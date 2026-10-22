وكأن فينيسيوس تنقصه معايرة "المنهك نفسيًا وبدنيًا" أنسو فاتي! .. موناكو يحصد ثمار عودة النجم الإسباني أمام فرايبورج

صحيح أنه عاد لمقاعد البدلاء من جديد، لكن مع ذلك بصمته لم تغب عن الساحة الأوروبية مع موناكو، إنها بشائر عودة الموهبة الإسبانية أنسو فاتي!

صاحب الـ23 عامًا قاد موناكو يوم الخميس، للفوز أمام فرايبورج الألماني بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري بدوري المؤتمر الأوروبي.

الثلاثية سجلها باريس برونر، لامين كامارا وأنسو فاتي في الدقائق 2+45، 83 و1+90 من عمر المباراة، التي أقيمت على الأراضي الفرنسية.

الفوز رفع رصيد موناكو للنقطة السادسة في المركز السادس بجدول الترتيب، فيما تجمد رصيد فرايبورج عند النقطة الثالثة في المركز الـ18.

وللتعمق أكثر في ليلة أنسو فاتي مع موناكو أمام فرايبورج، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..



