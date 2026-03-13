AFP
فينسنت كومباني ينتظر الضوء الأخضر من هاري كين لإعادة المهاجم المصاب إلى التشكيلة الأساسية لبايرن ميونيخ
كين يستعد للعودة إلى صفوف ليفركوزن بعد أسبوع كامل من التدريبات
أهم دفعة معنوية لفريق بايرن ميونيخ قبل مباراة الدوري الألماني يوم السبت ضد باير ليفركوزن هي عودة كين إلى الملاعب. أكمل المهاجم أسبوعًا كاملًا من التدريبات دون أي مشاكل بعد فترة من الغياب. وتأتي عودته في وقت مهم للمدرب كومباني، الذي يرغب في الحفاظ على زخم الفريق. ورغم أن بايرن سجل أهدافًا بسهولة، حيث سجل 10 أهداف في المباراتين اللتين غاب عنهما، فإن عودة المهاجم رقم 9 يضيف بُعدًا جديدًا للهجوم الذي يفتقد حاليًا العديد من العناصر الإبداعية الرئيسية الأخرى بسبب الإصابات الجديدة.
كومباني يتحدث عن «إشارة» كين وعن انتكاسات الإصابات
في مؤتمره الصحفي الذي سبق المباراة، أوضح كومباني أن القرار النهائي بشأن مشاركة كين يعود إلى اللاعب نفسه. وقال مدرب بايرن: "إذا أشار هاري إلى أنه قادر على اللعب، فسوف يلعب".
كما تحدث المدافع السابق لمانشستر سيتي عن مشاكل اللياقة البدنية العامة للفريق، حيث تعرض ألفونسو ديفيز وجمال موسيالا وجوناس أوربيغ للإصابة في المباراة السابقة. وعلق قائلاً: "كان من الممكن أن يكون الوضع أسوأ. هذه ليست إصابات طويلة الأمد؛ الأمر محبط لللاعبين فقط لأنهم يتمنون المشاركة. يمكنك أن تكون محترفًا بقدر ما تريد، لكن عليك أيضًا أن تحترم حقيقة أن الجسم لا يستجيب دائمًا بالطريقة التي تريدها".
الآثار الجسدية للسيطرة على دوري أبطال أوروبا
مع غياب الحارس أوربيغ الذي أصيب بارتجاج في المخ، ومانويل نوير الذي لا يزال يتعافى من إصابة في ربلة الساق، وهيروكي إيتو المصاب بتمزق في الألياف العضلية، أصبح الفريق يعاني من ضغوط كبيرة. وأكد كومباني أن أوربيغ من المتوقع أن يستأنف التدريبات «نأمل أن يكون ذلك في وقت ما من الأسبوع المقبل»، مما يعني أن الحارس الثالث سفين أولريش سيبدأ المباراة لأول مرة هذا الموسم. وفي الوقت نفسه، "ربما يتمكن موسيالا من العودة في أوائل الأسبوع المقبل". أما بالنسبة لديفيز، فقد أشار كومباني إلى أن "أسبوع المباريات الدولية سيساعدنا في حالة فونزي".
التغلب على مرحلة صعبة قبل فترة التوقف
سيكون أولريش في دائرة الضوء في واحدة من أهم مباريات الموسم عندما يتوجه بايرن ميونيخ إلى ليفركوزن يوم السبت. ومع اقتراب فترة التوقف الدولية، تتمثل أولوية كومباني في تجاوز هذه الفترة الصعبة دون الإضرار بمعنويات الفريق أو ترتيبه في الدوري. بعد مباراة ليفركوزن، قد يظل أولريش في حراسة المرمى في مباراة الإياب ضد أتالانتا إذا اعتبر أوربيغ غير لائق للعب. سيستغل الفريق الطبي بعد ذلك فترة التوقف الدولية التي تستمر أسبوعين لضمان جاهزية نوير لجدول المباريات المكثف للنادي في أبريل.
