Goal.com
مباشر
Live Scores, Stats, and the Latest News
Vinicius Junior HIC 2-1GOAL
أحمد فرهود

أكثر من مجرد تجديد: فينيسيوس سيتحوّل إلى "بطل الولاء" برضاه أو رغمًا عنه.. وريال مدريد سيتحكم في مستقبله

ريال مدريد
فينيسيوس جونيور
كيليان مبابي
الدوري الإسباني
فقرات ومقالات

فينيسيوس يستعد لـ"فصل جديد" مع ريال مدريد..

في الوقت الذي كانت فيه بوصلة التكهنات، تُشير إلى صراع "نفوذ مالي" في العملاق الإسباني ريال مدريد، بين الثنائي الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي فينيسيوس جونيور؛ جاءت الرياح بما لا تشتهي سفن التوقعات.

نعم.. طوال الأسابيع بل الأشهر الماضية، كان يُقال إن فينيسيوس يرفض تجديد عقده مع ريال مدريد؛ إلا بالحصول على "راتب"، يساوي ما يتقاضاه مبابي.

لكن.. شبكة "سكاي سبورتس" فجّرت مفاجأة من العيار الثقيل، مساء يوم الخميس؛ بإعلانها موافقة النجم البرازيلي على تجديد عقده مع الميرينجي، وبمبلغ أقل من المهاجم الفرنسي.

قرار فينيسيوس لن يكون مجرد "تجديد"؛ بل انعكاس لتحوّل استراتيجي في سياسة رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، ومواجهة مُباشرة مع تقارير سابقة قد تكون "حقيقية أو كاذبة".

ونحن سنستعرض من ناحيتنا خلال السطور القادمة، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد قرار فينيسيوس جونيور الذي كشفت عنه شبكة "سكاي سبورتس"، في الساعات الماضية..

  • Vinicius JuniorGetty Images

    "ولاء" فينيسيوس جونيور لنادي ريال مدريد

    في البداية.. يجب الإشارة إلى أن موافقة النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، على تجديد عقده مع العملاق الإسباني ريال مدريد، بـ"راتب أقل" من ما يتحصل عليه المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، رغم كل التقارير السابقة؛ لن يخرج عن أمرين، هما:

    * أولًا: تكذيب لكافة التقارير؛ التي أشارت إلى رفض فينيسيوس تجديد عقده مع ريال مدريد، إلا براتب يُعادل ما يتقاضاه مبابي.

    * ثانيًا: تغيُّر في موقف فينيسيوس؛ والذي ينتهي عقده مع ريال مدريد في 30 يونيو 2027، أي بنهاية الموسم الرياضي القادم.

    والمقصود من النقطة الأولى؛ هو أن النجم البرازيلي يُدين بـ"ولاء كامل" للميرينجي، ولم يشترط في أي يوم الحصول على راتب يُعادل ما يتقاضاه المهاجم الفرنسي.

    هُنا قد يتساءل البعض؛ بالقول: "إذًا.. لماذا كل هذا التأخير في تجديد عقد فينيسيوس جونيور؟!".

    الإجابة على هذا السؤال، قد تتلخص في مجموعة من النقاط المهمة؛ وذلك على النحو التالي:

    * 1/ اللاعب قد يكون طلب زيادة في راتبه بالفعل، مع بعض الاختلافات بين موقفه وقرار الإدارة؛ لكن.. ليس بالضرورة أن يكون اشترط "المساواة" مع مبابي.

    * 2/ العقود الضخمة قد تحتاج إلى وقتٍ طويل من أجل صياغتها؛ خاصة أننا نتحدث عن أحد أهم نجوم العالم حاليًا.

    * 3/ لا يزال عقد اللاعب ممتدًا حتى 30 يونيو 2027؛ وبالتالي لم يكن هُناك ضرورة للاستعجال في الفترة الماضية.

    • إعلان
  • Vinicius JuniorGetty Images

    فينيسيوس جونيور قد يكون "مجبرًا" على التجديد

    الآن.. لنتحدث عن النقطة الثانية التي طرحناها في السطور الماضية؛ بخصوص تغيير النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور موقفه، من مفاوضات تجديد عقده مع العملاق الإسباني ريال مدريد.

    بمعنى.. التقارير التي أفادت بطلب فينيسيوس "المساواة" في الراتب، مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، من أجل تجديد عقده مع ريال مدريد، قد تكون حقيقية وغير كاذبة؛ ولكن ما حدث هو أن النجم البرازيلي نفسه غيّر موقفه، للأسباب التالية:

    * أولًا: الموسم السيئ الذي عاشه مع ريال مدريد "فرديًا وجماعيًا"، في 2025-2026.

    * ثانيًا: عدم تحصله على عروض مغرية "ماليًا ورياضيًا"، بالمقارنة مع ريال مدريد.

    * ثالثًا: عدم رغبة الأندية الأوروبية الكبيرة أساسًا، في دفع الراتب الذي يطلبه.

    وبالتالي.. قد تكون كل الظروف الحالية، أجبرت فينيسيوس على قبول العرض الذي قدّمه ريال مدريد إليه؛ مع استمراره في المركز الثاني بـ"سلم الرواتب"، خلف مبابي.

  • Vinicius JuniorGetty Images

    رغم التجديد.. فينيسيوس قد يرحل مستقبلًا عن ريال مدريد

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. نستطيع القول إن تجديد عقد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح العملاق الإسباني ريال مدريد؛ لا يعني بالضرورة عدم رحيله مستقبلًا.

    على العكس تمامًا؛ من الممكن أن يكون تجديد عقد فينيسيوس حاليًا، هو أمر من اثنين:

    * أولًا: اللاعب مجبر على ذلك - كما شرحنا سابقًا -.

    * ثانيًا: استفادة ريال مدريد من بيعه بمبلغ ضخم مستقبلًا.

    مثلًا.. عقد فينيسيوس قبل التجديد سينتهي في 30 يونيو 2027؛ بمعنى أنه سيدخل "الفترة الحرة" في يناير القادم، والتي تسمح له بالتوقيع مع أي نادٍ مجانًا.

    لكن عندما يجدد عقده لسنواتٍ أخرى؛ سيكون ريال مدريد "حرًا" في الاستفادة من اللاعب عندما يصل إلى قمة مستوياته، أو بيعه بمبلغ مالي جيد إذا شعر بأنه بدأ في التراجع.

  • Real Madrid CF v Deportivo Alaves - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    كلمة أخيرة.. الكل سيخرج "فائزًا" في ريال مدريد

    الخلاصة من كل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ هو أن العملاق الإسباني ريال مدريد سيخرج "فائزًا" من تجديد عقد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: تجديد عقد فينيسيوس بشروط النادي؛ سواء كان اللاعب قد طالب بـ"المساواة" مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، أو لا.

    * ثانيًا: الاحتفاظ بلاعب موهوب؛ في زمن قلت فيه "الفنيات" بعالم الساحرة المستديرة.

    * ثالثًا: إمكانية الاستفادة ماديًا من اللاعب؛ من خلال بيعه بمبلغ مالي ضخم مستقبلًا.

    أما فينيسيوس جونيور سيخرج "فائزًا" أيضًا، رغم تجديد عقده براتب أقل من مبابي؛ وذلك بظهوره أمام جماهير ريال مدريد، بمظهر "اللاعب الوفي" الذي لم يساوم ناديه.

    ولا ننسى أن فينيسيوس يتحصل على راتب ضخم أساسًا من الريال، ويمثّل واحدًا من أفضل الأندية العالمية؛ بالإضافة إلى أنه لا يزال صغيرًا، ويستطيع تأمين مستقبله في وقتٍ لاحق.

    على سبيل المثال.. النجم البرازيلي مطلوب بقوة من السعودية؛ حيث قد يذهب إلى هُناك في مرحلة ما من مسيرته الكروية، ووقتها سيتحصل على أموال ضخمة للغاية.

    لكن الآن وبهذا التجديد؛ سيخرج الجميع "فائزًا" في ريال مدريد، ولو بشكلٍ مؤقت على الأقل.

الدوري الإسباني
ريال بيتيس crest
ريال بيتيس
بيتيس
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد