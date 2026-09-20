فيورنتينا ونابولي | في موسم متعة الدوري الإيطالي .. حضر أليجري فغاب ماتانتونو "الخدعة" ودي بروينه "التائه"!

يشهد الدوري الإيطالي هذا الموسم ثورة في كرة القدم، النهج التحكيمي الجديد الذي يتغاضى عن الكثير ويترك حرية اللعب أسفر عن تغيرات جعلت البطولة ومبارياتها في الأسابيع الأولى مثيرة وممتعة.

معدل أهداف في المباراة يقترب من هدفين ونصف، وإجمالي دقائق اللعب ارتفع إلى أكثر من ساعة، بزيادة تقارب العشر دقائق عن الموسم الماضي، ومباريات مثيرة مثل عودة إنتر ضد نابولي بثلاثية عقب التأخر بهدفين، أو تعادل حامل اللقب نفسه مع روما بنفس الطريقة بهدفين لكل جانب.

مباراة فيورنتينا ضد نابولي في الجولة الخامسة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله سارت على النهج من حيث الإثارة بضرب العارضة أربع مرات في عشرين دقيقة في الشوط الأول، واستمرار اللعب رغم الالتحامات القوية من لاعبي الفريقين، ولكن حضور "الديناصور" ماسيمليانو أليجري بأفكاره التقليدية حولت المباراة إلى مقتطفات ممتعة، وتركت أثرها بشكل أو بآخر على النجمين كيفين دي بروينه وفرانكو ماتانتونو.







