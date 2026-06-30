وعلى الرغم من ضيق الوقت، فقد تلاشت تمامًا أي آمال في انتقال مدوٍّ إلى الدوري الإنجليزي الممتاز للانضمام إلى تشيلسي، وذلك بسبب تدهور العلاقات مع شخصية بارزة في ستامفورد بريدج.
أبواب السعودية وأندية أوروبا أُغلقت .. تشيلسي يوقف آخر محاولات فينيسيوس لمساومة ريال مدريد
جمود في مفاوضات العقد في مدريد
ورغم أن التصريحات العلنية الصادرة عن كل من ريال مدريد وفينيسيوس تشير إلى رغبة متبادلة في مواصلة شراكتهما، إلا أن الإجراءات الورقية الفعلية لم تُتخذ بعد. وقد اتفق الطرفان على تأجيل المفاوضات الرسمية إلى ما بعد كأس العالم 2026، حيث لا يرغب النادي في تشتيت انتباه الجناح خلال مشاركة البرازيل في البطولة، وفقًا لصحيفة «ماركا».
ومع ذلك، فإن هذا التأجيل يعني أنه في غضون ستة أشهر فقط، سيصبح من المسموح قانونياً للاعب التفاوض على اتفاقية ما قبل التعاقد مع أندية أخرى.
وتظل العقبة الرئيسية في هذه المفاوضات هي الجانب المالي. ويُقال إن فينيسيوس، الذي يتقاضى حالياً حوالي 20 مليون يورو في الموسم، يتطلع إلى زيادة كبيرة في راتبه لتعكس مكانته كأحد أكثر اللاعبين تأثيراً في العالم.
وتشير الشائعات إلى أنه يستهدف راتباً سنوياً بقيمة 30 مليون يورو (26 مليون جنيه إسترليني/34 مليون دولار)، وهو رقم قد يتردد مجلس إدارة ريال مدريد في تلبيته على الرغم من تصريح فلورنتينو بيريز: «فينيسيوس يريد البقاء وأنا أريده أن يبقى».
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استبعاد انتقال تشيلسي في عهد ألونسو
في وقت سابق من هذا العام، كان يُشار إلى نادي تشيلسي مرارًا وتكرارًا باعتباره وجهة محتملة لهذا الجناح الموهوب، لكن يبدو أن هذا الباب قد أُغلق تمامًا. فقد أدى تعيين تشابي ألونسو مدربًا رئيسيًّا جديدًا في ستامفورد بريدج إلى إنهاء أي محاولات لضم اللاعب البرازيلي بشكل فعلي. وتشير التقارير إلى أن العلاقة بينهما كانت متوترة خلال الفترة القصيرة التي تقاطعت فيها مساراتهما في العاصمة الإسبانية، والتي بلغت ذروتها بشكل علني خلال عملية تبديل متوترة في مباراة «الكلاسيكو» التي أُقيمت على ملعب البرنابيو.
ويعني هذا التوتر في العلاقات أن الانتقال إلى لندن يُعتبر الآن «خياراً مستبعداً تماماً». علاوة على ذلك، وعلى الرغم من مكانته، لا يتلقى اللاعب حالياً أي عروض ملموسة من الأندية الأوروبية الكبرى الأخرى.
ورغم أن اهتماماً من السعودية قد طُرح في وقت سابق من الموسم تضمن مبالغ خيالية، إلا أن تلك الشائعات تلاشت، مما أدى إلى تكهنات بأنها ربما كانت تكتيكاً استخدمه معسكر اللاعب لكسب ميزة تفاوضية في مفاوضات تجديد العقد.
إنجازات كأس العالم تعزز النفوذ
يُبرهن فينيسيوس حالياً أخيراً على أنه يستحق كل ما قيل عنه مع المنتخب البرازيلي، حيث يُشكل الشرارة التي دفعت بـ«السيليساو» خلال المراحل الأولى من البطولة.
وقد ذكّر سجله الأخير، الذي تضمن ثلاثة أهداف وتمريرتين حاسمتين في أول ثلاث مباريات له في دور المجموعات، النخبة العالمية بقدرته على تغيير مسار المباراة.
وقبل انطلاق البطولة، أشار إلى أهمية هذه السلسلة من الأداء، قائلاً: «إذا شاركت في كأس العالم، وسجلت أربعة أو خمسة أهداف، وفزنا باللقب، فستتغير القصة برمتها».
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مدريد تحافظ على هدوئها رغم ضيق الوقت
على الرغم من اقتراب الموعد النهائي في يناير، توصف الأجواء داخل الإدارة العليا لريال مدريد بأنها «هادئة». فهم واثقون من أن الروابط التي نشأت منذ انضمام فينيسيوس إلى النادي وهو في سن المراهقة ستكون كافية لصد أي اهتمام خارجي.
ويدرك النادي أن فينيسيوس هو رمزه، لا سيما أنه يحفر اسمه في تاريخ البرازيل بتسجيله أهدافًا في مباريات متتالية بكأس العالم، ليضاهي بذلك نجومًا من أمثال روماريو ورونالدو نازاريو.
ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن الوقت يمر بسرعة. وحتى يتم التوقيع على العقد، ستستمر حالة عدم اليقين في التزايد.