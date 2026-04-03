علي سمير

آرسنال و"المدفعجي" فيكتور فالديبيناس .. صفقة انتحارية تطيح بـ"الزجاجي" وتخلق سيناريو بيكيه في ريال مدريد

قصة عشق ميكيل أرتيتا للتعاقد مع مدافعين وجلبهم إلى آرسنال مستمرة، المدرب الإسباني يواجه مشكلة في مركز الجناح الأيسر والظهير الأيمن وربما خط الوسط بلاعب بديل لديكلان رايس، ولكن خطته الأولى لا تستهدف تدعيم أي منهم!

الهدف الأبرز هو فيكتور فالديبيناس، مدافع ريال مدريد الشاب، والذي يسير حاليًا على خطى دين هاوسن المنضم حديثًا إلى الميرينجي باعتباره "الجوهرة القادمة" في خط الدفاع من اللاعبين الإسبان.

آرسنال أبدى استعداده لدفع 50 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب وفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، رغم الكم الهائل من المدافعين الذين يمتكلهم الفريق، وحقيقة أن فالديبيناس لم يلعب سوى مباراة واحدة مع الفريق الأول في الدوري الإسباني هذا الموسم.

الشائعات ظهرت في كل مكان منذ منتصف الموسم الجاري، وظن البعض أنها مجرد أقاويل صحفية، ومحاولات من معسكر اللاعب لربط اسمه بأندية أخرى، حتى يلتفت ريال مدريد ويحاول منحه المزيد من الفرص.

ولكن يبدو أن الأمور حقيقية .. آرسنال يريد جوهرة ريال مدريد، ولكنها خطوة لا تحمل الكثير من المنطق للطرفين!


    صفقة انتحارية للطرفين

    أولًا وقبل كل شيء، آرسنال لديه مشكلة في الظهير الأيمن بسبب تراجع بن وايت وتذبذب مستوى يوريين تيمبر، ويحتاج للاعب وسط بخصائص رايس، ولاعب آخر بخط الهجوم على الأرجح جناح أيسر.

    وعلى الجانب الآخر ستجد المدفعجية لديهم هذا الكم من المدافعين : بن وايت، تيمبر، ويليام ساليبا، كريستيان موسكيرا، جابرييل، بييرو هينكابي، ريكاردو كالافيوري، لويس سكيلي.

    هذا الكم الهائل من المدافعين أصحاب الجودة العالية يجعلنا نسأل هذا السؤال؟ لماذا يريد أرتيتا التعاقد مع نجم ريال مدريد الشاب؟

    ربما الإجابة هي أن فيكتور يلعب كمدافع "hybrid" يمكنه التواجد في المنتصف وكظهير أيسر، وهي خاصية يعشقها أرتيتا.

    آرسنال لديه لاعبين في هذا المركز، كالافيوري وهينكابي، يمكنهما التألق في لعب هذا الدور جيدًا، مع لويس سكيلي الذي أثبت تميزه كظهير أيسر واختفى هذا الموسم لندرة الفرص مما أثر على مستواه.

    وهو المصير الذي سيلقاه فالديبيناس، خاصة وأن آرسنال قرر تفعيل بند الشراء في عقد استعارة هينكابي من باير ليفركوزن وفقًا للصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، مما يقطع الطريق على اللاعب تمامًا في الحصول على الدقائق التي يريدها.

    هناك سيناريو آخر قد يحدث، ريكاردو كالافيوري ارتبط بالعودة إلى الدوري الإيطالي هذا الموسم رغم تأثيره مع المدفعجية، حيث ظهرت مطالب بالتخلي عنه مع تكرار الإصابات التي تعرض لها منذ انضمامه لشمال لندن.

    أيضًا مايلز لويس سكيلي، ظهير المدفعجية لا يشعر بالراحة بسبب التهميش بعد قدوم هينكابي، مانشستر يونايتد مهتم به، خطوة قد يرفضها آرسنال باستماتة لكن فكرة رحيل الظهير الإنجليزي ليست مستحيلة.

    هنا تبدو فكرة التعاقد مع فالديبيناس منطقية، جني الأموال من لاعب زجاجي وآخر مهمش، مقابل إنفاقها على واحد من أهم المواهب الشابة في أوروبا لمنافسة هينكابي وجابرييل.

    لماذا فالديبيناس على وجه التحديد؟

    وسط اهتمام آرسنال وبوروسيا دورتموند وميلان بلاعب ريال مدريد الشاب، قامت مجلة "فور فور تو" بمهمة استكشافية عن اللاعب الشاب، وشرحت لماذا يريد أرتيتا التعاقد معه رغم الوفرة الدفاعية في النادي.

    فالديبيناس يمتلك العديد من الصفات المتشابهة مع كالافيوري، مما يدعم فكرة التخلي عن الإيطالي وإعادته إلى بلاده، لأن لاعب ريال مدريد أصغر منه ولا يتعرض لهذا الكم من الإصابات، ولديه خصائص يعشقها أرتيتا ..

    - يتمتع بسرعة مبهرة تشبه كثيرًا ميكي فان دي فين لاعب توتنهام، ويجيد الدخول في الالتحامات ويتعامل مع الصراعات البدنية ببراعة شديدة.

    - تم تشبيهه بأنطونيو روديجر وفيديريكو فالفيردي، بسبب قوته الهائلة التي تؤهله للدفاع في المساحات، ويجيد التسديد على المرمى، ولديه مميزات تدعم فكرة لعبه في خط الوسط، لأنه ليس مدافعًا تقليديًا.


    - طوله يتخطى الستة أقدام، واستفاد من هذه الميزة في مراحل الشباب، حيث كان يبرز دائمًا كاللاعب الأفضل والأقوى ممن حوله، وتعجب البعض من سرعته الفائقة رغم بنيانه الضخم.

    - تسديداته تشبه فيديريكو فالفيردي إلى حد كبير، وهو أمر نادر في لاعب خط دفاع، كما يجيد الخروج للمساهمة في بناء الهجمة وتنظيم انطلاقات سريعة لمباغتة الخصم، بالإضافة إلى قدرة تحمل عند العودة لموقعه في خط الدفاع.

    وبجانب كل هذه المميزات، قالت المجلة إن اللاعب بحاجة إلى تطوير بعض الأمور الأخرى، مثل درجة التركيز والتعامل مع العرضيات والكرات الثابتة "أمر يعتمد عليه آرسنال كثيرًا"، بالإضافة إلى التعامل مع الضغط العكسي، وهي أمور لا بأس بها بحكم سنه.

    قصة بيكيه تتكرر من جديد؟

    كما ذكرنا الصفقة تبدو مخاطرة من الطرفين، لاعب قد يجد نفسه بديلًا لسنوات لجابرييل وساليبا، وفريق لا يحتاج لمدافعين جدد ويمكنه استخدام الأموال بطريقة أفضل على أولويات أخرى.

    ولكن قصة رحيل فالديبيناس عن ريال مدريد في هذا السن، تذكرنا بأسطورة برشلونة جيرارد بيكيه، عندما ترك شباب النادي الكتالوني ورحل إلى مانشستر يونايتد في 2004، ولكنه لم يحصل على أي فرصة ليعود في وقت لاحق إلى برشلونة في 2008 مقابل 5 ملايين يورو.

    السير أليكس فيرجسون كان يعتمد بشكل منتظم على ريو فيرديناند وويس براون وجون أوشيه وغيرهم، ولم يثق في بيكيه بالشكل الكافي لأن الإسباني كان لا يزال بحاجة إلى تطوير موهبته.

    بيكيه خاض 23 مباراة فقط مع الشياطين الحمر، وعندما تعاقد مانشستر مع مدافعه الأسطوري السابق نيمانيا فيديتش من سبارتك موسكو في 2006، تمت إعارة الإسباني لريال سرقطسة، قبل العودة للتهميش تمامًا في حضور ثنائية "فيديتش فيرديناند".

    والآن قد يواجه فالديبيناس نفس المصير، سيجد نفسه أمام ثنائية أخرى وهي ساليبا وجابرييل، مما يفتح الباب أمام إمكانية تكرار تجربة بيكيه ولكن مع آرسنال، الانضمام للمدفعجية بشكل مؤقت قبل العودة للانفجار مع ريال مدريد.

    اللاعب لديه درجة عالية من القوة الذهنية للتعامل مع أي موقف، حيث سبق أن استغنى عنه ريال مدريد، وذهب بعدها إلى ليجانيس، قبل العودة مرة أخرى إلى العاصمة الإسبانية وهو مرفوع الرأس.

    هل يتكرر السيناريو ويصبح فالديبيناس نسخة أخرى من بيكيه؟ أم يرفض ريال مدريد التخلي عنه من الأساس؟ كل شيء وارد، ولكن بالتأكيد النجم الشاب سيكون أحد أهم الموضوعات الساخنة في الميركاتو الصيفي القادم.