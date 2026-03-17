فينيسيوس جونيور، احتفال مثير للجدل ضد مانشستر سيتي: "ابكوا، ابكوا!"

أصبح مانشستر سيتي وريال مدريد منافسين من الطراز الأول، بفضل المواجهات العديدة والرائعة التي جمعت بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا، ولا تقل نسخة 2025/2026 من البطولة ذات الأذنين الكبيرتين عن سابقاتها.

بعد فوز الميرينجوس 3-0 في مباراة الذهاب من دور الـ16 على ملعب سانتياغو برنابيو (ثلاثية من فالفيردي)، كان السيتيز يبحثون عن معجزة في ملعب الاتحاد في مباراة الإياب التي حسمها فينيسيوس جونيور.

في الدقيقة 22 من المباراة، أصبح البرازيلي بطل المباراة بفضل الحركة التي أدت إلى ركلة جزاء وطرد برناردو سيلفا، ثم بتسجيله الهدف من ركلة الجزاء (بعد أن أخطأ في مباراة الذهاب) وباحتفاله المثير للجدل الذي سيبقى في سجلات التاريخ.