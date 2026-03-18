فيورنتينا، باراتيكي يريد كاماردا: ما الذي يتردد حول مستقبل نجم ميلان

ميلان، مستقبل النجم الصاعد كاماردا في صدارة الاهتمام: إعارة إلى دوري الدرجة الثانية أم فيورنتينا؟

فرانشيسكو كاماردا ومستقبل لا يزال أمامه. بعد الارتباك الذي ساد الموسم 2024/2025 بين فرق «بريمافيرا» و«ميلان فوتورو» والفريق الأول، انتقل نجم الروسونيري الصاعد الصيف الماضي إلى نادي ليتشي على سبيل الإعارة مع خيار الشراء بقيمة 3 ملايين يورو، مع خيار إعادة الشراء لصالح الروسونيري بقيمة 4 ملايين يورو. ببساطة، مكافأة تقييم بقيمة مليون يورو لموسم شهد مشاركة اللاعب المولود عام 2008 في 19 مباراة بين الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا، 8 منها أساسيًا و11 كبديل، مع هدف واحد وتمريرة حاسمة واحدة في الدوري الإيطالي.


في 29 يناير الماضي، خضع فرانشيسكو كاماردا لعملية جراحية أمس في مستشفى هومانيتاس في روزانو (ميلانو): عملية تنظير مفصل الكتف الأيمن لإعادة بناء الحلقة الحقانية. وهي عملية ضرورية لحل مشكلة الكتف، لكنها ستبقي مهاجم المنتخب الوطني تحت 21 عامًا خارج الملاعب حتى منتصف أبريل على الأقل.

  • باراتيتشي يريد ضم كاماردا إلى فيورنتينا

    تحيط بكاماردا دائمًا توقعات كبيرة وضغوط أثبت الشاب قدرته على تحملها. ويتابع كرة القدم الإيطالية باهتمام تطور موهبة قد تمنح مستقبلًا مختلفًا لمنتخبنا الوطني أيضًا بعد المشاكل التي واجهتها في السنوات الأخيرة. ولا يطيق فرانشيسكو صبره للعودة إلى الملعب ليحرز الأهداف مجددًا في الدوري الإيطالي بقميص ليتشي قبل رحيله المتوقع. أما بالنسبة للموسم المقبل، فستتولى فيورنتينا الأمر: فابيو باراتيكي معجب كبير به وقد يستفيد من علاقاته الممتازة مع وكيل أعماله جوزيبي ريزو.


    وقد جرت بالفعل بعض المحادثات، حيث تفكر فيورنتينا في إجراء تغييرات في خط الهجوم الذي من المتوقع أن يشهد رحيل مويز كين (على الرغم من أن الأمرين غير مرتبطين). ولن يرفض كاماردا عرض فيورنتينا، على الرغم من أنه من الصواب التأكيد على أن الأمر لا يزال في مرحلة مبكرة.

  • تحدي صعب لميلان

    لم تسر إعارة كاماردا إلى ليتشي، وهو فريق يكافح من أجل تجنب الهبوط ولا يسجل سوى القليل من الأهداف، وفقاً للتوقعات الأولية، وقد حان الوقت الآن لميلان لاتخاذ القرار الأفضل بشأن هذا اللاعب الذي يمثل رصيداً فنياً واقتصادياً من صنع النادي. وتقترح مجموعة كبيرة من الجهات النظر إلى إنتر ميلان ومحاكاة ما تم فعله مع بيو إسبوزيتو: إعارة إلى فريق يطمح إلى صدارة الترتيب.


    ووفقاً لما علمته تحريرنا، فإن موقف ميلان لم يتغير: كاماردا ليس للبيع بشكل نهائي ما لم تكن هناك عروض مذهلة لا يمكن رفضها. وذلك لأسباب تتعلق بالصورة العامة بالإضافة إلى الرؤية طويلة المدى. ويرغب محيطه في رؤيته يلعب دوراً رئيسياً مع الروسونيري، لكن الخطر يكمن في أن يعيش في ظل مهاجمين أكثر خبرة. بالنسبة لميلان، فإن اللغز مهم ويجب حله بهدوء دون ارتكاب أخطاء أخرى.

