أصدر باولو فانولي قائمة اللاعبين المستدعين استعداداً لمباراة الغد ضد كريمونيزي. ويضم التشكيلة مويز كين، بينما يبقى نيكولو فورتيني في فلورنسا.
فيورنتينا، قائمة اللاعبين الذين استدعاهم فانولي: القرار بشأن مويز كين. وفورتيني غير موجود
موسي كين
الخبر السار اليوم هو وجود مويز كين ضمن قائمة اللاعبين المستدعين لمباراة الغد ضد كريمونيزي. فقد تدرب مهاجم فيورنتينا هذا الصباح مع الفريق، وهو جاهز بالتالي للعب مع زملائه. وغدًا، سيتخذ باولو فانولي قراره، بعد إجراء اختبار أخير قبل المباراة، بشأن إشراكه منذ الدقيقة الأولى أو ترك الهجوم في يد روبرتو بيكولي.
نيكولو فورتيني
أما نيكولو فورتيني فلن يكون ضمن التشكيلة. لم يتم استدعاء الظهير الشاب لفريق فيورنتينا كإجراء احترازي بسبب آلام في أسفل الظهر. وسيخضع لتقييم طبي يوم الثلاثاء لتحديد ما إذا كان سيشارك في المباراة خارج أرضه في بولندا في ذهاب دور الـ16 من دوري المؤتمرات.
القائمة
تم استدعاء ديفيد دي خيا وأوليفر كريستنسن وبيترو ليونارديلي لحراسة المرمى. أما في خط الدفاع، فقد تم استدعاء لويس بالبو وبيترو كوموزو ودودو وروبن جوسنز وفابيانو باريزي ومارين بونغراتشيتش ولوكا رانييري ودانييلي روغانيوكواديو.
وفي خط الوسط، تم استدعاء ماركو بريشيانيني وجيوفاني فابيان ونيكولو فاجيولي وجاكوبو فازيني ورولاندو ماندراغورا وشير ندور.
أخيرًا، في خط الهجوم، تم استدعاء ألبرت جودموندسون، جاك هاريسون، مويز كين، ريكاردو براشي وروبرتو بيكولي.