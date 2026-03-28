Phil Foden England Uruguay
Richard Martin

فيل فودن في موقف حرج! الفائزون والخاسرون: كول بالمر يخرج منتصراً في صراع لاعبي الرقم 10، وهاري ماجواير يثبت جدارته أمام توماس توخيل المتردد في تعادل إنجلترا القبيح مع أوروغواي

بينما كانت الطائرات الورقية تحلق في أرجاء ملعب ويمبلي في بداية الشوط الأول من هذه المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 بين إنجلترا وأوروغواي، كان المشجعون يظهرون أنهم فقدوا اهتمامهم بالفعل. وبدا أن اللاعبين كانوا يؤدون مهامهم دون حماس، وكان بعضهم بحاجة إلى تذكير بأن كأس العالم على الأبواب، وأن مشاركتهم في البطولة لم تكن مضمونة على الإطلاق.

ولا أحد أكثر من فيل فودن، الذي لم يتبق له سوى وقت قصير ليثبت جدارته بالانضمام إلى تشكيلة توماس توخيل. ورغم كونه أحد أفضل اللاعبين الإنجليز وأكثرهم إنجازات خلال العقد الماضي، إلا أن سجل فودن مع منتخب إنجلترا لا يذكر. فقد سجل أربعة أهداف فقط في 48 مباراة، وكان آخر هدف له في مباراة رسمية ضد ويلز في كأس العالم الأخيرة بقطر.

ليس لدى توخيل سبب وجيه لوضع ثقته في فودن، حيث طلب اللاعب عدم اختياره للمنتخب الوطني في يونيو الماضي، كما أنه فشل في التألق خلال المعسكر الأخير في نوفمبر. ومما يزيد الطين بلة، أن اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً لا يستطيع حتى الاستشهاد بأدائه مع مانشستر سيتي كدليل على أنه لا يزال قادراً على تقديم أداء على أعلى مستوى، حيث فقد مكانه في تشكيلة بيب جوارديولا، وهو ما تجلى بوضوح في إشراكه فقط في الوقت المحتسب بدل الضائع في نهائي كأس كاراباو ضد أرسنال.

كان فودن يواجه رهاناً كبيراً في مباراة أوروغواي، لكنه خيب الآمال مرة أخرى، رغم أن أنظار الأمة كلها كانت مسلطة عليه. ولم يكن الوحيد.

يقدم موقع GOAL تحليلاً للفائزين والخاسرين في ملعب ويمبلي...

    الخاسر: فيل فودن

    أدى التراجع الحاد في مستوى أداء فودن مع مانشستر سيتي إلى دهشة الكثيرين لرؤيته يحتفظ بمكانه في تشكيلة توخيل، ولم يكن اختياره في التشكيلة الأساسية في هذه المباراة بالضرورة علامة إيجابية، حيث كان من الواضح أن هذه التشكيلة هي تشكيلة الفريق الاحتياطي. وتعرض لضغط إضافي بعد أن أُسنِدت إليه مهمة لاعب الرقم 10، ولم يتعامل معها بشكل جيد.

    لم يقدم سوى القليل في الشوط الأول، ولم يبدأ في الاندماج في المباراة إلا في الشوط الثاني، حيث جاءت أفضل لحظاته، وهي حركة التمرير المميزة بقدمه اليسرى، بين تعرضه لعرقلة قوية من رونالد أراوخو واستبداله باللاعب بالمر. 

    واعترف توخيل بأنه كان يتوقع منه المزيد، خاصة على الصعيد الهجومي. وقال: "في بعض اللحظات، اعتقدت أنه يمكنه أن يكون أكثر جرأة، وأن يخاطر كلاعب رقم 10، ويجرب بعض الأمور".

    الفائز: كول بالمر

    سواءً كان ذلك من خلال تمريرة حاسمة لهدف أولي واتكينز الفائز ضد هولندا في نصف نهائي يورو 2024، أو بتسجيله هدفاً بنفسه في المباراة النهائية ضد إسبانيا، يتمتع كول بالمر بسمعة طيبة في إحداث الفارق عندما يدخل الملعب كبديل مع منتخب إنجلترا. ورغم أن الرهانات كانت أقل أهمية في هذه المباراة، إلا أنه ترك بصمته، حيث منح فريقه الحيوية والذكاء اللذين كانا ينقصانه من قبل. 

    سيطر على المباراة، وتوغل في منطقة أوروغواي وخلق فرصًا. وينبغي أن يكون ذلك كافيًا لإقناع توخيل بأنه يستحق مكانًا في التشكيلة على حساب فودن.

    الخاسر: بن وايت

    لا بد أن تشعر بالأسف تجاه بن وايت. فقد كان محط اهتمام سلبي منذ أن تم استدعاؤه مجدداً للمنتخب الأسبوع الماضي، وبدا من المحتم أنه سيثير ضجة ما عند دخوله الملعب. ومع ذلك، فقد تجاوز نفسه، حيث تعرض لصيحات استهجان شديدة عند دخوله الملعب، وسجل هدف التقدم، لكنه تعرض للصياح مرة أخرى، ثم ارتكب خطأً على فيديريكو فيناس، مما أدى إلى ركلة جزاء من الحكم، وسجل فيديريكو فالفيردي هدف التعادل من نقطة الجزاء.

    أصبح وايت العدو رقم 1 بالنسبة للعديد من مشجعي إنجلترا لحظة مغادرته التشكيلة خلال كأس العالم 2022، وتزايدت مشاعر الاستياء عندما تبين أنه أخبر غاريث ساوثغيت بعد البطولة أنه غير متاح للانضمام إلى التشكيلة. كان توخيل قد قال يوم الخميس "الجميع يستحق فرصة ثانية" لكن العديد من المشجعين لم يستمعوا وأعربوا عن مشاعرهم عندما دخل الملعب في الشوط الثاني.

    حث توخيل المشجعين على "المضي قدماً" وشجع وايت على "تحمل الأمر برحابة صدر". لكن ظهوره القصير الحافل بالأحداث لم يساعده في فرص انضمامه إلى تشكيلة الـ26 لاعباً، خاصة مع احتمال تعافي ريس جيمس من الإصابة قبل يونيو.

    الفائز: هاري ماجواير

    ربما كان ماجواير غائبًا عن الساحة الإنجليزية لمدة 18 شهرًا، لكنك ما كنت لتلاحظ ذلك عندما استلم الكرة في الدقائق الأولى وانطلق بسرعة نحو الأمام بثقة. 

    أرسل ماجواير تمريرات إلى الهجوم وشكل تهديدًا كالمعتاد من الكرات الثابتة. بدا الأمر وكأنه لم يغيب أبدًا، وأظهر هذا الأداء أنه يمتلك المقومات اللازمة للعب تحت قيادة توخيل، على الرغم من المخاوف بشأن افتقاره للسرعة اللازمة للعب في الخط الخلفي المتقدم الذي يفضله الألماني عادةً.

    لقد كافح المدافع بشكل مثير للإعجاب من أجل مستقبله في مانشستر يونايتد، وهو الآن في طريقه لاستعادة مكانه في منتخب إنجلترا، وربما حتى في التشكيلة الأساسية عند انطلاق كأس العالم.

    الخاسر: توماس توخيل

    قال مدرب منتخب إنجلترا في نوفمبر الماضي، بعد التأهل لكأس العالم، إن وقت التجارب قد انتهى. ومع ذلك، ها هو ذا، قبل أقل من ثلاثة أشهر من انطلاق البطولة، يختار لاعبين في أسفل الترتيب الهرمي للفريق، والذين لا يملكون سوى أمل ضئيل أو معدوم في المشاركة في البطولة.

    قضى دومينيك سولانكي سبع سنوات بعيداً عن منتخب إنجلترا حتى استدعاه لي كارسلي في عام 2024، ولم يكن توخيل قد فكر في ضمه من قبل، ومع ذلك كان سولانكي في التشكيلة الأساسية. وحل محله دومينيك كالفيرت-لوين، الذي شوهد آخر مرة يرتدي قميص إنجلترا في عام 2021. واعترف المدرب بأنه نادراً ما يشاهد فيكايو توموري وهو يلعب. فلماذا، في هذه الحالة، يفكر في اصطحابه إلى كأس العالم؟

    أصر توخيل على أنه "تعلم الكثير" من المباراة، لكن بدا الأمر وكأنه فرصة ضائعة للتعرف على الفريق الذي سيختاره فعليًا في أمريكا الشمالية وبناء بعض الثقة.

    الفائز: جيمس غارنر

    أبهر لاعب خط وسط إيفرتون الجميع خلال الـ69 دقيقة التي قضاها على أرض الملعب بأدائه المتميز، مما جعل من السهل نسيان أنه كان يخوض أول مباراة دولية له. فقد صنع أكبر عدد من الفرص في المباراة، وأرسل أكثر التمريرات العرضية دقة، وقام بأكبر عدد من التدخلات الدفاعية، حيث استعاد الكرة أربع مرات وفاز بستة صراعات أرضية. 

    كما أظهر قوة كبيرة في تنفيذ الكرات الثابتة. كان توخيل سعيداً للغاية بما شاهده، وأطلق على غارنر لقب "فالفيردي الصغير"، وبناءً على هذا الأداء، فإن لديه فرصة ضئيلة للانضمام إلى رحلة الفريق إلى الولايات المتحدة.

    الخاسر: الحكم سفين يابلونسكي وفريقه

    لم يكن توخيل راضياً عن أداء الحكم سفين يابلونسكي ومساعدي الحكم بالفيديو، حيث شكك في ثلاثة قرارات مهمة: احتساب ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة ضد وايت، وعدم طرد أراوجو بسبب تدخله المتهور على فودن، وعدم مراجعة مخالفة رودريغو أغيري ضد نوني مادويكي. 

    لكن القرار الأكثر سخافة كان إبقاء مانويل أوغارتي على أرض الملعب بعد أن بدا أن لاعب وسط مانشستر يونايتد قد حصل على بطاقتين صفراوين، الأولى لارتكابه خطأ على بالمر، والثانية لاعتراضه على قرار الحكم بعد أن سجل وايت هدفاً. وقال ماجواير إنه أُبلغ بأن زميله في فريق الشياطين الحمر لم يحصل في الواقع سوى على بطاقة صفراء واحدة، مما زاد من حيرة الموقف. 

    وقال توخيل عن مواطنه الألماني جابلونسكي: "لا أعتقد أن أداءه كان جيداً على الإطلاق. كانت هناك جدالات، فقد حصل لاعب على بطاقتين صفراوين في المباراة لكنه لم يُطرد. كان يوماً سيئاً في العمل". وكان إيان رايت، الذي كان يحلل المباراة لقناة ITV، أكثر حدة في كلامه: "إنهم يختلقون الأحداث أثناء سير المباراة، وكأننا لم نرَ ما رأيناه".