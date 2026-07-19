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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
أحمد فرهود

حاول استغلال واقعة فينيسيوس جونيور.. ليونيل ميسي يضغط على حكم نهائي كأس العالم لـ"طرد نجم إسبانيا" ولكن!

كأس العالم
إسبانيا ضد الأرجنتين
إسبانيا
الأرجنتين
ليونيل ميسي
مارك كوكوريلا
فينيسيوس جونيور

ماذا حدث في النهائي؟!..

شهد الوقت بدل الضائع من عمر قمة إسبانيا والأرجنتين؛ لقطة تحكيمية مثيرة للجدل، قادها الأسطورة ليونيل ميسي.

منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم يواجه نظيره الأرجنتيني حاليًا؛ وذلك ضمن منافسات نهائي بطولة كأس العالم 2026، على ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي الأمريكية.

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    ليونيل ميسي يطالب بـ"طرد" نجم إسبانيا

    وفي هذا السياق.. طالب الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي؛ بـ"طرد" الظهير الإسباني مارك كوكوريلا، خلال نهائي بطولة كأس العالم 2026.

    طلب ميسي؛ جاء في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة النهائية، خلال سقوط المدافع الإسباني الشاب باو كوبارسي على أرضية الملعب.

    وسقط كوبارسي على أرضية الميدان؛ وذلك بعد تدخل عنيف من النجم الأرجنتيني إنزو فيرنانديز، تحصل بسببه على الإنذار الثاني ثم "الطرد".

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    سبب طلب ليونيل ميسي.. ورد حكم النهائي

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. وجد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي - من وجهة نظره -، أن الظهير الإسباني مارك كوكوريا تحدث وهو يضع يده على فمه؛ الأمر الذي "يجرمه" الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في الوقت الحالي.

    وتحدث ميسي مع الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش، الذي أدار نهائي بطولة كأس العالم 2026، بشأن هذه الواقعة؛ حيث أخبره الأخير بأنه استمع إلى مساعديه في غرفة تقنية الفيديو "فار"، الذين رأوا أنه لا يوجد أي خطأ من كوكوريلا.

  • Sevilla FC v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    بسبب فينيسيوس.. تعديل مهم في قانون "الكروت الحمراء"

    الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" استحدث ما يُعرف باسم "قانون بريستياني"؛ والذي ينص على طرد اللاعبين الذين يقومون بتغطية أفواههم، أثناء الحديث فوق أرضية المستطيل الأخضر.

    وسبب استحداث هذا القانون؛ هي الواقعة التي شهدتها مباراة ذهاب "الملحق" المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، بين العملاق الإسباني ريال مدريد ونادي بنفيكا البرتغالي.

    وقتها.. اتهم النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني، لاعب نادي بنفيكا؛ بتوجيه كلمات عنصرية ضده، وهو يغطي فمه.

    وحتى لا يتكرر ما حدث مع فينيسيوس، تم تعديل القوانين؛ بإعطاء الحكام الحق في "طرد" أي لاعب، يقوم بتغطية فمه.

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  • spain(C)Getty Images

    مشوار منتخبي إسبانيا والأرجنتين في كأس العالم 2026

    شهدت مسيرة منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، في بطولة كأس العالم 2026؛ نجاحًا كبيرًا للغاية، بقيادة المدير الفني الوطني لويس دي لا فوينتي.

    المنتخب الإسباني تصدر "المجموعة الثامنة" المونديالية، برصيد 7 نقاط من 3 مباريات؛ حيث فاز على السعودية وأوروجواي، وتعادل مع كاب فيردي.

    وفي الأدوار الإقصائية.. فازت إسبانيا على النمسا والبرتغال وبلجيكا وفرنسا تواليًا؛ وصولًا إلى مواجهة الأرجنتين، في المباراة النهائية.

    أما منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم؛ فتجاوز دور المجموعات بسهولة كبيرة للغاية، قبل المعاناة بشدة في "الإقصائيات".

    وتجاوز الأرجنتينيون كل من كاب فيردي ومصر وسويسرا، في الأدوار من الـ32 إلى ربع النهائي؛ ثم الخصم الأصعب إنجلترا في المربع الذهبي، وبهدفين مقابل واحد.