فيكتور جيوكيريس يلقي باللوم على "ملعب جاف" في هزيمة أرسنال على أرضه، بينما يفتح بورنموث الباب على مصراعيه أمام المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز

ساد الصمت على ملعب الإمارات يوم السبت، حيث تعرض أرسنال لخسارته الثالثة في أربع مباريات، بعد هزيمته 2-1 أمام فريق بورنموث الذي أظهر صمودًا كبيرًا. وترك هذا النتيجة النادي اللندني الشمالي في موقف حرج، حيث أصبح لدى مانشستر سيتي الآن فرصة لتقليص الفارق في صدارة الترتيب عندما يواجه تشيلسي في ستامفورد بريدج يوم الأحد.

افتتح جونيور كروبي التسجيل للزوار في الدقيقة 17، لكن أرسنال حصل على فرصة للعودة إلى المباراة عندما تم الحكم على رايان كريستي بلمس الكرة بيده داخل المنطقة. تقدم جيوكيريس وسجل ركلة جزاء قوية لتعادل النتيجة، لكن هدف أليكس سكوت في الشوط الثاني ضمن لفريق أندوني إيراولا الخروج بثلاث نقاط.