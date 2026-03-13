فيورنتينا، سرقة في منزل غودموندسون: اللاعب الأيسلندي يطلب المساعدة ويعرض مكافأة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

من خلال بعض المنشورات التي نشرها على إنستغرام، أوضح اللاعب أن منزله تعرض للسرقة وأن العديد من الأغراض الثمينة قد سُرقت. وأشار إلى أن من بينها أشياء شخصية ذات أهمية خاصة. في الرسالة التي شاركها مع متابعيه، وجه غودموندسون نداءً إلى أي شخص قد يكون لديه معلومات مفيدة: ودعا كل من لديه معلومات عن الجناة إلى الاتصال به مباشرة أو بالسلطات الأمنية. كما أعلن اللاعب أنه سيتم تقديم مكافأة مقابل أي معلومات قد تؤدي إلى استعادة الأغراض المسروقة.