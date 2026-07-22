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أحمد فرهود

من فينيسيوس والأفضل عالميًا إلى الاستثمار الأضخم كرويًا.. "5 ملفات ساخنة" لم تُغلق في ريال مدريد

فقرات ومقالات
ريال مدريد
جوزيه مورينيو
فينيسيوس جونيور
مايكل أوليسي
رودري
فرانكو ماستانتونو
إدواردو كامافينجا
بايرن ميونخ
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني

مهام صعبة تنتظر فلورنتينو بيريز في الصيف الحالي..

مع إسدال الستار على منافسات بطولة كأس العالم 2026، في القارة الأمريكية الشمالية؛ تحوّلت بوصلة الإعلام الرياضي العالمي سريعًا، من الملاعب الدولية إلى المكاتب المُغلقة للأندية.

وبالطبع.. كيان كبير بحجم العملاق الإسباني ريال مدريد؛ لابد أن يكون في مقدمة الأندية التي يُركز عليها الإعلام الرياضي، بالإضافة إلى عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان.

ورغم أن ريال مدريد بدأ الميركاتو الصيفي بقوة، بحسم التعاقد مع المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، ومجموعة من الصفقات العالمية الكبيرة؛ إلا أن هُناك العديد من الملفات الساخنة الأخرى، التي لم تُغلق داخل مكاتب "سانتياجو برنابيو" حتى الآن.

ويبدو أن إدارة الميرينجي، كانت تنتظر نهاية بطولة كأس العالم 2026 رسميًا؛ من أجل حسم هذه الملفات الساخنة، بشكلٍ نهائي.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز الملفات التي يسعى ريال مدريد لحسمها، خلال الأيام القادمة..

  • Vinicius Junior Real Madrid 2025Getty Images

    فينيسيوس جونيور.. حسم ملف مستقبله بـ"حل من ثلاثة"!

    نجح النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح العملاق الإسباني ريال مدريد، في استعادة مستواه الفني الكبير؛ وذلك خلال بطولة كأس العالم 2026، التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

    فينيسيوس سجل 4 أهداف وصنع آخر، خلال 5 مباريات شارك فيها مع منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، في مونديال القارة الأمريكية.

    ولم يشفع تألُق جناح الميرينجي، في بطولة كأس العالم 2026؛ لوصول المنتخب البرازيلي إلى نقطة أبعد من دور ثمن النهائي، عندما خسر (0-1) ضد النرويج.

    المهم.. المستويات الرائعة التي قدّمها فينيسيوس في المونديال، جعلته في موقف قوة أمام إدارة ريال مدريد؛ وذلك خلال مفاوضات تجديد عقده مع الفريق الأول، الذي ينتهي في 30 يونيو 2027.

    وأمام ذلك؛ أصبحت الإدارة المدريدية أمام مجموعة من الحلول في مستقبل فينيسيوس، على النحو التالي:

    * أولًا: تلبية طلبات فينيسيوس، مع تجديد عقده في أسرع وقتٍ ممكن.

    * ثانيًا: إنهاء المفاوضات، مع عرض فينيسيوس للبيع في الصيف الحالي.

    * ثالثًا: استمرار فينيسيوس في الموسم الجديد، مع رحيله "مجانًا" بنهاية عقده.

    هُنا.. يجب أن تستقر الإدارة المدريدية على أحد هذه الحلول - سالفة الذكر -، من أجل إغلاق هذا الملف سريعًا؛ خاصة إذ لم يتنازل فينيسيوس جونيور، عن طلباته المالية.

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  • RodriGetty

    صفقة الوسط.. أسهم رودري ترتفع بعد مونديال 2026

    الجميع يعلم حاجة العملاق الإسباني ريال مدريد؛ للتعاقد مع لاعب خط وسط يستطيع التحكم في رتم اللعب، والخروج السليم بالكرة من الخلف للأمام.

    وفقد ريال مدريد هذه النوعية من لاعب خط الوسط؛ وذلك منذ اعتزال النجم الألماني توني كروس في 2024، ثم رحيل الأسطورة الكرواتية لوكا مودريتش في 2025.

    ومنذ نهاية الموسم الرياضي الماضي 2025-2026، برز اسم كبير مرشح للانضمام إلى ريال مدريد؛ وهو الإسباني رودري هيرنانديز، متوسط ميدان نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

    إلا أن فلورنتينيو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، كان مترددًا في حسم صفقة رودري، لبعض الأسباب المهمة هي:

    * أولًا: إصابات اللاعب العديدة في الفترة الأخيرة.

    * ثانيًا: تأثُر مستوى اللاعب بهذه الإصابات.

    * ثالثًا: تقدم اللاعب في العمر "30 سنة".

    ومن هُنا.. بدأت أسماء أخرى ترتبط بالعملاق الإسباني؛ من أجل تعزيز خط وسط الفريق الأول لكرة القدم، الذي يقوده المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو.

    لكن الأمر لم ينتهِ هُنا عزيزي القارئ؛ فقد حدث تغيُّر كبير بعد بطولة كأس العالم 2026، بخصوص ملف رودري وريال مدريد.

    نعم.. رودري استعاد أفضل نسخة "فنية وبدنية"، خلال مونديال القارة الأمريكية، وحصل على جائزة "أفضل لاعب" في البطولة؛ ليبدأ ريال مدريد برئاسة بيريز، في إعادة النظر بمسألة ضمه.

    بل أن إذاعة "كادينا سير" فجّرت مفاجأة كبرى؛ بتأكيدها على أن غرفة ملابس "الميرينجي" تضغط بقوة، من أجل ضم رودري.

    ووسط كل ذلك؛ أصبح على بيريز حسم قراره بالتعاقد مع رودري من عدمه، أو الذهاب لاسم آخر أو حتى المغامرة بترك هذا المركز شاغرًا مجددًا.

    ترك مركز خط الوسط شاغرًا، بدون التعاقد مع صفقة جديدة؛ سيكون فيه مخاطر كبيرة بالاعتماد على الفرنسي أوريليان تشواميني والأوروجوياني فيديريكو فالفيردي "معًا"، في ظل العلاقات السيئة بينهما.

  • Michael OliseGetty Images

    مايكل أوليسي.. الاستثمار الأضخم في الميركاتو الصيفي

    يُعد النجم الفرنسي مايكل أوليسي، جناح نادي بايرن ميونخ الألماني؛ هو الحلم الأكبر لفلورينتينو بيريز، رئيس العملاق الإسباني ريال مدريد.

    أوليسي قدّم موسمًا مبهرًا مع البايرن في 2025-2026؛ أكمله بعروض أكثر من رائعة في النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم، على الأراضي الأمريكية والمكسيكة والكندية.

    كل ذلك رفع من سعر أوليسي، في سوق الانتقالات الصيفية؛ مع تمسُك إدارة بايرن ميونخ باستمراره، أساسًا.

    لكن.. حسب كافة المصادر الموثوقة، قد يعيد البايرن تفكيره في بيع النجم الفرنسي؛ إذا تحصل على مبلغ يتخطى الـ222 مليون يورو، وهي قيمة أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.

    النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، انتقل من العملاق الكتالوني برشلونة إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، صيف عام 2017؛ بقيمة الشرط الجزائي في عقده "222 مليون يورو"، وقتها.

    وبالتالي.. بايرن ميونخ قد يبيع مايكل أوليسي، إلى فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم؛ مقابل مبلغ مالي يتراوح من 230 إلى 250 مليون يورو، في صيف العام الحالي.

    وسيحل أوليسي الكثير من المشاكل، إذا انضم إلى صفوف ريال مدريد بشكلٍ رسمي؛ على النحو التالي:

    * أولًا: حل أزمة مركز الجناح الأيمن؛ الذي يُعاني من نقصٍ واضح.

    * ثانيًا: إحداث توازن في الفريق الأول؛ وذلك بين الجناحين الأيمن والأيسر.

    * ثالثًا: إيجاد حلول إضافية في صناعة اللعب؛ بعيدًا عن الثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور والفرنسي كيليان مبابي.

    لذا.. بيريز مطالب بحسم هذا الملف سريعًا؛ سواء بالاستمرار في محاولاته لضم أوليسي بمبلغ قياسي في تاريخ كرة القدم، أو الذهاب لخياراتٍ أخرى أو الاعتماد على ما هو موجود في الفريق بالفعل.

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  • Dean Huijsen yamal(C)Getty Images

    الخط الخلفي.. "غموض" صفقة قلب الدفاع الإضافي

    العملاق الإسباني ريال مدريد، برئاسة فلورنتينو بيريز، تعاقد في الميركاتو الصيفي الحالي، مع قلب الدفاع الفرنسي إبراهيما كوناتي؛ قادمًا من صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، بشكلٍ رسمي.

    كوناتي البالغ من العمر 27 سنة، انضم بذلك إلى مدافعي ريال مدريد الحاليين؛ وهم:

    * 1/ الألماني أنطونيو روديجر.

    * 2/ البرازيلي إيدير ميليتاو.

    * 3/ الإسباني دين هاوسن.

    * 4/ الإسباني راؤول أسينسيو.

    إلا أن صفقة كوناتي لم تكن كافية على الأغلب؛ حيث قيل في الفترة الماضية، إن المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو يرغب في التعاقد مع مدافع آخر.

    وارتبط أكثر من اسم داعي، بفريق ريال مدريد الأول لكرة القدم بالفعل؛ أمثال "الإيطالي أليساندرو باستوني، الألماني نيكو شلوتربيك والكرواتي يوشكو جفارديول".

    ومؤخرًا.. تراجع الحديث عن الصفقة الدفاعية الإضافية، في صفوف العملاق الإسباني؛ حيث لا يعرف أحد هل تم إلغاء الفكرة نهائيًا، أم تم تأجيلها مؤقتًا فقط.

  • Real Madrid CF v Real Oviedo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    ملف الراحلين.. جدل كبير في مستقبل 5 أسماء مدريدية

    أخيرًا.. يجب على العملاق الإسباني ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز، أن يحسم واحد من أهم "الملفات الساخنة" في صفوف الفريق الأول لكرة القدم؛ وهو الأسماء التي سترحل بشكلٍ رسمي، في صيف العام الحالي.

    وهُناك العديد من الأسماء التي تضاربت الأنباء بشأنها، سواء بالبقاء أو الرحيل؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: قلب الدفاع الإسباني راؤول أسينسيو.

    * ثانيًا: متوسط الميدان الفرنسي إدواردو كامافينجا.

    * ثالثًا: الجناح وصانع الألعاب الأرجنتيني فرانكو ماتانتونو.

    * رابعًا: الجناح المغربي إبراهيم دياز.

    * خامسًا: المهاجم الإسباني جونزالو جارسيا

    وحسب آخر التقارير؛ يفكر ريال مدريد في إعارة ماتانتونو وجارسيا، مع التخلي عن دياز وأسينسيو وكامافينجا نهائيًا.

    لكن أساسًا.. الاستغناء عن أسينسيو ودياز وكامافينجا وماتانتونو تحديدًا؛ يعني ضرورة تعزيز ريال مدريد مركزي وسط الميدان وقلب الدفاع، بالإضافة إلى الجناح الأيمن.

    ورحيل هذا العدد من اللاعبين، دون ضم "بدائل" لهم في الصيف الحالي، قد يؤثر على عمق قائمة الفريق الأول؛ وذلك وسط ضغط الروزنامة والإرهاق الكبير، في الموسم الرياضي الجديد 2026-2027.

    وعلى ريال مدريد حسم ملف الراحلين، في أسرع وقتٍ ممكن؛ كي يستطيع التعاقد مع صفقات بديلة، في سوف الانتقالات الصيفي الحالي.