فيورنتينا وكومو | نيكو باز يقسو على ماتانتونو بدرس الفاعلية.. وريال مدريد الفائز الأكبر!

لخصت لغة الأرقام سيناريو المباراة بشكل مثالي؛ حيث تسلح كومو بالفاعلية الهجومية والصلابة الدفاعية، تاركاً الاستحواذ السلبي لأصحاب الأرض. ورغم تفوق فيورنتينا هجومياً على مستوى الأرقام بتسجيل معدل أهداف متوقعة (xG) بلغ 2.25 مقابل 1.77 لكومو، وإطلاقه 19 تسديدة وحصوله على 10 ركلات ركنية، إلا أن رعونة لاعبيه وإهدارهم لـ 4 فرص محققة للتسجيل كلفتهم المباراة.

في المقابل، فرض كومو إيقاعه بـ 522 تمريرة، وأظهر شراسة دفاعية بالقيام بـ 23 تدخلاً ناجحاً و25 تشتيتاً للكرة، ليُحبط اندفاع الفيولا. هجومياً، كان الضيوف حاسمين، فافتتح ماتيا ليبيرالي التسجيل (د32)، وأضاف نيكو باز الثاني (د36). ورغم تقليص مارين بونجراتشيتش الفارق للفيولا (د42)، أطلق تاسوس دوفيكاس رصاصة الرحمة بالهدف الثالث لكومو (د56).