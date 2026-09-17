وعلى الرغم من مكانته الراسخة كنجم بارز في ملعب سانتياجو برنابيو، فقد تزامن تراجع مستواه مع الأداء الرائع لزملائه في الفريق.
"لا يمكنني الاستمرار هكذا كثيرًا" .. فينيسيوس جونيور يعترف بتراجع مستواه مع ريال مدريد
فينيسيوس جونيور يتحدث عن تراجع أدائه التهديفي
تواجه الهالة التي تحيط بمكانة فيني في هرم ريال مدريد أصعب اختبار لها حتى الآن. ورغم أن اللاعب البرازيلي كان الوجه البارز لنجاحات النادي الأخيرة، إلا أن أداءه في بداية الموسم الحالي أثار جدلاً كان من المستحيل تصوره في السابق.
فبعد تسجيله هدفاً واحداً فقط في 598 دقيقة من اللعب، يجد الجناح صعوبة في الوصول إلى المستوى التهديفي الذي يقدمه زملاؤه، على الرغم من مساهمته بثلاث تمريرات حاسمة خلال تلك الفترة.
وإدراكاً منه لصعوباته الأخيرة أمام المرمى، لجأ فينيسيوس إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعليق على مستواه وطمأنة مشجعي ريال مدريد.
ونشر المهاجم البرازيلي رسالة على إنستجرام قال فيها: «الأهداف ستعود... لا يمكنني أن أستمر في إهدار هذا العدد الكبير منها».
- AFP
مبابي يتصدر الترتيب من حيث عدد الدقائق والأهداف
كان من المتوقع دائمًا أن يؤدي انضمام مبابي إلى تغيير ديناميكيات خط هجوم ريال مدريد، لكن مدى هيمنة اللاعب الفرنسي في المراحل المبكرة كان مذهلًا. وفقًا لصحيفة «آس»، بدأ فينيسيوس يفقد بعض مكانته داخل الفريق مع اشتداد المنافسة على دقائق اللعب. ورغم أن جوزيه مورينيو حاول في البداية الحفاظ على توازن صارم في وقت اللعب بين نجميه الرئيسيين، إلا أن الكفة مالت مؤخرًا لصالح لاعب باريس سان جيرمان السابق.
من الناحية الإحصائية، أصبح التباين بين اللاعبين صعبًا على الجهاز الفني تجاهله. فقد حقق مبابي انطلاقة قوية في الموسم الحالي، حيث سجل ثمانية أهداف في أول سبع مباريات له. هذا العائد التهديفي الغزير يجعله عمليًا لا غنى عنه في التشكيلة الأساسية، تاركًا الآخرين يتنافسون على المراكز المتبقية.
وكان التغيير في نهج مورينيو أكثر وضوحًا عندما تم استبدال فينيسيوس في الدقيقة 68 من مباراة إلتشي، وهي المباراة الثالثة على التوالي التي يتم فيها استبداله قبل صافرة النهاية.
ظهور ديوماندي
ليس وصول مبابي وحده هو ما يسبب صداعًا لمورينيو في اختيار التشكيلة؛ بل إن ظهور مواهب شابة مثل يان ديوماندي أضاف بعدًا آخر من التعقيد. خلال الدقائق الأخيرة من المباراة التي أقيمت على ملعب مارتينيز فاليرو، تم إشراك ديوماندي في الجناح الأيسر، وهو نفس المركز الذي اشتهر فيه فينيسيوس.
وقد صنع الشاب العديد من أخطر الفرص الهجومية للفريق، مما يثبت أنه قادر تمامًا على سد الفراغ. وتمنح هذه المرونة المدرب خيارات حقيقية عندما يتم إراحة البرازيلي أو عندما يفشل في إضفاء الحيوية المطلوبة في الثلث الأخير من الملعب.
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مورينيو يشرح اتجاه التبديلات
وفي معرض تعليقه على قرار استبدال فينيسيوس في وقت مبكر جدًّا من المباراة ضد إلتشي، سارع جوزيه مورينيو إلى التقليل من شأن أي تكهنات بوجود خلاف أو إقصاء تكتيكي. وأشار المدرب البرتغالي إلى المتطلبات البدنية لنظامه الدفاعي باعتبارها السبب الرئيسي وراء هذا التغيير، قائلاً: «متعب، متعب... قام فينيسيوس بعمل جيد جدًّا في تنظيم دفاعنا. كان متعبًا».
وتقبل اللاعب التبديل دون أي علامات واضحة على الإحباط، مما يدل على مستوى عالٍ من النضج المهني وتفهمه لمتطلبات الفريق. ومع ذلك، فقد فتحت هذه الخطوة الباب أمام لاعبين آخرين لإثبات جدارتهم في المواقف الحاسمة.
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