فيورنتينا، فانولي: "توتر مع كين؟ أنا سعيد لأنه غضب، فقد كان يريد اللعب. أنا المدرب"

في ختام مباراة دوري المؤتمرات التي فازت فيها فيورنتينا على راكوف بنتيجة 2-1، والتي تأهلت بها «الفيولا» إلى ربع نهائي البطولة، تحدث المدرب باولو فانولي إلى قناة «سكاي سبورت»، مشدداً بشكل خاص على استبدال كين (نظراً لأن المهاجم الإيطالي لم يتقبل التبديل جيداً، ووجه شتائم إلى مدربه).





هذه كلمات المدرب: "أنا سعيد لأنه لاعب مهم. عندما يكون هناك غضب ورغبة في اللعب، فهذا يعني أنه كان يرغب في المشاركة والمساعدة. ثم أنا المدرب، وعليّ أن أفهم أيضًا أنه لاعب مهم بالنسبة لنا وأن أمامنا 9 مباريات حاسمة وتأهل إلى الدور التالي".