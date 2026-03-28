في إطار الحصة التدريبية المفتوحة للجماهير التي نظمتها فيورنتينا يوم السبت، ظهرت إصابة قد تكون خطيرة بالنسبة للفريق: بعد انطلاقة سريعة خلال تمرين كان سيؤدي إلى تمريرة عرضية، توقف الظهير البرازيلي دودو وسقط على الأرض خارج الملعب، لتتولى الطاقم الطبي تقديم الإسعافات الأولية له.
فيورنتينا، قلق بشأن دودو: توقف عن اللعب بعد اندفاعة سريعة خلال التدريب المفتوح للجماهير، وحالته الصحية
بعد أن تلقى الإسعافات الأولية على الفور من الطاقم الطبي، غادر اللاعب الملعب وهو يبدو غاضبًا بشكل واضح عقب إصابته، والتي تشير التقديرات الأولية إلى أنها في منطقة العضلة القابضة اليمنى. وستحدد الفحوصات الطبية اللازمة الآن مدى خطورة الإصابة ومدة التعافي.
موسم دودو
سجل دودو 29 مباراة وهدفاً واحداً في الدوري، بالإضافة إلى هدف آخر في دوري المؤتمر الأوروبي خلال مباراة الإياب في التصفيات التي أقيمت في أغسطس ضد بوليسيا. كما سجل 3 تمريرات حاسمة. ومع نهاية الموسم، سيحين الوقت للحديث عن تجديد عقده، الذي ينتهي في عام 2027، والذي عاد إلى طاولة المفاوضات بعد الجمود الذي سبق وصول باراتيكي إلى منصب المدير الرياضي.