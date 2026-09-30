هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
imago-sport-1083959258.jpgAction Plus
Muhammad Zaki و علي سمير
ترجمه

"هذا الحدث أفقدني ثقتي بنفسي" .. فينيسيوس يعلن سبب هبوط مستواه مع ريال مدريد والبرازيل

فينيسيوس جونيور
البرازيل
كأس العالم
ريال مدريد
أستراليا ضد البرازيل
أستراليا
المباريات الودية
الدوري الإسباني

يعاني من أزمة نفسية صعبة

اعترف نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور بصراحة بتراجع مستواه في الفترة الأخيرة، مقرًا بأنه يعاني حاليًا من نقص في الثقة على الصعيدين المحلي والدولي.

المهاجم البرازيلي، المعتاد على الفاعلية والاستعراض، وجد صعوبة في التهديف مؤخرًا فيما يواصل استيعاب التداعيات النفسية لبطولة كأس عالم مخيبة للآمال خاضها هذا الصيف.

  • يعاني من أجل استعادة مستواه

    يمر فينيسيوس جونيور ببداية صعبة هذا الموسم، بعدما اكتفى بتسجيل هدف وحيد مع ريال مدريد. ومع ذلك، هزّ الجناح الشباك في مهمته الدولية، بتسجيله ركلة جزاء في الدقيقة 80 ليساعد البرازيل على تحقيق فوز ودي بنتيجة 4-2 على أستراليا في ملعب سونكورب.

    ومنحت ركلة الجزاء فرصة غير متوقعة للجناح البرازيلي. فقد كان منفذ الركلات المعتاد رافينيا خارج أرضية الملعب، ما جعل لاعب وسط آرسنال برونو جيمارايش هو التالي في الترتيب. وإدراكًا لحاجة زميله إلى دفعة معنوية، تنازل جيماريش عن المسؤولية لفينيسيوس، فسمح له بتسجيلها ورفع معنوياته.


  • imago-sport-1083959214.jpgAction Plus

    جيمارايش يتخلى عن مهمة ركلات الجزاء

    عقب الفوز، أعرب فينيسيوس عن امتنانه للتضامن الذي أبداه زملاؤه في المنتخب. وكشف المهاجم أن جيمارايش تنحّى عمداً لمساعدته على تخطي عقبته الذهنية الحالية.

    وقال فينيسيوس: "برونو جيمارايش هو منفّذ ركلات الجزاء لدينا عندما لا يلعب رافينيا، وظننت أنه سيرغب في تنفيذها، لكنه يعرف أنني بحاجة إلى قليل من الثقة الآن، في هذه اللحظة".

    وأضاف: "زملائي يعرفون أنني بحاجة إلى بعض الثقة الآن. خسارة كأس العالم أمر صعب ويصعب تقبّله، والعودة ليست سهلة أبداً".

    وأكّد جيمارايش هذا النهج المتجرد من الأنانية، مشدداً على وحدة الفريق. وقال لاعب الوسط: "كان هذا هو السبب [أن ركلة الجزاء منحت فيني الثقة]. بعد حادثة ركلة الجزاء، ظهرت أمور كثيرة إلى العلن. لكن هنا في المنتخب الوطني، لا وجود لأي غرور على الإطلاق.

    وتابع: "في كأس العالم، طلب مني أنشيلوتي تنفيذ ركلة الجزاء. واليوم، طلب من فيني تنفيذها. كان فيني بحاجة حقاً إلى تسجيل هدف. لقد نفّذها بشكل جيد جداً. لا وجود لأي غرور على الإطلاق. نريد ما هو الأفضل للبرازيل. نحن سعداء من أجله".




  • أنشيلوتي يدعو إلى التحلي بالصبر

    سارع كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، إلى الدفاع عن مهاجمه النجم، مانحًا كامل دعمه لفينيسيوس رغم التراجع الواضح في مستواه. وشدد مدرب البرازيل على الأهمية الدائمة للجناح داخل المنظومة الوطنية.

    وقال أنشيلوتي بعد صافرة النهاية: «أعرف فيني جيدًا. بالنسبة لي، هو لاعب أساسي للبرازيل، وكان كذلك على مدار تاريخي في كرة القدم، وسيظل لاعبًا محوريًا للبرازيل في المستقبل».

    وأضاف: «صحيح أنه لا يمر بأفضل لحظاته، ولا في أفضل مستوياته، لكنه رغم ذلك قادر على صناعة الفارق، وهذا ما فعله اليوم. اليوم، وبما أنه كان قد سجّل بالفعل، قررت أنه يستحق تنفيذها لأنه يستحق أن يحرز هدفًا. شخصيًا، سأكون صبورًا للغاية، لأنه يستحق هذا الصبر».


    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • imago-sport-1083958570.jpgAAP

    بناء الزخم

    يمنح هذا الهدف فينيسيوس أساسًا حيويًا يبني عليه. وقد يكون التسجيل مع منتخب بلاده الشرارة التي يحتاجها لتغيير مسار موسمه نحو الأفضل. وسيسعى المهاجم الآن إلى حمل هذا الزخم المتجدد إلى ما تبقى من فترة التوقف الدولي.

    وفي ظل الدعم الثابت من زملائه ومدربه على حدٍ سواء، يواجه فينيسيوس مهمة ترجمة هذه الأجواء الداعمة إلى أداء ثابت ومتواصل.