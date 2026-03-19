فينسنت كومباني "لا يستطيع تفسير" الهدف "اللا يُصدق" الذي سجله هاري كين، في الوقت الذي حقق فيه نجم بايرن ميونيخ إنجازاً تاريخياً في دوري أبطال أوروبا بأسلوب رائع

دخل قائد منتخب إنجلترا سجلات التاريخ ليلة الأربعاء، بعد أن سجل ثنائية حاسمة قادت بايرن ميونيخ إلى الدور ربع النهائي. وبعد أن افتتح التسجيل بركلة جزاء مميزة، سجل كين هدفاً ثانياً رائعاً ليصل إلى 50 هدفاً في البطولة الأوروبية الأهم.

وبهذا الإنجاز، أصبح اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً في نفس مستوى أسطورة أرسنال هنري ونجم ليفربول محمد صلاح ضمن قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ دوري أبطال أوروبا. كانت ليلة من الهيمنة المطلقة للعملاق الألماني، الذي سحق منافسه الإيطالي ليحقق فوزاً رائعاً بنتيجة 10-2 في مجموع المباراتين.