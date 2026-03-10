Goal.com
Victory OkorieGoal Ar Only GFX
علي سمير

"ابن أفضل سائق أوبر في مدريد" .. صفقة ريال الجديدة نسخة من روبرتو كارلوس وقال "لا" لبرشلونة!

الميرينجي اقتنص أحد أهم المواهب الدفاعية في إسبانيا وأوروبا

على طريقة غريمه الكتالوني برشلونة، يسعى ريال مدريد لخطف موهبة جديدة، يُقال إنها تسير على نفس طريق النجم الأسطوري روبرتو كارلوس لاعب السيليساو والميرينجي السابق.

برشلونة معروف عنه جلب المواهب الفذة ومساعدتها وعلى الوصول لعالم الشهرة وصفوة نجوم العالم، ولنا في ذلك أكثر من مثال على رأسهم بيدري وغيره من اللاعبين.

ريال مدريد قرر السير على نفس النهج مؤخرًا بضم أردا جولر وفرانكو ماتانتونو، والآن هو موعد مع صفقة أخرى أقل تكلفة من هذا الثنائي، وهو فيكتوري أوكوري ظهير ديبورتيفو ألافيس.

  • Real Madrid CF v RCD Mallorca - La Liga EA SportsGetty Images Sport

    ريال مدريد حسم السباق

    خلال الميركاتو الصيفي الماضي، أراد ريال مدريد التعاقد مع ألفونسو ديفيس لاعب بايرن ميونخ، قبل أن يختار الأخير البقاء مع النادي البافاري، ليلجأ الميرينجي إلى ألفارو كاريراس الذي جاء من بنفيكا.

    وعلى الرغم من وجود كاريراس وعودة فيرلان ميندي من الإصابة، إن ريال يواصل التخطيط لمستقبل مركز الظهير الأيسر، ومن هنا ظهرت فكرة التعاقد مع أوكوري، الذي يعتبر من أهم المواهب بمركزه في أوروبا.

    صاحب الـ15 سنة يلعب حاليًا في أكاديمية ألافيس، ومن المقرر أن يبلغ عامه السادس عشر في مايو القادم، مما يعني أنه وقتها يمكنه التوقيع على أول عقد احترافي له في مسيرته.

    صحيفة "آس" الإسبانية، قالت إن ريال مدريد حسم بالفعل صفقة التعاقد مع اللاعب الشاب، رغم الاهتمام الشديد بالحصول على خدماته من برشلونة وأتلتيكو مدريد وإنتر ويوفنتوس.

    ديبورتيفو ألافيس حاول الاحتفاظ باللاعب أطول فترة ممكنة، لإيمان النادي بقدراته وإمكانية الاستفادة من بيعه بمقابل مادي ضخم في المستقبل، وتقدم بعرض يضمن تصعيده للفريق الأول بشكل أسرع.

    ولكن فكرة اللعب لريال مدريد كان من المستحيل رفضها، ليتوصل اللاعب لاتفاق نهائي مع الميرينجي، وسط توقعات بأن تثير كل الأمور على ما يُرام بسبب العلاقة الجيدة بين الطرفين.

  • Barcelona's Lionel Messi (C) runs past RAFP

    نسخة من روبرتو كارلوس وألفونسو ديفيس

    مركز الظهير الأيسر شغله العديد من العظماء في ريال مدريد، لعل أبرزهم روبرتو كارلوس ومارسيلو، ومن المهم الحفاظ على هذا الإرث لأطول فترة ممكنة.

    انطلاقة أوكوري تؤكد أنه قد يسير على خطى هذا الثنائي، حيث انضم مؤخرًا إلى منتخب إسبانيا تحت 16 سنة، ولعب العديد من المباريات الودية.

    المستويات التي قدمها اللاعب جعلت عدة أندية من الدوري الإنجليزي بالإضافة إلى بايرن وإنتر وبرشلونة، يحاولون التعاقد معه، ولكن أوكوري ومن حوله فضلوا خيار البقاء في إسبانيا لتسهيل مهمته في التأقلم.

    صاحب الـ15 سنة مدريدي المنشأ، لعب في أكاديمية رايو فاييكانو مع شقيقه الأكبر إيفان، وهو مهاجم عملاق قد نراه مؤخرًا ضمن صفوة الأندية، وولد الثنائي لوالدين من نيجيريا، هاجرا منذ سنوات، وعملت والدتهما في المطاعم، بينما كان والدهما يعمل كسائق تاكسي ويعتبر أحد أعلى "سائقي" أوبر تقييمًا في مقاطع مدريد بأكملها.

    يتمتع أوكوري بعدة مييزات، أهمها النواحي البدنية، السرعة، الطابع الهجومي واختراق الدفاعات بسهولة، كما يتميز كذلك في لعب التمريرات البينية والكاسرة للخطوط.

    وفقًا لـ"آس" الإسبانية، فإن كل من تابعوه داخل ريال مدريد، يؤمنون بأنه سيكون نسخة من النجم البرازيلي روبرتو كارلوس، أو ألفونسو ديفيس لاعب بايرن ميونخ الذي كان هدفًا للنادي.

    خطة ريال مدريد لصفقته الجديد

    في الوقت الحالي، يريد النادي أن يبدأ أوكوري الموسم القادم مع فريق "جوفينيل ب"، باعتبار البيئة التي سيتواجد بها غير متطلبة بالنسبة لطفل عمره 16 سنة، مما يقلل الضغوط والضجة من حوله.

    وإذا تطور اللاعب بالشكل الطبيعي وأصبح أكثر نضجًا، سيتم نقله إلى فريق "جوفينيل أ"، مع توخي الحذر الشديد مع موهبته باعتباره "ماسة" يجب صقلها بعناية.

    بجانب اعتقاد البعض بأنه مزيج بين ديفيس وروبرتو كارلوس، هناك البعض الآخر من يراه مثل أليخاندرو بالدي ظهير برشلونة، أو نونو مينديش لاعب باريس سان جيرمان.

    ولكن بغض النظر عن أي تشبيهات، الجميع يتفق أن ريال مدريد نجح في الحصول على واحد من أهم المواهب الدفاعية في أوروبا!

