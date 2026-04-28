ويأتي هذا القرار في أعقاب حادثة أثارت ضجة كبيرة بين فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد وجيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا، بعد أن فُرض على الأخير إيقاف لمدة ست مباريات بسبب سلوكه المعادي للمثليين تجاه اللاعب البرازيلي.
بسبب واقعتي فينيسيوس وبريستياني، والمغرب والسنغال في كأس إفريقيا .. قراران جديدان بشأن الكروت الحمراء بمونديال 2026
الفيفا تتخذ إجراءات
سيتم إصدار بطاقات حمراء بحق اللاعبين الذين يغطون أفواههم لإخفاء ما يُشتبه في أنه كلام تمييزي، في خطوة مهمة للحد من الإساءات في كرة القدم.
كما سيكون للحكام صلاحية طرد اللاعبين الذين يغادرون الملعب احتجاجًا - وهو قرار يبدو أنه جاء في أعقاب القرار المثير للجدل الذي اتخذته السنغال بالانسحاب من الملعب عقب منح ركلة جزاء مثيرة للجدل للمغرب في نهائي كأس الأمم الأفريقية.
جاني إنفانتينو يدعو إلى التغيير
يأتي تغيير القاعدة في أعقاب اقتراح رئيس الفيفا جياني إنفانتينو بضرورة اتخاذ إجراءات ضد اللاعبين الذين يحاولون إخفاء سلوكهم التمييزي.
وفي فبراير الماضي، زعم فينيسيوس جونيور أن بريستياني قد وجه إليه إهانات عنصرية. ويصر بريستياني على أنه استخدم، بدلاً من ذلك، عبارة مسيئة للمثليين. وقد فُرض على اللاعب الأرجنتيني إيقاف لمدة ست مباريات.
وقال إنفانتينو: "إذا غطى لاعب فمه وقال شيئاً، وكان لذلك تداعيات عنصرية، فيجب طرده بالطبع. يجب أن نفترض أنه قال شيئاً ما لم يكن ينبغي أن يقوله، وإلا لما كان عليه أن يغطي فمه".
ستحدث التغييرات قريبًا
أعلن الاتحاد الدولي لقوانين اللعبة (IFAB) أنه سيطبق هذه القواعد على الفور. ومن المتوقع أن تُستخدم في كأس العالم، وتأمل الفيفا أن تكون هذه القواعد رادعاً، لا عقوبة تُفرض بشكل روتيني.
ويشكل هذا تغييراً عن الطريقة المعتادة في تطبيق القواعد، حيث تُجرب في المستويات الأدنى قبل أن تصبح معياراً عالمياً.
لا يزال مصير كأس الأمم الأفريقية موضع نقاش
أما بطولة كأس الأمم الأفريقية، فلا تزال محل جدل. فقد منح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكأس للمغرب بعد انسحاب السنغال، على الرغم من فوز الأخير في النهاية بركلات الترجيح.