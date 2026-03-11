Goal.com
الاعتزال في سن الـ30: مخاوف فينيسيوس جونيور مستبعدة.. و"العنصرية" قد تقوده لتكرار تجربة عدو دونالد ترامب وعظماء الرياضة!

فينيسيوس من بين أكثر الأسماء المثيرة للجدل في عالم الرياضة..

تحت أضواء "سانتياجو برنابيو" الصاخبة، حيث تُصنع الأساطير وتُخلد الأسماء؛ يراوغ شاب برازيلي - لم يكمل عامه الـ26 بعد - الكرة، وكأنه يراقص الريح.

الحديث هُنا عن الساحر البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح العملاق الإسباني ريال مدريد؛ والذي تختبئ خلف مهاراته وابتساماته، معركة نفسية لا تراها عدسات المصورين بوضوح.

القضية لم تعد مجرد كرة ذهبية ضلت طريقها، أو مراوغة أثارت حفيظة المدافعين؛ بل أصبحت تساؤلًا يؤرق عشاق ريال مدريد والوسط الرياضي العالمي، وهو: "هل يكسر جدار العنصرية الصلب طموح فينيسيوس؟!".

البلجيكي إيدين هازارد، نجم ريال مدريد السابق، توقع أن "يعتزل" فينيسيوس كرة القدم نهائيًا، في سن الثلاثين؛ وذلك بسبب أزمة العنصرية.

هازارد قال عن الساحر البرازيلي: "لن أتفاجأ إذ أعلن ترك كرة القدم في سن الـ30.. الوضع لا يتغيّر، وحمل العنصرية بات  ثقيلًا جدًا".

ونحن سنحاول من ناحيتنا أن نحلل في السطور القادمة، مدى إمكانية تحوّل "مخاوف هازارد" إلى حقيقة على أرض الواقع؛ وكيفية إعداد فينيسيوس جونيور نفسه، لمرحلة ما بعد كرة القدم.. 

    لا تقلق يا هازارد.. اعتزال فينيسيوس المبكر "صعب"!

    الساحر البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح العملاق الإسباني ريال مديد، ظهر في مؤتمر صحفي خلال شهر مارس من عام 2024، وهو يبكي بشدة؛ بسبب تصاعد حدة "العنصرية" التي يتعرض لها، في الملاعب المختلفة.

    وقتها.. صرح فينيسيوس خلال هذا المؤتمر؛ قائلًا: "بدأت أفقد الرغبة في اللعب تدريجيًا".

    هذا التصريح يعزز مخاوف البلجيكي إيدين هازارد، نجم العملاق الإسباني ريال مدريد السابق؛ بخصوص إمكانية اعتزال فينيسيوس كرة القدم، بشكلٍ مبكر للغاية.

    لكن في المقابل.. توجد مجموعة من الحقائق، التي تجعلنا نقول إن اعتزال فينيسيوس بشكلٍ مبكر، بسبب ضغوط "العنصرية"، احتمالية صعبة؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: فينيسيوس أكد أنه يرفض الاستسلام، وأن مغادرته للملاعب؛ ستكون انتصارًا لـ"العنصريين".

    * ثانيًا: فينيسيوس يعتبر نفسه الآن، "محاربًا" من أجل الأجيال القادمة؛ حتى لا يتعرضوا لما عانى هو منه.

    * ثالثًا: فينيسيوس يحظى بدعم مؤسسي كامل، من القائمين على اللعبة؛ وهو ما ظهر بعد مواجهة بنفيكا البرتغالي.

    ونتذكر أن الساحر البرازيلي زعم أنه تعرض لـ"العنصرية"، من النجم الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني؛ وذلك خلال مواجهة ريال مدريد وبنفيكا، ضمن منافسات ذهاب "الملحق" المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

    ووقف الجميع مع فينيسيوس آنذاك؛ مع إصدار قرار بـ"إيقاف" بريستياني مؤقتًا، على خلفية هذه الأزمة.

    أسلوب فينيسيوس يمنعه من أن يكون ناشطًا.. ولكن!

    رغم الاختلاف الكبير حول شخصية الساحر البرازيلي فينيسيوس جونيور، والذي يراه البعض "مستفزًا" أو "مغرورًا"؛ إلا أن ما يتعرض له من "عنصرية" ومحاربته لها، قد يحوّل جناح العملاق الإسباني ريال مدريد إلى "ناشط حقوقي" مستقبلًا.

    وأساسًا.. هذا اللاعب لديّه الآن "معهد فينيسيوس جونيور التعليمي" في البرازيل؛ وهو يستخدم التكنولوجيا والرياضة، لتقليل الفجوات الاجتماعية بين الناس.

    أيضًا.. لا ننسى أنه تم تعيين فينيسيوس مؤخرًا، كـ"سفير للنوايا الحسنة" في اليونسكو؛ ما أعطاه شرعية دولية كبيرة، خارج المستطيل الأخضر.

    وحتى مع محاربته لتقليل الفجوات الاجتماعية، أو توليه منصبًا شرفيًا في اليونسكو؛ يرى البعض أن دور الناشط الحقوقي الذي يحاول فينيسيوس أن يلعبه لن يتحقق، للأسباب التالية:

    * أولًا: سلوكه المستفز؛ الذي يجعله لا يحظى بـ"القبول العام"، بين الجماهير واللاعبين.

    * ثانيًا: تشتيته للقضية؛ حيث أنه أحيانًا ما يخلط رد الفعل على "العنصرية"، بالغرور الرياضي

    * ثالثًا: أسلوبه التعبيري؛ من خلال استخدام لغة هجومية، لا يتفق الجميع عليها.

    إلا أننا بالرغم من ذلك؛ شاهدنا بعض أساطير الرياضة الذين كانوا يصنفون على أنهم "مغرورين ومستفزين"، ولكنهم أصبحوا رموزًا في المجال الحقوقي فيما بعد.

    أبرز هؤلاء على الإطلاق، أسطورة الملاكمة محمد علي كلاي، الذي كان يراه البعض مغرورًا ومستفزًا لخصومه وللجماهير الأمريكية البيضاء؛ ومع ذلك أصبح أعظم رمز رياضي حقوقي، في التاريخ.

    نماذج تاريخية لـ"رياضيين" أصبحوا نشطاء حقوقيين

    من حيث توقفنا في السطور الماضية؛ سنتحدث الآن عن "نماذج" لبعض الرياضيين، الذين أصبحوا رموزًا في المجال الحقوقي.

    1- محمد علي كلاي:

    كما ذكرنا.. يُعد محمد علي كلاي النموذج الأبرز عالميًا؛ فهو لم يكن مجرد ملاكم، بل كان صوتًا سياسيًا واجتماعيًا زلزل أركان الولايات المتحدة الأمريكية.

    كلاي وقف ضد الحرب الأمريكية على فيتنام، ودافع عن حقوق أصحاب البشرة السوداء.

    ورفض أسطورة الملاكمة الالتحاق بالجيش الأمريكي؛ قائلًا جملته الشهيرة: "ليس لي مشكلة مع الفيتناميين، لم يلقبني أحد منهم بـ(الزنجي)".

    هذا الأمر كلف كلاي، سحب لقبه العالمي، ومنعه من الملاكمة لمدة 3 سنوات؛ قبل أن يعود كرمز تاريخي للحرية.

    2- آرثر آش:

    أول لاعب أسود في تاريخ التنس، يفوز ببطولتي "الجراند سلام" ويمبلدون وأمريكا المفتوحة؛ إلا أن إرثه الحقيقي كان خارج الملعب، على النحو التالي..

    - محاربة نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.

    - كسر وصمة العار المحيطة بمرض الإيدز في ذلك الوقت.

    وبالفعل.. أصبح آش ناشطًا بارزًا في مجال التوعية بمرض الإيدز؛ وذلك بعد إصابته به، نتيجة نقل دم ملوث خلال خضوعه لعملية قلب مفتوح.

    3- كريم عبدالجبار

    أسطورة السلة الأمريكية حارب لسنواتٍ عديدة؛ وذلك من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، والمساواة في التعليم والحقوق المدنية.

    كذلك.. قاطع عبدالجبار أولمبياد 1968؛ احتجاجًا على سوء معاملة أصحاب البشرة السوداء، في الولايات المتحدة الأمريكية.

    وأصبح أسطورة السلة الأمريكية بعد اعتزاله، كاتبًا ومفكرًا مرموقًا؛ وحصل على "وسام الحرية الرئاسي"، تقديرًا لدوره كمدافع عن التسامح والحوار بين الثقافات.

    4- كولين كايبرنيك:

    لاعب كرة القدم الأمريكية "NFL" كولين كايبرنيك؛ هو النسخة الحديثة من الرياضي المستفز، الذي تحوّل إلى ناشط حقوقي فيما بعد.

    ووقف كايبرنيك ضد التعامل الوحشي من الشرطة الأمريكية، ضد أصحاب البشرة السوداء في البلاد؛ حيث بدأ بـ"الركوع" أثناء النشيد الوطني قبل انطلاق المباريات، كنوع من الاحتجاج الصامت.

    وأثار تصرف كايبرنيك غضب سياسي هائل في الولايات المتحدة، بقيادة الرئيس دونالد ترامب؛ الذي طالب مالكي اتحاد كرة القدم الأمريكية، باستبعاد أي لاعب يحتج على النشيد الوطني للبلاد.

    ويبدو أن مطالب ترامب تم تنفيذها بالفعل؛ حيث لم يجد كايبرنيك أي نادٍ يوقع معه، بعد أن أصبح لاعبًا حرًا بنهاية الموسم الرياضي في 2017.

    المهم.. هذا اللاعب الأمريكي تحوّل إلى أيقونة عالمية لحقوق الإنسان؛ حيث بدأ الكثيرون يقلدون حركته الاحتجاجية، كما تعاقدت معه شركة "نايكي" كوجه لبعض حملاتها الحقوقية.

    كرة القدم مليئة بالأسماء التي اقتحمت المجال الحقوقي

    "هل انتهى الأمر عند ما ذكرناه في السطورة الماضية؟".. الإجابة هي "لا" بالطبع؛ فهُناك العديد من النماذج الأخرى، التي لا يُمكن ذكرها في تقرير واحد فقط.

    وبما أننا نتحدث أساسًا عن الساحر البرازيلي فينيسيوس جونيور؛ فمن الممكن أن نعطي أمثلة سريعة للاعبي كرة القدم الذين تحولوا إلى نشطاء، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: الليبيري جورج ويا.

    * ثانيًا: الفرنسي ليليان تورام.

    * ثالثًا: الإيفواري ديديه دروجبا.

    ويا تحوّل من أفضل لاعب في العالم إلى رئيس ليبيريا؛ حيث كرس حياته لإنهاء الحروب الأهلية في بلاده، وبناء نظام تعليمي وصحي.

    أما النجم الفرنسي المعتزل فتفرغ لمحاربة العنصرية؛ وقام بإنشاء "مؤسسة ليليان تورام للتربية"، وأصبح المرجعية الأولى في أوروبا لمناقشة قضايا التمييز في الرياضة.

    وبخصوص دروجبا؛ فهو أصبح "ناشط سلام ومصلح اجتماعي"، ويعود إليه الفضل في المساعدة على وقف الحرب الأهلية في بلاده كوتِ ديفوار.

    وبعد اعتزاله كرة القدم؛ تفرغ دروجبا لمؤسسته الخيرية، إلى جانب بناء المستشفيات لمساعدة الفقراء والمحتاجين.

    كلمة أخيرة.. "النضوج" هو كلمة السر يا فينيسيوس!

    ما نريد قوله بعد كل ما ذكرناه في السطور الماضية، هو أن احتمالية اعتزال الساحر البرازيلي فينيسيوس جونيور مبكرًا، مثلما صرح البلجيكي إيدين هازارد، صعبة للغاية رغم ضغوط العنصرية؛ التي قد تحوّله أساسًا إلى "ناشط حقوقي"، في المستقبل.

    ويمثّل فينيسيوس الجيل الجديد، الذي لا يؤمن بـ"المعاناة في صمت"؛ ولكنه عليه أن يكتسب القبول من الأغلبية في البداية، من خلال الآتي:

    * أولًا: الفصل بين استفزازات الملعب، والقضية الإنسانية العامة الخاصة بـ"العنصرية".

    * ثانيًا: النضج في التعبير عن قضاياه؛ من خلال أسلوب الحديث الهادئ والمؤسسي.

    وبصفةٍ عامة؛ الحركات الحقوقية الكبرى لم يقدها "أشخاص هادئون" دائمًا، بل أسماء مزعجة للأنظمة القائمة.

    ولذلك يبقى السؤال الذي يجب أن نطرحه في النهاية: "هل ينجح فينيسيوس في الدور الذي يحاول تقمصه ويتحوّل إلى ناشط حقوقي بالفعل.. أم تجبره الضغوطات على الاعتزال المبكر مثلما صرح هازارد؟!".

