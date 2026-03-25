فينيسيوس جونيور يدلي بتصريح قوي بشأن مستقبله في ريال مدريد
فينيسيوس يلتزم بالبقاء في ريال مدريد لفترة طويلة
سعى النجم البرازيلي إلى وضع حد للتكهنات حول مستقبله في النادي. يقترب اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا من مرحلة حاسمة في مسيرته، حيث من المقرر أن ينتهي عقده الحالي مع ريال مدريد في عام 2027. ويعني هذا الجدول الزمني أنه سيدخل الأشهر الـ12 الأخيرة من عقده هذا الصيف، وهو وضع عادةً ما يثير اهتمام أندية النخبة الأوروبية.
ومع ذلك، أوضح فينيسيوس تمامًا أين تكمن أولوياته. وفي حديثه أثناء مشاركته مع المنتخب البرازيلي، أعرب الجناح عن رغبته في البقاء في العاصمة الإسبانية في المستقبل المنظور. وأكد فينيسيوس، وفقًا لصحيفة ماركا: "أنا أفكر فقط في ريال مدريد والبقاء هناك لفترة طويلة". وتأتي تعليقاته بمثابة دفعة كبيرة للنادي الذي يسعى إلى ضمان بقاء مهاجمه الرمزي بعد انتهاء عقده الحالي.
التغييرات الإدارية تؤدي إلى تحول إيجابي
لم يكن الطريق نحو تجديد العقد المحتمل سلسًا تمامًا، حيث كانت المفاوضات قد وصلت في وقت سابق إلى طريق مسدود. في وقت سابق من هذا الموسم، تصاعدت التوترات تحت قيادة المدرب السابق تشابي ألونسو، مما بدا أنه يعقد علاقة اللاعب بالنادي. ومع ذلك، يبدو أن تعيين ألفارو أربيلوا قد أعاد الحيوية إلى أجواء الفريق وحسّن التوقعات بشأن مفاوضات عقد فينيسيوس. مع تولي أربيلوا دفة القيادة الآن، ارتفعت مستويات أداء البرازيلي، ويُقال إن إمكانية تمديد العقد أصبحت مرة أخرى أولوية بالنسبة لإدارة ريال مدريد.
الالتقاء مجددًا مع أنشيلوتي على الساحة الدولية
أثناء حديثه عن مستقبله مع النادي، تطرق فينيسيوس أيضًا إلى عمله الحالي مع كارلو أنشيلوتي، المدرب السابق لريال مدريد، الذي يقود حاليًا المنتخب البرازيلي. وسلط المهاجم الضوء على الطابع التعاوني لأسلوب المدرب الإيطالي، والذي يتضمن حوارًا مكثفًا بين الجهاز الفني واللاعبين.
وأوضح فينيسيوس: "المدرب يتحدث دائمًا مع اللاعبين. يسألنا عن المركز الذي نريد أن نلعب فيه، وكيف نفضل الدفاع، لكن القرار النهائي يعود إليه. هذه المحادثة مهمة بالنسبة لنا لأننا نتعلم منه دائمًا". "نأمل أن يتم استيعاب أفكاره في أقرب وقت ممكن وتطبيقها على أرض الملعب".
وأضاف بشأن الانتقادات السابقة التي وجهت لأدائه مع البرازيل: "لا أهتم كثيراً بما يقوله الناس. أعرف مهمتي وتفانيي في كأس العالم؛ فهي المكان الذي يرغب جميع اللاعبين في الوصول إليه. أما بالنسبة لأدائي الحالي، فأنا أحاول دائماً تقديم أفضل ما لدي، بتسجيل الأهداف وتقديم التمريرات الحاسمة. أنا في أفضل حالاتي الآن. كل ما أفعله في ريال مدريد، آمل أن أتمكن من فعله هنا مع المنتخب الوطني أيضاً".
مستعدون لمواجهة التحدي الفرنسي
تستعد البرازيل حالياً لخوض مباراة ودية قوية ضد فرنسا، حيث سيواجه فينيسيوس زملاءه في النادي كيليان مبابي وأوريليان تشواميني. ويتطلع نجم ريال مدريد إلى هذه المواجهة، قائلاً: «ستكون هذه المباراة مهمة جداً بالنسبة لنا. إنهم فريق عظيم، وكذلك زملائي في ريال مدريد. ستكون مباراة مفتوحة للغاية. وستكون اختباراً جيداً لنا».