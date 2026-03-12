هناك فريق فيورنتينا كارثي داخل الملعب وخارجه، مما يثير قلق مشجعيه بسبب احتلاله المركز الرابع من القاع في الترتيب، مباشرة فوق منطقة الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية. من ناحية أخرى، هناك فريق فيورنتينا آخر يحتل المركز الثالث في الترتيب بفارق نقطتين عن المتصدر روما. إنه فريق برايميرا بقيادة دانييلي غالوبا، الذي شغل مؤقتًا منصب المدرب للفريق الأول بين بيولي وفانولي، ويواصل مسيرته في الدوري بهدف الفوز باللقب مع لاعبيه الشباب. ومن بين هؤلاء المهاجم ريكاردو براشي الذي انضم الآن إلى الفريق الأول.
ترجمه
فيورنتينا، من هو ريكاردو براشي: المهاجم "على غرار كافاني" الذي يقود فريق بريمافيرا ويشعر بالحماس في أول مباراة له في دوري أبطال أوروبا
فيولا منذ الأزل
ريكاردو براشي هو مهاجم ولد في فلورنسا في 24 أغسطس 2006، وارتدى قميص فيورنتينا الأرجواني منذ أن كان طفلاً. في قطاع الشباب، خاض كل المراحل وحقق نتائج ممتازة مع فريقي تحت 17 سنة وتحت 18 سنة، وأصبح لاعباً أساسياً في فريق برايميرا هذا الموسم.
بومبر أللا كافاني
مهاجم صرف، ذو بنية جسدية قوية، يطور حساً تهديفياً ممتازاً في منطقة الجزاء مستغلاً قدراته على الحركة في المساحات الضيقة، لكنه أيضاً بارع جداً في اللعب بظهره إلى المرمى لمساعدة زملائه في الخروج من المناورة. يتمتع بشخصية قوية، ويشهد على ذلك الركلة المثالية التي سجلها من ركلة جزاء ضد بارما بعد دخوله الملعب من مقاعد البدلاء بعد دقيقتين فقط. للمقارنة، فهو يذكرنا بإدينسون كافاني، لكنه غالبًا ما يحتفل بهدفه على طريقة باتيستوتا.
أرقام في القمة والفريق الأول
الهدف يجري في عروقه، وقد سجل بالفعل 15 هدفًا هذا الموسم مع فريق Primavera 1. أداءه هذا، على الأقل مع بيولي، أدى إلى استدعائه للعب مع الفريق الأول في المباراة التمهيدية المزدوجة في دوري الكونفرنس ضد بوليسيا، وكذلك في الجولة الأولى من الدوري ضد كالياري. ثلاث مباريات على مقاعد البدلاء جعلت ريكاردو يحلم بتحقيق حلمه. تحقق هذا الحلم في 12 مارس 2026، عندما أشركه فانولي في مباراة الذهاب من دور الـ16 في دوري أوروبا ضد راكوف، حيث حل محل بيكولي في الدقيقة 82 عند النتيجة 1-1: ثم فازت فيورنتينا 2-1 بفضل ركلة جزاء من جودموندسون في الدقيقة 93. لا يُنسى أبدًا أول مرة، وقد أدى ذلك إلى انفجار دموع الفرح لدى الشاب الموهوب في نهاية المباراة.
الوطني والتجديد
أداءه بالقمصان البنفسجية أقنع المنتخبات الإيطالية للشباب بمنحه فرصة، على الرغم من أنه لم يسجل أي هدف حتى الآن مع منتخبات إيطاليا تحت 16 و17 و18 سنة. لكنه حقق إنجازًا على الصعيد التعاقدي، حيث جدد براشي عقده الاحترافي حتى 30 يونيو 2027 مع خيار لصالح الفريق البنفسجي لتمديده لمدة موسمين آخرين.