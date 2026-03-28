في مواجهة الإهمال، نحن جميعًا في نفس المركب: حتى العقل الأكثر صفاءً يمكن أن ينهار عندما يدرك أنه غير محبوب. فلماذا، إذن، يكون ألبرت غودموندسون استثناءً؟ ومع ذلك، فإن عودة مانور سولومون قد أعادت طرح تساؤلات حول دور اللاعب الأيسلندي داخل الفريق الذي يقوده باولو فانولي. وهو قرار مفهوم، بالنظر إلى الأداء غير المقنع الذي قدمه مؤخرًا اللاعب رقم 10 في فريق فيورنتينا.
فيورنتينا، هل يواجه غودموندسون خطر الانتقال؟ موقف النادي البنفسجي بشأن اللاعب الأيسلندي
غودموندسون قيد المناقشة
لكن لا بد من القول إنه بالنظر إلى الأرقام (9 أهداف و6 تمريرات حاسمة إجمالاً)، يبدو من الصعب تبرير هذه الانتقادات. ومع ذلك، فإن موقفه يوحي بوجود بعض الاستياء الذي، مع مرور الوقت، بدأ يستنزف صبر المشجعين.
إذن، هل سيبدأ سولومون المباراة أساسياً؟ وهل سيجلس غودموندسون على مقاعد البدلاء؟ نقطة الانطلاق واضحة: يُعتبر غودموندسون اللاعب الأكثر موهبة في تشكيلة فانولي. وهي قناعة لم تُشكك فيها أبداً، أولاً مع برادي ثم مع باراتيكي.
موقف فريق فيورنتينا
لكن في الوقت نفسه، لا ينوي أحد في فيولا بارك تركه وحده. الموسم لم ينتهِ بعد، ولا يزال يتعين تحقيق البقاء في الدوري، كما أن هدف التأهل إلى دوري المؤتمر لا يزال قائماً. ولتحقيق كل ذلك، سيكون من الضروري أن يظهر اللاعب الأيسلندي في أفضل حالاته. ولهذا السبب، لا يبدو أن فانولي ينوي إبعاده إلى مقاعد البدلاء في هذه المرحلة الحاسمة.
بالإضافة إلى الجانب الرياضي، هناك أيضًا الجانب النفسي. أصبح غودموندسون معروفًا جيدًا في فلورنسا: بالنسبة لشخص اعتاد على اللعب منذ البداية، من الصعب أن يمثل الجلوس على مقاعد البدلاء الدافع المناسب للرد في هذه المرحلة النهائية. حاول رافاييل بالادينو ذلك أيضًا العام الماضي، دون نتائج تذكر.
يجب دعم غودموندسون وتقديره وإعادته إلى قلب المشروع عند الضرورة. وهذا ما ينوي باراتيكي وفانولي القيام به حتى يونيو. ثم سنرى.
هل سيتم التنازل عنه في يونيو؟
قد تفتح أبواب سيناريوهات مختلفة مع نهاية الموسم. فقد كان الاستثمار الذي قام به النادي كبيراً، وبالتالي، سيتطلب الأمر عرضاً بنفس القدر من الأهمية لإقناع النادي بالتخلي عنه.
لكن في الوقت الحالي، يظل ألبرت غودموندسون لاعباً أساسياً في فريق فيورنتينا، الذي نجح باولو فانولي، بفضل عمله اليومي، في تحويله إلى مجموعة متماسكة. وكما هو الحال في أي عائلة، لا يُترك أحد خلف الركب.