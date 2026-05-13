أحمد فرهود

التعاقد مع فينيسيوس جونيور وكواليس ضياع صفقة أليسون بيكر من النصر.. وكيل لاعبين يفجر مفاجآت مثيرة

أسرار مثيرة عن سوق الميركاتو السعودي..

كشف محمد شريفي، حارس مرمى نادي النصر سابقًا، وكيل اللاعبين حاليًا، عن مفاجآت مدوية بخصوص سوق الميركاتو السعودي؛ سواء في السنوات القليلة الماضية، أو حاليًا.

دوري روشن السعودي يشهد ثورة كبيرة للغاية، وتحديدًا منذ عام 2023؛ بعد توقيع النصر مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، والذي أعقبه قدوم العديد من النجوم العالميين.

    أليسون بيكر وافق على الانتقال إلى نادي النصر

    وفي هذا السياق.. فجّر وكيل اللاعبين محمد شريفي، مفاجأة من العيار الثقيل؛ بخصوص إهدار نادي النصر فرصة التعاقد مع البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى العملاق الإنجليزي ليفربول.

    شريفي أشار في تصريحات لبودكاست "مع مسفر"، إلى أنه عرض بيكر على الإدارة النصراوية، صيف عام 2023 تحديدًا؛ وذلك بعد حصوله على موافقة من الحارس البرازيلي، على الانضمام للعالمي.

    وأضاف شريفي: "اتفقت مع بيكر، على التوقيع للنصر 5 سنوات؛ كما تمكنت من إقناعه بتخفيض شروطه المالية، بشكلٍ كبير".

  • هكذا ضيّع النصر صفقة أليسون بيكر!

    واستكمالًا لتصريحاته.. كشف وكيل اللاعبين محمد شريفي، عن أن إدارة نادي النصر تجاهلته تمامًا؛ حيث لم يرد الرئيس التنفيذي وقتها أحمد الغامدي على رسائله، بخصوص صفقة الحارس البرازيلي أليسون بيكر.

    وعن ذلك يقول شريفي: "هذه النوعية من الرسائل، كانت توجه إلى الرئيس التنفيذي، بحكم اللوائح والقوانين".

    وشدد وكيل اللاعبين، على أنه لا يعرف سبب تجاهل الغامدي للرد على رسائله، بخصوص صفقة بيكر؛ رغم أن الحارس البرازيلي وافق على كل شيء، وبراتب أقل مما كان يريده في البداية.

  • الاتفاق مع نجوم عالميين للانضمام إلى دوري روشن!

    وعلى جانب آخر.. أعلن وكيل اللاعبين محمد شريفي، حصوله على موافقة عدد من النجوم العالميين؛ للانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، في الميركاتو الصيفي القادم.

    ورفض شريفي ذكر أسماء هؤلاء النجوم؛ إلا أنه كشف عن أن بعضهم يلعب في صفوف العملاق الإسباني ريال مدريد، ومواطنه أتلتيكو مدريد.

    وتابع: "هُناك نجوم آخرين حصلت على موافقتهم للقدوم إلى دوري روشن السعوديين، يلعبون في عملاقي إيطاليا ميلان وإنتر".

    وأكد شريفي أنه يستطيع جلب الساحر البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد؛ وذلك إذا حصل على الضوء الأخضر والصلاحيات كاملة، لإتمام الصفقة.



    مسيرة النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. يحتل النصر "صدارة" جدول الترتيب، برصيد 83 نقطة من 33 مباراة؛ وبفارق 5 نقاط عن الهلال صاحب "الوصافة"، والذي لعب لقاءً أقل.

    أيضًا.. تأهل الفريق النصراوي إلى نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع نادي جامبا أوساكا الياباني، بشكلٍ رسمي.

    والصدمة الكبيرة للنصر، في الموسم الرياضي الحالي، جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق الأصفر أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.