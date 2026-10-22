هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
Ansu Fati Monaco GFX GOAL ONLYGOAL AR
زهيرة عادل

وكأن فينيسيوس تنقصه معايرة "المنهك نفسيًا وبدنيًا" أنسو فاتي! .. موناكو يحصد ثمار عودة النجم الإسباني أمام فرايبورج

فقرات ومقالات
أنسو فاتي
موناكو ضد فرايبورج
موناكو
فرايبورج
دوري المؤتمر الأوروبي
فينيسيوس جونيور
ريال مدريد
برشلونة

ماذا قدم الجناح الإسباني في مواجهة موناكو وفرايبورج؟

صحيح أنه عاد لمقاعد البدلاء من جديد، لكن مع ذلك بصمته لم تغب عن الساحة الأوروبية مع موناكو، إنها بشائر عودة الموهبة الإسبانية أنسو فاتي!

صاحب الـ23 عامًا قاد موناكو يوم الخميس، للفوز أمام فرايبورج الألماني بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري بدوري المؤتمر الأوروبي.

الثلاثية سجلها باريس برونر، لامين كامارا وأنسو فاتي في الدقائق 2+45، 83 و1+90 من عمر المباراة، التي أقيمت على الأراضي الفرنسية.

الفوز رفع رصيد موناكو للنقطة السادسة في المركز السادس بجدول الترتيب، فيما تجمد رصيد فرايبورج عند النقطة الثالثة في المركز الـ18.

وللتعمق أكثر في ليلة أنسو فاتي مع موناكو أمام فرايبورج، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..


  • ماذا قدم فاتي أمام فرايبورج؟

    دخل الجناح الإسباني المباراة كبديل، حيث دفع به مدربه فيليبي لويس في الدقيقة 58 ماثيس ديتوربيه.

    وكما هي العادة منذ عودته من الإصابة، يشارك فاتي في مختلف مراكز اللعب، حيث يعود للدفاع عند فقدان الكرة، ويشارك في بناء اللعب بالعمق، مع أداء مهامه على أطراف الملعب في فترات أخرى.

    وبعد دقائق من نزوله، ساهم فاتي في بناء هجمة من وسط الملعب، قبل أن ينطلق لداخل منطقة جزاء الفريق الألماني بدون الكرة، لتصل له بعدها بينية خلف الدفاعات، وضعته على انفراد بالحارس ميو باكهاوس، لكن الأخير تألق في التصدي لتسديدة الأول.

    إلا أن تسديدة فاتي كانت مفتاح إضافة موناكو للهدف الثاني، حيث ارتدت الكرة من حارس فرايبورج لتصل للامين كامارا، الذي سددها هذه المرة في الشباك بنجاح في الدقيقة 83 من عمر المباراة.

    لكن تألق باكهاوس أمام فاتي لم يستمر لنهاية المباراة، حيث استقبل هدفًا من فاتي في الدقيقة 1+90، ترجم به النشاط الهجومي الذي أضافه لموناكو عقب نزوله.



  • هدف إلى كل المشككين في فاتي

    الغياب عن الملاعب لمدة أربعة أشهر أمر ليس بهين على لاعب يعتبر في بداية مشواره الكروي، لذا يظهر خلال الفترة الحالية بعض المشككين في استعادة أنسو فاتي للمحات تألقه القديم مع برشلونة، لكن مباراة تلو الأخرى يثبت أنه سيعود أسرع مما يتوقع الكثيرون .. هذا ما يقوله الهدف الذي سجله الليلة في شباك فرايبورج!

    استلام الكرة وظهره للمرمى، ثم الدوران والتسديد بقوة في الزاوية اليسرى من الشباك الألمانية؛ هذه المرونة هي إحدى الميزات التي اشتهر بها فاتي خلال فترته مع برشلونة، وادعى البعض أنه فقدها مع كثرة الإصابات.

    الأكيد أن هناك لمحات مبشرة في مستوى فاتي، حتى وإن سقط على الأرض منهكًا من التعب بعد إطلاق صافرة النهاية رغم خوض 32 دقيقة فقط من المباراة.

    هذا التعب ربما تحالف به العامل البدني مع النفسي، فهو من تعرض لانتقادات قبل أيام، عقب هزيمة موناكو أمام لوريان، خلال الجولة السابعة من الدوري الفرنسي، في مباراة شهدت مشاركته لـ66 دقيقة لعب .. وربما هذه الانتقادات لعبت دورًا في جلوسه احتياطيًا أمام فرايبورج الليلة إلا أن الإسباني الشاب رد بطريقته.

  • imago-sport-1084567817.jpgIPA Sport

    وكأن فينيسيوس تنقصه "معايرة" فاتي

    لأن جمهور برشلونة لا يفوت أي فرصة للسخرية من نجم ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور، فقد استعانوا بلاعب البارسا السابق أنسو فاتي الليلة..

    بفضل هدفه في مواجهة فرايبورج، رفع فاتي رصيده التهديفي لهدفين خلال أربع مباريات خاضها الموسم الجاري في الدوري الفرنسي ودوري المؤتمر الأوروبي.

    في المقابل، لم يسجل فيني سوى هدف وحيد، خلال 11 مباراة شارك بها الموسم الجاري مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

    تلك الإحصائية تزيد مرارة البرازيلي، الذي يعاني بالفعل خلال الفترة الحالية من استهجان جمهور ناديه ضده، في ظل تراجع مستواه بشكل ملحوظ من بداية الموسم، خاصةً وأنه لم يصنع كذلك سوى ثلاثة أهداف فقط.


    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل

  • بالأرقام .. ماذا قدم أنسو فاتي أمام فرايبورج؟

    أخيرًا لمحبي الأرقام، فقد حصل فاتي على تقييم 7.5 من موقع "سوفا سكور"، نظير مشاركته لمدة 32 دقيقة في مواجهة موناكو وفرايبورج.

    وخلال تلك الدقائق، سجل فاتي هدفًا مع تسديده تسديدين، كلتاهما على المرمى، فيما أهدر فرصة هدف محقق، تلك التي سجل بفضلها زميله كامارا الهدف الثاني لموناكو في اللقاء.

    وتميز فاتي في دقة تمريراته بنسبة 83%، فيما نجح في المواجهات الأرضية (2 من 3)، وأخفق في المواجهات الهوائية (0 من 3).