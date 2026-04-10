فينسنت كومباني هو «عين العاصفة»، حيث قال الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ إن المدرب «يجعل كل لاعب أفضل»

في حديثه إلى موقع «أبسولوت بايرن»، استخدم دريسن استعارة مفعمة بالحيوية لوصف تأثير المدرب على الفريق.

وأوضح قائلاً: "بفضل شخصيته وخبرته المهنية وسلطته الطبيعية، نال احتراماً كبيراً في جميع أنحاء أوروبا بسرعة. يؤكد فينسنت أنه يريد فريقاً يتمتع بقوة الإعصار – وبالنسبة لي، فهو عين العاصفة. كما أن الهدوء الذي ينبعث منه يساعد الفريق في المراحل الأكثر صعوبة".

"كومباني هو رصيد كبير لبايرن ميونيخ – كمدرب وكشخص. لقد أعاد متعة اللعب وفرحه، وهو يجعل كل لاعب محترف أفضل، ولاعبونا يثقون به".