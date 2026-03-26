Germany v Slovakia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

في حال اعتزال مانويل نوير: هل سيصبح حارس مرمى المنتخب الألماني في كأس العالم احتياطيًا لجوناس أوربيغ في بايرن ميونيخ؟

يتم بالفعل التخطيط بشكل ملموس في نادي بايرن ميونيخ لما بعد رحيل مانويل نوير – ويبدو أن أوليفر باومان يلعب دوراً في هذا الصدد، وفقاً لتقرير إعلامي.

كما ذكر جوليان أغاردي، مراسل صحيفة «بيلد»، في بودكاست «بايرن إنسايدر»، فإن المسؤولين في نادي بايرن ميونيخ يبحثون بالفعل عن بدائل محتملة في حال اعتزال مانويل نوير، الذي يحتفل يوم الجمعة المقبل بعيد ميلاده الأربعين. قد تأتي الحل من داخل صفوف الفريق نفسه: يُعتبر جوناس أوربيغ، الذي تعرض لإصابة يوم الخميس أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني، خليفةً محتملاً ويمكن أن يُعتمد عليه ليصبح الحارس الأول الجديد. لكن ميونيخ تبحث أيضًا عن حارس مرمى متمرس – ويبدو أنها وجدت ما تبحث عنه في أوليفر باومان.

  • حارس مرمى فريق هوفنهايم ليس غريباً على ميونيخ. وكما يروي مراسلو صحيفة «بيلد» في موقع «بايرن إنسايدر»، كان باومان مدرجاً على القائمة من قبل، وكان يتصور آنذاك الانتقال إلى حامل اللقب بصفته حارساً احتياطياً.

    لكن دوره تغير بشكل واضح منذ ذلك الحين: انضم باومان إلى منتخب ألمانيا وأثبت نفسه كخيار موثوق به، وإذا لم ينجح مارك-أندريه تير شتيجن في التعافي بشكل معجزة، فسيقف باومان في مرمى ألمانيا خلال كأس العالم.

    • إعلان

  • بايرن ميونيخ: هل سيتنحى أوليفر باومان طواعية إلى الصف الثاني؟

    وهذا يطرح السؤال حول ما إذا كان حارس مرمى في مثل هذه الحالة سيقبل فعلاً دور الحارس الثاني في نادي بايرن ميونيخ. ووفقاً لموقع «بايرن إنسايدر»،فإن هذا السيناريو ليس مستبعداً – لا سيما إذا فشل هوفنهايم في التأهل لدوري أبطال أوروبا، وإذا حدثت تغييرات مستقبلية في المنتخب الألماني أيضاً.

    في الوقت نفسه، لا يزال مستقبل نوير مجهولاً. يعمل قائد بايرن ميونيخ على العودة بعد إصابة في ربلة الساق، ويأخذ وقته في اتخاذ القرار. لا يوجد موعد نهائي – فالمهم بالنسبة له، وفقاً لصحيفة Abendzeitung،هو ما إذا كان جسده سيسمح له باللعب لموسم آخر على أعلى مستوى.

    الأمر الواضح هو أن بايرن ميونيخ يضع الخطط للمستقبل. ويمكن أن يصبح أوليفر باومان – على الرغم من دوره الجديد في المنتخب الوطني – خياراً مفاجئاً كبديل متمرس.

  • تنتهي صلاحية هذه العقود مع نادي بايرن ميونيخ في عام 2026

    اللاعب

    المركز

    العمر

    مانويل نوير

    حارس المرمى

    39 عامًا

    سفين أولريش

    حارس المرمى

    37 عامًا

    رافائيل جويريرو

    مدافع

    32 عامًا

    ليون جوريتزكا

    لاعب وسط

    31 عامًا

