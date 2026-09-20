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هيثم محمد

فيورنتينا ونابولي | في موسم متعة الدوري الإيطالي .. حضر أليجري فغاب ماتانتونو "الخدعة" ودي بروينه "التائه"!

فقرات ومقالات
فيورنتينا ضد نابولي
فيورنتينا
نابولي
الدوري الإيطالي
كيفين دي بروين
فرانكو ماستانتونو

مباراة حضرت فيها الأهداف والفرص الضائعة رغم عدم تألق نجمي الفريقين

يشهد الدوري الإيطالي هذا الموسم ثورة في كرة القدم، النهج التحكيمي الجديد الذي يتغاضى عن الكثير ويترك حرية اللعب أسفر عن تغيرات جعلت البطولة ومبارياتها في الأسابيع الأولى مثيرة وممتعة.

معدل أهداف في المباراة يقترب من هدفين ونصف، وإجمالي دقائق اللعب ارتفع إلى أكثر من ساعة، بزيادة تقارب العشر دقائق عن الموسم الماضي، ومباريات مثيرة مثل عودة إنتر ضد نابولي بثلاثية عقب التأخر بهدفين، أو تعادل حامل اللقب نفسه مع روما بنفس الطريقة بهدفين لكل جانب.

مباراة فيورنتينا ضد نابولي في الجولة الخامسة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله سارت على النهج من حيث الإثارة بضرب العارضة أربع مرات في عشرين دقيقة في الشوط الأول، واستمرار اللعب رغم الالتحامات القوية من لاعبي الفريقين، ولكن حضور "الديناصور" ماسيمليانو أليجري بأفكاره التقليدية حولت المباراة إلى مقتطفات ممتعة، وتركت أثرها بشكل أو بآخر على النجمين كيفين دي بروينه وفرانكو ماتانتونو.



  • هل ماتانتونو حقًا نجم؟

    أعطى أليجري الثنائي نوا لانج وماتياس أوليفيرا مهمة إغلاق الجبهة اليسرى حيث يتواجد الأرجنتيني المُعار من ريال مدريد، وعامله معاملة الخصم الأخطر، فغابت عرضياته وتاه في الزحام.

    خطورة ماتانتونو ظهرت فقط عند الدخول للعمق، بتمريرة لأرتور عطا ضرب الأخير بها العارضة، ورأسية حاول بها تهديد المرمى، غير ذلك، كانت أبرز لقطاته في الشوط الأول تدخله العنيف على ستانيسلاف لوبوتكا وإنذاره، وفي الشوط الثاني محاولته التي تصدى لها سافيتش.



    مباراة عقب الأخرى تتوالى منذ انتقال ماتانتونو من ريفر بليت إلى أوروبا والفكرة تتردد: "هل الأرجنتيني الشاب حقًا موهبة صاعدة بقوة، أم أنه ضحية تألقه في لقطات ومباريات مع العملاق الأرجنتيني ليس أكثر، وتم تسليط الضوء عليه بشكل مبالغ فيه لصناعة نجم بالإكراه؟".

    لقطة الدقيقة 93 تلخص الفكرة، ثلاثة لاعبين من فيورنتينا ضد اثنين من نابولي في مرتدة والكرة مع ماتانتونو، ماذا فعل؟ حاول المراوغة فقطعت وضاعت كرة الانتصار على الفيولا! لقطة كانت كفيلة لتفجير غضب جمهور فيورنتينا عبر وسائل التواصل، والتي تفننت في سب الأرجنتيني، وأقل الانتقادات كانت بأنه "خدعة" و"ليس بلاعب".



    باستثناء الهاتريك ضد فينيسيا، لم يقدم الأرجنتيني الشاب الكثير مع فيورنتينا، بل وأثار الجدل خارج الملعب أكثر من داخله في الأيام الماضية بسبب إدعاء أحد الفتيات محاولته التحرش بها إلكترونيًا ودعوتها "لليلة في فندقه"، ما جعل الجمهور يسخر من "تألقه" السريع في فلورنسا.



    صحيح فيورنتينا ككل حتى الآن لا يقنع وشهد تغييرات فنية برحيل فابيو جروسو وعودة باولو فانولي، ولكن اللاعب الشاب ينتظر منه استغلال فرصة اللعب بشكل أساسي في بيئة مهما كانت هي أقل من حيث الضغوطات من مدريد وسانتياجو برنابيو وجماهيره، لأن ما يقدمه ماتانتونو حتى الآن يؤكد نظرية "الموهبة المنفوخة".

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  • دي بروينه يعاني مع أليجري

    في الجانب الآخر، استمرت معاناة كيفين دي بروينه "التكتيكية" مع أساليب لعب أليجري. البلجيكي لعب في مركز صانع الألعاب "على الورق" خلف راسموس هويلند، ولكن ظهر الثنائي في حالة من العزلة عن بقية الفريق الذي مال للأطراف، وجعل المهاجم الدنماركي وحيدًا في الأمام دون مساندة، ودي بروينه دون دور واضح في ظل البحث المستمر عن الجناحين وتخطيه.

    في اللقاءات الأولى من الموسم كان دي بروينه احتياطيًا بحجة عدم الجاهزية البدنية، ولكن تشعر وكأن البلجيكي لا دور له في أسلوب لعب أليجري المباشر والدفاعي النهج، ولولا غياب سكوت ماكتوميناي وعدم جاهزية زامبو أنجيسا لكان من الممكن رؤيته على الدكة كما حدث في السابق، وذلك رغم إكماله تسعين دقيقة اليوم ضد فيورنتينا.

    اللوم لا يقع كله على أليجري في سوء حالة البلجيكي، لقطة في الشوط الثاني توضح التراجع الفني والبدني، ركنية خاطئة ارتدت له، حاول لعبها للمنطقة مجددًا قطعت من نجي الذي انطلق دون أي محاولة من دي بروينه لإيقافه وحولها لمرتدة لولا ميلينكوفيتش سافيتش لانتهت في الشباك.



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