عدة احتمالات.