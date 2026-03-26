زهيرة عادل

في قمة شهدت محاولة انتقام سعودية .. فينيسيوس يتمسك بـ"عادته السيئة" مع البرازيل و"حسنة وحيدة" تحفظ ماء وجه أنشيلوتي أمام فرنسا

أبرز ملامح سقوط البرازيلي أمام فرنسا وديًا..

قمة ودية "غير مبشرة" لمنتخب البرازيل أمام نظيره الفرنسي، على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية، في "بروفا" مصغرة قبل أشهر قليلة من انطلاق كأس العالم 2026.

الديوك بقيادة مدربهم ديدييه ديشان نجحوا في الانتصار على راقصي السامبا بقيادة كارلو أنشيلوتي بثنائية مقابل هدف وحيد .. هذا الانتصار الذي جاء رغم لعب فرنسا بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 55 على إثر طرد دايوت أوباميكانو بكارت أحمر مباشر، على إثر عرقلة لاعب الخصم وإبطال فرصة محققة بطريقة غير شرعية.

ثنائية فرنسا سجلها كيليان مبابي وهوجو إيكيتيكي في الدقيقتين 32 و65، فيما أحرز بريمير هدف حفظ ماء وجه البرازيليين الوحيد في الدقيقة 78 من عمر المباراة.

في السطور التالية سنركز أكثر على "الحلقة الأضعف" في المباراة؛ المنتخب البرازيلي، الذي قدم واحدة من أقل لقاءاته..


  • "دكة" البرازيل تحرج أنشيلوتي .. وإحراج فينيسيوس أكبر

    صحيح أن مواجهة الليلة ما هي إلا مباراة ودية، لجأ بها كارلو أنشيلوتي لتجربة بعض اللاعبين على حساب الأساسيين، لكن يبقى مستوى الاحتياطيين في منتخب بحجم البرازيل محل استغراب..

    الحديث هنا تحديدًا عن دفاع راقصي السامبا، حيث شارك به الرباعي ليو بيريرا، بريمير، دوجلاس سانتوس وويسلي، ليجتمعوا على تقديم واحدة من أسوأ مباريات البرازيل دفاعيًا في السنوات الأخيرة.

    تمريرة طولية واحدة كانت تكفي فرنسا للوصول لمناطق الخطورة أمام مرمى إيديرسون، ليدرك معها جمهور البرازيل أنه رغم بعض القصور المأخوذة على الثنائي ماركينيوس وإيدير ميليتاو إلا أن وجودهما يبقى "نعمة" في ظل حالة الفريق الحالية.

    ومن الدفاع البرازيلي إلى الهجوم، حيث فينيسيوس جونيور؛ اللاعب الذي اعتاد جمهور البرازيل منه على أنه يترك نسخته مع ريال مدريد في إسبانيا قبل الانضمام للمعسكرات الدولية مؤخرًا.

    جمهور فيني قبل قمة الليلة، ظن أن نجمه المفضل سيستغل هذه المباراة لفرض أفضليته على الفرنسي كيليان مبابي؛ زميله ومن سحب البساط من تحت أقدامه في ريال مدريد، لكنه كان "خجولًا" أمام الدفاعات الفرنسية ولم يسدد أي تسديدة على المرمى طوال الـ90 دقيقة.

  • لويز هنريكي .. الحسنة الوحيدة في منتخب البرازيل

    رغم السوء الكبير الذي ظهر به المنتخب البرازيلي الليلة إلا أنه هناك "حسنة" تفرض على الجميع احترامها..

    الحديث هنا عن اللاعب لويز هنريكي؛ محترف زينيت، الذي دفع به أنشيلوتي في بداية الشوط الثاني بدلًا من نجم برشلونة رافينيا، ليقلب موازين المنتخب البرازيلي بعض الشيء.

    هنريكي "وحده" تقريبًا أعاد تشكيل شكل منتخب البرازيلي على أرض الملعب، حتى صنع الفرص يمينًا ويسارًا لولا تألق الحارس الفرنسي مايك ماينان، ناهيك عن أنه هو من صنع هدف الديوك الوحيد في المباراة.

    صاحب الـ25 عامًا خلال 45 دقيقة شارك بها، خلق فرصتين لزملائه، وسدد 3 تسديدات، بخلاف نجاحه بنسبة 100% في كافة المراوغات والمواجهات الثنائية الأرضية.


  • أنشيلوتي في "ورطة" أخرى

     بخلاف المستوى الفني الباهت للمنتخب البرازيلي أمام نظيره الفرنسي، فالمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي أمام ورطة أخرى غير فنية أمام الجماهير..

    طوال الأيام الماضية، ظهر النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا ساخرًا من استبعاد الإيطالي له من القائمة المشاركة في كأس العالم 2026.

    ورغم المعاناة البدنية على إثر الإصابات المتلاحقة التي يعاني منها نيمار في السنوات الأخيرة إلا أن الجمهور البرازيلي قرر نصرته على حساب أنشيلوتي..

    الجمهور الحاضر لمواجهة فرنسا والبرازيل الليلة، قام بالهتاف في بداية المباراة باسم نيمار بقوة، مطالبًا أنشيلوتي بضرورة استدعائه، فكيف سيرد الإيطالي؟ سنرى!


  • محاولة انتقام سعودية

    بعيدًا عن الفنيات، خطفت إحدى اللقطات الثنائية الأنظار في قمة فرنسا والبرازيل الودية، كان بطلها ثنائي دوري روشن السعودي؛ ظهير الهلال الفرنسي تيو هيرنانديز، وقلب دفاع الأهلي البرازيلي روجر إيبانيز.

    تيو شارك أساسيًا قدم مباراة كبيرة، نجح بها في تحجيم خطورة هجوم راقصي السامبا، خاصةً في مواجهاته الثنائية مع فينيسيوس.

    لكن إيبانيز بدأ على مقاعد البدلاء قبل المشاركة في الدقيقة 71، ومع تحسن شكل الدفاع البرازيلي بعض الشيء.

    أما ما استوقفنا بالفعل بشأنهما هو التدخل الذي قام به إيبانيز على قدم تيو هيرنانديز، بعيدًا عن الكرة تمامًا في وسط ملعب فرنسا.

    هذا التدخل يمكن تفسيره على أنه "محاولة انتقام" مصغرة، بعدما شارك الفرنسي مع الهلال في الإطاحة بالأهلي من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026، قبل أيام قليلة.