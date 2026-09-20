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زهيرة عادل

من فينورد إلى الاتحاد: "شكرًا لحسن تعاونكم معنا!" .. أنيس حاج موسى يتحدى الجميع بإثبات الولاء والقواعد تحرمه من "هاتريك" أمام أوتريخت

فقرات ومقالات
انيس حاج موسى
فينورد ضد أوتريخت
فينورد
أوتريخت
الدوري الهولندي
الاتحاد

ماذا قدم النجم الجزائري في مواجهة فينورد وأوتريخت؟

يوم جديد من التألق للنجم الجزائري أنيس حاج موسى مع فينورد في الدوري الهولندي، حيث قاده اليوم الأحد، لتحقيق الفوز بخماسية نظيفة أمام أوتريخت، ضمن الجولة السابعة.

هذا الفوز هو الثالث على التوالي لكتيبة فينورد بالموسم الجاري من الدوري الهولندي 2026-27، ليتصدر جدول الترتيب "مؤقتًا" بـ17 نقطة، متفوقًا بنقطة وحيدة على آيندهوفن؛ محتل الوصافة، لكنه لعب مباراة أقل.

أما أوتريخت فقد تجمد رصيده عن خمس نقاط، يحتل بهم المركز الـ15 في جدول الترتيب.

وللتعمق أكثر في أبرز ما قدمه النجم الجزائري أنيس حاج موسى في مواجهة فينورد وأوتريخت، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..


  • هدفان "طبق الأصل"

    سجل حاج موسى من خماسية فينورد اليوم، هدفين متطابقين، لدرجة يصعب التفريق بينهما، وبالطريقة التي يفضلها تمامًا..

    انطلاقة من الجبهة اليمنى بمهارة فردية كبيرة، ثم توغل إلى داخل منطقة جزاء أوتريخت، فالتمويه قبل التسديد في الزاوية الضيقة على يسار الحارس فاسيليس باركاس .. هذا المشهد تكرر مرتين في الدقيقتين 6 و33 من عمر الشوط الأول، وانتهى باحتفال محارب الصحراء.



    تلك الثنائية رفعت رصيد مساهمات حاج موسى لست مساهمات في الموسم الجاري من الدوري الهولندي مع فينورد، محرزًا خمسة أهداف وصانعًا لهدف آخر.



    وقد واصل اللاعب تسجيله لثنائية في مباراة واحدة للمرة الثانية على التوالي، بعد تلك التي سجلها في شباك زفوله، قبل أسبوع، ضمن الجولة السادسة من الدوري الهولندي.


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  • قواعد فينورد حرمته من "هاتريك"

    بالأمس، كانت الجماهير العربية تحتفل بأول "هاتريك" للنجم المصري محمد صلاح في الدوري التركي مع طرابزون سبور في شباك جلطة سراي، وكان بإمكاننا أن نحتفل اليوم بثلاثية عربية أخرى، لكنها لأنيس حاج موسى هذه المرة، لولا قواعد فينورد.

    في بداية الشوط الثاني، تحصلت كتيبة المدرب جيوفاني فان برونكهورست على ضربة جزاء، وقتما كانت النتيجة تشير إلى تقدمهم بالفعل بثلاثية.

    حينها انتظرنا أن يكسر فينورد قواعد أولويات تسديد ضربات الجزاء، من أجل منح النجم الجزائري فرصة إحراز الهاتريك الأول له في موسم 2026-27، لكن أبى برونكهورست أن يكسر القواعد، ما حرم حاج موسى من زيادة غلته التهديفية.

    الجزائية سددها لوتشيانو فالينتي بنجاح، محرزًا الهدف الرابع لفينورد في اللقاء، بعد ثنائية أنيس حاج موسى، وهدف ناتشو فيري في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول.


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    التطور الدفاعي

    يبدو للوهلة الأولى أن الملحمة الهجومية التي يقدمها أنيس حاج موسى مع فينورد في الموسم الجاري أنها قد تؤثر على مهامه الدفاعية، لكن الواقع أن صاحب الـ24 عامًا يتطور كثيرًا في هذا الجانب..

    بينما يُنتقد الكثير من الأجنحة حول العالم في ظل تكاسلهم عن أداء المهام الدفاعية، يسير حاج موسى عكس الاتجاه، في تناغم كبير مع الظهير من خلفه جيفايرو ريد.

    أمام أوتريخت، استرد حاج موسى الكرة أربع مرات، فيما قام بعرقلة ناجحة، بخلاف تفوقه في المواجهات الثنائية الأرضية (6 من 11)، ناهيك عن دقة تمريرات في وسط ملعب فريقه (100%).


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  • على فينورد أن يشكر الاتحاد

    ما يقدمه أنيس حاج موسى حاليًا مع فينورد يثبت العقلية الاحترافية الكبيرة التي يتمتع بها، فرغم غضبه من رفض فينورد للعرض المغري الذي تلقاه من الاتحاد السعودي في الميركاتو الصيفي الماضي إلا أنه استعاد قوته الذهنية سريعًا.

    حاج موسى أثبت ولاءه لجماهير فينورد عمليًا، مقدمًا أداء رقميًا أفضل مما كان عليه في الموسم الماضي 2025-26 من الدوري الهولندي..

    في أول سبع جولات من الموسم الماضي، ساهم الجزائري في هدفين فقط (سجلهما بنفسه)، من أصل ست مباريات شارك بها، حيث غاب عن واحدة على إثر إيقاف ببطاقة حمراء.

    تلك المساهمات ارتفعت لست مساهمات في أول سبع جولات بالموسم الجاري، حيث شارك في ست منها وغاب عن واحدة، ويبدو أن عرض الاتحاد قد استفز حماسه وشغفه من جديد.

    لكن رغم الانطلاقة الرائعة في الموسم الجاري (2026-27) إلا أن على فينورد أن يقلق، فمؤكد أن العرض السعودي سيعود له في الميركاتو الشتوي المقبل، إن واصل التألق نفسه!


  • بالأرقام .. ماذا قدم حاج موسى في مواجهة فينورد وأوتريخت؟

    شارك الجزائري أساسيًا في المباراة وحتى نهايتها، وقد نجح في إحراز هدفين رغم أن نسبة الأهداف المتوقعة قياسًا على جدية الفرص التي أتيحت له لم تتخط حاجز الـ0.29 هدفًا، أي لم ترتق لهدف واحد حتى.

    وبخلاف الهدفين، خلق محارب الصحراء أربع فرص لزملائه، لم يترجموها لأهداف، فيما سدد ثلاث تسديدات، منها اثنتين على المرمى، وواحدة تم اعتراضها.

    وقام حاج موسى بخمس مراوغات، منها ثلاث مكتملة، فيما نجح بنسبة 60% من العرضيات.