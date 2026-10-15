"الجماهير لا تساعدني" .. فينيسيوس يدافع عن نفسه بعد صافرات الاستهجان بمواجهة روما

بعد صافرة النهاية، لم يُخفِ فينيسيوس استياءه من خروجه المبكر. وأقرّ اللاعب صاحب الـ26 عامًا بأدائه الضعيف، لكنه أكد رغبته الدائمة في البقاء داخل الملعب.

وقال للصحفيين: "من الطبيعي أن أغضب عندما يتم استبدالي، لأنني أرغب دائمًا في اللعب كل دقيقة، وأن أكون في أفضل حالاتي وأساعد الفريق، وهذا لم يكن ممكنًا اليوم. وفي النهاية، ساعدتنا التبديلات. لقد غيّرت مجرى المباراة.

"دخل إندريك وقدّم مستوى رائعًا. غيّر إيقاع اللقاء وسجّل هدفًا. كان أفضل لاعب في الشوط الثاني. وكذلك كارلوس [إسبي]، الذي يدخل دائمًا لدقائق قليلة فقط. إنهم يساعدوننا كثيرًا".

كما تحدّث مورينيو عن الموقف، مدافعًا عن لاعبه ومبرّرًا التبديل في الوقت نفسه. وأوضح مدرب مدريد: "كان الأمر صعبًا على فيني. فقد فينيسيوس كرة لم يكن ينبغي أن يفقدها. لكن هكذا تجري الأمور. أنا أخطئ أيضًا. من المؤسف أن يحدث هذا، في الوقت الذي كان يتطور فيه ويستعيد سعادته".

وأضاف المدرب أنه لا توجد أي مشكلات عالقة في غرفة تغيير الملابس، قائلًا: "من الطبيعي ألا يكون سعيدًا. الإحباط أمر طبيعي. لكن بعد المباراة، كان سعيدًا جدًا بالفوز".



