هناك فريق فيورنتينا يمر بفترة كارثية داخل الملعب وخارجه، مما أثار قلق مشجعيه، حيث يحتل المركز الذي يسبق منطقة الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية بفارق ضئيل. لكن هناك فريق فيورنتينا آخر يتصدر الترتيب. إنه فريق «بريمافيرا» الذي يخوض الموسم بهدف الفوز باللقب بفضل لاعبيه الشباب. ومن بين هؤلاء المهاجم ريكاردو براشي الذي انضم الآن إلى الفريق الأول وشارك لأول مرة في مباراة ضد روما. وبعد دقائق قليلة في ملعب أوليمبيكو، ها هو يبدأ المباراة أساسياً ضد جنوة.
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فيورنتينا، من هو ريكاردو براشي: المهاجم "على غرار كافاني" الذي يقود فريق "بريمافيرا" ويخوض أول مباراة له في الدوري الإيطالي
فيولا منذ الأزل
ريكاردو براشي هو مهاجم وُلد في فلورنسا في 24 أغسطس 2006، وقد كان اللون الأرجواني لفريق فيورنتينا جزءًا لا يتجزأ منه منذ أن كان طفلاً صغيرًا. في أكاديمية الناشئين، خاض جميع المراحل بنجاح كبير، حيث حقق أرقامًا ممتازة مع فريقي تحت 17 سنة وتحت 18 سنة، وأصبح لاعبًا أساسيًا لا غنى عنه في فريق «بريمافيرا» هذا الموسم بالذات.
بومبير على طريقة كافاني
مهاجم صريح يتمتع ببنية جسدية قوية، وهو يطور حساً تهديفياً ممتازاً داخل منطقة الجزاء مستفيداً من قدرته على التحرك في المساحات الضيقة، لكنه بارع أيضاً في اللعب بظهره إلى المرمى للمساعدة في بناء الهجمات. يتمتع بشخصية قوية للغاية، ويشهد على ذلك الهدف الذي سجله بضربة رأسية من ركلة جزاء ضد بارما بعد دخوله الملعب من مقاعد البدلاء بدقيقتين فقط. لإجراء مقارنة، فهو يذكرنا بإدينسون كافاني، لكنه غالبًا ما احتفل بهدفه بضربة رأسية على غرار باتيستوتا.
أرقام قياسية والفريق الأول
إن التهديف يجري في عروقه، وقد سجل هذا الموسم مع فريق «بريمافيرا 1» 17 هدفاً بالفعل. وقد أدت هذه الأداءات، على الأقل في عهد بيولي، إلى استدعائه للانضمام إلى الفريق الأول في كل من مباراتي الدور التمهيدي المزدوج لدوري المؤتمرات ضد بوليسيا، وكذلك في الجولة الأولى من الدوري ضد كالياري. ثلاث مباريات جعلت ريكاردو يحلم بتحقيق حلمه. وقد تحقق ذلك في 12 مارس 2026، عندما أشركه فانولي لأول مرة في مباراة الذهاب من دور الـ16 في دوري المؤتمرات ضد راكوف، حيث حل محل بيكولي في الدقيقة 82 عند النتيجة 1-1؛ ثم فازت فيورنتينا 2-1 بفضل ركلة جزاء سجلها جودموندسون في الدقيقة 93. المرة الأولى لا تُنسى أبدًا، وقد دفعت هذا الشاب الموهوب من فيورنتينا إلى البكاء من شدة التأثر في نهاية المباراة.
المنتخب الوطني والتجديد
وقد أقنعت أدائه مع فريق «فيولا» المنتخبات الإيطالية للشباب بمنحه فرصة، على الرغم من أنه لم يسجل أي هدف حتى الآن مع منتخبات إيطاليا تحت 16 عامًا وتحت 17 عامًا وتحت 18 عامًا. لكنه حقق إنجازًا على الصعيد التعاقدي، حيث جدد براشي عقده كلاعب محترف حتى 30 يونيو 2027، مع خيار لفريق «فيولا» لتمديده لموسمين إضافيين.
الآن، أول ظهور في الدوري الإيطالي
والآن تجربة جديدة، مع الظهور الأول في الدوري الإيطالي (الذي تخللته تسديدة ارتطمت بالقائم في أول محاولة له على المرمى) على ملعب «أوليمبيكو» ضد روما. تلا ذلك أول مشاركة له كأحد اللاعبين الأساسيين في مركز الهجوم ضد جنوة.
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