فيكتور جيوكيريس يحذو حذو كيليان مبابي وكول بالمر بتسجيل علامة تجارية لاحتفاله الشهير بالهدف وهو يرتدي قناعه

أشار خبراء قانونيون إلى أنه على الرغم من حصول جيوكيريس على حقوق صورة معينة، فإن شكل تسجيله قد يختلف بشكل كبير عن العلامات الحركية التي يستخدمها نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز الآخرون. وأشار لي كورتيس، محامي العلامات التجارية المعتمد في شركة HGF، إلى أن تسجيل صورة واحدة بدلاً من حركة كاملة قد يؤثر على قوة الحماية.

وأوضح كورتيس: "تُظهر العلامة الحركية الاحتفال بأكمله، وليس مجرد لحظة واحدة. ولذلك، هناك تساؤل حول ما إذا كان تسجيل فيكتور جيوكيريس - باعتباره صورة لحظة واحدة بدلاً من الحركة الكاملة - قد يحد من حقوقه. ورغم أن الحصول على علامة حركية قد يكون أصعب من الحصول على علامة قائمة على صورة، إلا أن الأمر قد يستحق العناء في نهاية المطاف."