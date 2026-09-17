"لا يمكنني الاستمرار هكذا كثيرًا" .. فينيسيوس جونيور يعترف بتراجع مستواه مع ريال مدريد

تواجه الهالة التي تحيط بمكانة فيني في هرم ريال مدريد أصعب اختبار لها حتى الآن. ورغم أن اللاعب البرازيلي كان الوجه البارز لنجاحات النادي الأخيرة، إلا أن أداءه في بداية الموسم الحالي أثار جدلاً كان من المستحيل تصوره في السابق.

فبعد تسجيله هدفاً واحداً فقط في 598 دقيقة من اللعب، يجد الجناح صعوبة في الوصول إلى المستوى التهديفي الذي يقدمه زملاؤه، على الرغم من مساهمته بثلاث تمريرات حاسمة خلال تلك الفترة.

وإدراكاً منه لصعوباته الأخيرة أمام المرمى، لجأ فينيسيوس إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعليق على مستواه وطمأنة مشجعي ريال مدريد.

ونشر المهاجم البرازيلي رسالة على إنستجرام قال فيها: «الأهداف ستعود... لا يمكنني أن أستمر في إهدار هذا العدد الكبير منها».