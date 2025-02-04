فينيسيوس يرد الجميل للاعبي ريال مدريد

بهدية راقية..

توج البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، موسمه الكبير مع الفريق الملكي في عام 2024 بالفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم، المقدمة من الاتحاد الدولي للعبة "الفيفا" خلال الحفل، الذي أقيم نهاية العام الماضي في قطر.

تحقيق فينيسيوس، للجائزة، والتي حصدها للمرة الأولى في مسيرته، بعدما ساعد فريقه في الموسم الماضي على الظفر بلقبي الليجا ودوري أبطال أوروبا، إلى جانب كأس السوبر الإسباني، وكأس السوبر الأوروبي.

وبات فينيسيوس، أول برازيلي يفوز بجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم منذ عام 2007 عندما توج بها ريكاردو كاكا، وهو أول من يفوز بها تحت مسمى "الأفضل".

وخاض نجم الريال والسيليساو موسما رائعا (2023-2024) وحسم الكثير من المباريات المهمة بالنسبة لفريقه مسجلًا 24 هدفًا خلال 39 مباراة خاضها في جميع المسابقات.

وتبقى أبرز لحظاته العظيمة، هدفه في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا في شباك بوروسيا دورتموند، مع إحرازه هاتريك في مرمى برشلونة (4-1) في نهائي الكأس السوبر الإسباني في الرياض مطلع العام الماضي.

كما أن تتويج فينيسيوس بالجائزة، جاء تعويضًا له عن عدم الفوز بالكرة الذهبية المقدمة من قبل مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، والتي فاز بها الإسباني رودري نجم مانشستر سيتي.

وأسال عدم فوز فينسيسوس بالكرة الذهبية، الكثير من الحبر، من جانب الكثير من الخبراء، حيث كانت كل الترشيحات تصب في صالح البرازيلي، قبل أن يعرف أنه ليس الفائز قبل الإعلان بساعات قليلة، مما دفعه لمقاطعة الحفل، كما قاطع ناديه ريال مدريد، الحفل كذلك.

وقال الجناح البرازيلي عقب تسلم الجائزة "لا أعرف من أين سأبدأ، لكن كان من المستحيل أن أتخيل أن أصل لهذه المكانة عندما كنت طفلاً ألعب في الشارع ببيئة فقيرة، فالوصول إلى هنا مصدر إلهام للأطفال، وأشكر من صوّت لي من اللاعبين والمدربين والصحفيين، إنها جائزة مهمة جدًا".

وتابع "أشكر أيضًا عائلتي الذين ساعدوني لتحقيق حلمي، وأشكر رئيس النادي فلورنتينو بيريز، والمدرب كارلو أنشيلوتي الذي وثق بي كثيرًا".

وواصل "أسعى لكي أصنع الفارق بالتأكيد بمساعدة زملائي هذا الموسم، والاستمرار طويلاً مع ريال مدريد، النادي الأكبر في العالم".

وختم "أشكر نادي فلامنجو الذي منحني الفرصة لممارسة كرة القدم على المستوى الاحترافي، وأشكر أيضًا زملائي في منتخب البرازيل على مساعدتي ومنحي القوة".

لكن كيف احتفل فينيسيوس بجائزة "ذا بيست"؟

هذا الأمر كشفت عنه صحيفة "آس" الإسبانية، حيث أشارت إلى أنه بعد أن حصل اللاعب على الجائزة، كافأ زملاءه في الملكي، بإعطاء كل لاعب حقيبة لويس فيتون.

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