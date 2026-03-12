هناك فريق فيورنتينا كارثي داخل الملعب وخارجه، مما يثير قلق مشجعيه بسبب احتلاله المركز الرابع من القاع في الترتيب، مباشرة فوق منطقة الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية. من ناحية أخرى، هناك فريق فيورنتينا آخر يحتل المركز الثالث في الترتيب بفارق نقطتين عن المتصدر روما. إنه فريق برايميرا بقيادة دانييلي غالوبا، الذي شغل مؤقتًا منصب المدرب للفريق الأول بين بيولي وفانولي، ويواصل مسيرته في الدوري بهدف الفوز باللقب مع لاعبيه الشباب. ومن بين هؤلاء اللاعبين المهاجم ريكاردو براشي الذي انضم الآن إلى الفريق الأول.
فيورنتينا، من هو ريكاردو براشي: المهاجم "على غرار كافاني" الذي يقود فريق بريمافيرا ويخوض أول مباراة له في الدوري الأوروبي
فيولا منذ الأزل
ريكاردو براشي هو مهاجم ولد في فلورنسا في 24 أغسطس 2006، وارتدى قميص فيورنتينا منذ أن كان طفلاً. في قطاع الشباب، حقق نتائج ممتازة مع فريقي تحت 17 سنة وتحت 18 سنة، وأصبح لاعباً أساسياً في فريق برايميرا هذا الموسم.
بومبر أللا كافاني
مهاجم صرف، ذو بنية جسدية قوية، يطور حساً تهديفياً ممتازاً في منطقة الجزاء مستغلاً قدراته على الحركة في المساحات الضيقة، لكنه أيضاً بارع جداً في اللعب بظهره إلى المرمى لمساعدة زملائه في الخروج من المناورة. يتمتع بشخصية قوية، ويشهد على ذلك الركلة المثالية التي سجلها من ركلة جزاء ضد بارما بعد دخوله الملعب من مقاعد البدلاء بعد دقيقتين فقط. لإجراء مقارنة، فهو يذكرنا بإدينسون كافاني، ولكنه غالبًا ما يحتفل بهدفه على غرار باتيستوتا.
أرقام في القمة والفريق الأول
الهدف يجري في عروقه، وقد سجل في هذا الموسم 8 أهداف وصنع 2 تمريرات حاسمة في 13 مباراة لعبها في دوري Primavera 1. أداءه هذا، على الأقل مع بيولي، أدى إلى استدعائه للعب مع الفريق الأول في المباراة التمهيدية المزدوجة في دوري الكونفرنس ضد بوليسيا، وكذلك في الجولة الأولى من الدوري ضد كالياري. 3 مباريات على مقاعد البدلاء جعلت ريكاردو يحلم بتحقيق حلمه.
الوطني والتجديد
أداءه بالقمصان البنفسجية أقنع المنتخبات الإيطالية للشباب بمنحه فرصة، على الرغم من أنه لم يسجل أي هدف حتى الآن مع منتخبات إيطاليا تحت 16 سنة وتحت 17 سنة وتحت 18 سنة. لكنه حقق إنجازًا على الصعيد التعاقدي، حيث جدد براشي عقده الاحترافي حتى 30 يونيو 2027 مع خيار لصالح الفريق البنفسجي لتمديده مرة أخرى.