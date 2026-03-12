مهاجم صرف، ذو بنية جسدية قوية، يطور حساً تهديفياً ممتازاً في منطقة الجزاء مستغلاً قدراته على الحركة في المساحات الضيقة، لكنه أيضاً بارع جداً في اللعب بظهره إلى المرمى لمساعدة زملائه في الخروج من المناورة. يتمتع بشخصية قوية، ويشهد على ذلك الركلة المثالية التي سجلها من ركلة جزاء ضد بارما بعد دخوله الملعب من مقاعد البدلاء بعد دقيقتين فقط. لإجراء مقارنة، فهو يذكرنا بإدينسون كافاني، ولكنه غالبًا ما يحتفل بهدفه على غرار باتيستوتا.