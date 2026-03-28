فيل فودن في موقف حرج! الفائزون والخاسرون: كول بالمر يخرج منتصراً في صراع لاعبي الرقم 10، وهاري ماجواير يثبت جدارته أمام توماس توخيل المتردد في تعادل إنجلترا القبيح مع أوروغواي

ولا أحد أكثر من فيل فودن، الذي لم يتبق له سوى وقت قصير ليثبت جدارته بالانضمام إلى تشكيلة توماس توخيل. ورغم كونه أحد أفضل اللاعبين الإنجليز وأكثرهم إنجازات خلال العقد الماضي، إلا أن سجل فودن مع منتخب إنجلترا لا يذكر. فقد سجل أربعة أهداف فقط في 48 مباراة، وكان آخر هدف له في مباراة رسمية ضد ويلز في كأس العالم الأخيرة بقطر.

ليس لدى توخيل سبب وجيه لوضع ثقته في فودن، حيث طلب اللاعب عدم اختياره للمنتخب الوطني في يونيو الماضي، كما أنه فشل في التألق خلال المعسكر الأخير في نوفمبر. ومما يزيد الطين بلة، أن اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً لا يستطيع حتى الاستشهاد بأدائه مع مانشستر سيتي كدليل على أنه لا يزال قادراً على تقديم أداء على أعلى مستوى، حيث فقد مكانه في تشكيلة بيب جوارديولا، وهو ما تجلى بوضوح في إشراكه فقط في الوقت المحتسب بدل الضائع في نهائي كأس كاراباو ضد أرسنال.

كان فودن يواجه رهاناً كبيراً في مباراة أوروغواي، لكنه خيب الآمال مرة أخرى، رغم أن أنظار الأمة كلها كانت مسلطة عليه. ولم يكن الوحيد.

يقدم موقع GOAL تحليلاً للفائزين والخاسرين في ملعب ويمبلي...