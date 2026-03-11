الاعتزال في سن الـ30: مخاوف فينيسيوس جونيور مستبعدة.. و"العنصرية" قد تقوده لتكرار تجربة عدو دونالد ترامب وعظماء الرياضة!

تحت أضواء "سانتياجو برنابيو" الصاخبة، حيث تُصنع الأساطير وتُخلد الأسماء؛ يراوغ شاب برازيلي - لم يكمل عامه الـ26 بعد - الكرة، وكأنه يراقص الريح.

الحديث هُنا عن الساحر البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح العملاق الإسباني ريال مدريد؛ والذي تختبئ خلف مهاراته وابتساماته، معركة نفسية لا تراها عدسات المصورين بوضوح.

القضية لم تعد مجرد كرة ذهبية ضلت طريقها، أو مراوغة أثارت حفيظة المدافعين؛ بل أصبحت تساؤلًا يؤرق عشاق ريال مدريد والوسط الرياضي العالمي، وهو: "هل يكسر جدار العنصرية الصلب طموح فينيسيوس؟!".

البلجيكي إيدين هازارد، نجم ريال مدريد السابق، توقع أن "يعتزل" فينيسيوس كرة القدم نهائيًا، في سن الثلاثين؛ وذلك بسبب أزمة العنصرية.

هازارد قال عن الساحر البرازيلي: "لن أتفاجأ إذ أعلن ترك كرة القدم في سن الـ30.. الوضع لا يتغيّر، وحمل العنصرية بات ثقيلًا جدًا".

ونحن سنحاول من ناحيتنا أن نحلل في السطور القادمة، مدى إمكانية تحوّل "مخاوف هازارد" إلى حقيقة على أرض الواقع؛ وكيفية إعداد فينيسيوس جونيور نفسه، لمرحلة ما بعد كرة القدم..