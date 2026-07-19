حاول استغلال واقعة فينيسيوس جونيور.. ليونيل ميسي يضغط على حكم نهائي كأس العالم لـ"طرد نجم إسبانيا" ولكن!

شهدت مسيرة منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، في بطولة كأس العالم 2026؛ نجاحًا كبيرًا للغاية، بقيادة المدير الفني الوطني لويس دي لا فوينتي.
المنتخب الإسباني تصدر "المجموعة الثامنة" المونديالية، برصيد 7 نقاط من 3 مباريات؛ حيث فاز على السعودية وأوروجواي، وتعادل مع كاب فيردي.
وفي الأدوار الإقصائية.. فازت إسبانيا على النمسا والبرتغال وبلجيكا وفرنسا تواليًا؛ وصولًا إلى مواجهة الأرجنتين، في المباراة النهائية.
أما منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم؛ فتجاوز دور المجموعات بسهولة كبيرة للغاية، قبل المعاناة بشدة في "الإقصائيات".
وتجاوز الأرجنتينيون كل من كاب فيردي ومصر وسويسرا، في الأدوار من الـ32 إلى ربع النهائي؛ ثم الخصم الأصعب إنجلترا في المربع الذهبي، وبهدفين مقابل واحد.