بعد اتهامه بالتهرب .. فينيسيوس يكشف سبب تخليه عن ركلة الجزاء أمام النرويج!

وجه النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، ردًا على الاتهامات الموجهة إليه بالتهرب من المسؤولية، على خلفية لقطته مع ركلة جزاء "السليساو"، أمام النرويج، في ليلة وداع كأس العالم 2026.

منتخب البرازيل انتهت رحلته في مونديال أمريكا الشمالية، بعد مغادرته لدور الـ16، بالخسارة أمام النرويج بنتيجة (1-2)، على ملعب ميتلايف، فيما تأهل أحفاد الفايكنج، إلى ربع النهائي، ليضربوا موعدًا ناريًا مع إنجلترا.

ثنائية تكفّل بها نجم مانشستر سيتي، إرلينج هالاند، الذي هز شباك أليسون بيكر، مرتين، واحدة من رأسية، والثانية بركلة يسارية، في الدقيقتين 80 و90.

في المقابل، نجح نيمار جونيور في تسجيل هدف تقليص الفارق للبرازيل من علامة الجزاء في الدقيقة 90+10، بينما أهدر برونو جيماريش جزائية أخرى في الدقيقة 14.