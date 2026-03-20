فيكتور أوسيمهن ونوا لانغ يظهران آثار الإصابات التي تعرضا لها بعد أن انتهى الأمر بالمهاجمين في المستشفى عقب مباراة ليفربول
أوسيمين يعاني من كسر في الساعد
انتهت أمسية أوسيمهن قبل أن تبدأ. اصطدم المهاجم النيجيري بإبراهيما كوناتي خلال صراع هوائي في الشوط الأول، حيث سقط مدافع ليفربول بثقل على ذراع أوسيمهن. وعلى الرغم من الألم الواضح الذي كان يعاني منه وتضميد ذراعه على أرض الملعب، واصل اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا اللعب وأكمل الشوط الأول. ومع ذلك، أكدت الفحوصات التي أجريت في الاستراحة مدى خطورة الإصابة، ولم يتم المخاطرة بإشراكه في الشوط الثاني. وأكد غالطة سراي لاحقًا في بيان رسمي أن الفحوصات الطبية كشفت عن كسر في الساعد الأيمن لأوسيمين.
إصابة لانغ تزيد من معاناة غالطة سراي
وإذا كانت أمسية أوسيمهن مؤلمة، فإن ما حدث للانغ في الشوط الثاني كان أسوأ بكثير. فقد اصطدم الجناح الهولندي، الذي حل محل أوسيمهن في الشوط الثاني، بإصبعه في لوحة الإعلانات خلف مرمى أليسون. مما أدى إلى إصابة لانغ بقطع جزئي في إصبعه، واحتياجه لعلاج مكثف من قبل الطاقم الطبي، بما في ذلك أطباء ليفربول. وتم حمله خارج الملعب ونقله على الفور إلى المستشفى. وأكد غالطة سراي أن لانغ تعرض لقطع خطير في إصبعه الأيمن، ومن المقرر أن يخضع لعملية جراحية في ليفربول خلال الساعات القادمة بحضور فريقهم الطبي.
لحظة على إنستغرام تبعث البهجة
على الرغم من خطورة الإصابتين، بدا أن اللاعبين استطاعا أن يجدوا بعض الفكاهة في محنتهم المشتركة. فقد أظهرت قصة لانغ على إنستغرام أوسيمهن وهو يبتسم خلال مكالمة فيديو، بينما كان كلاهما يعرضان أطرافهما المضمدة. ولم يتم حتى الآن تأكيد المدة التي سيغيب فيها الثنائي عن الملاعب، لكن يمكن لمشجعي غالطة سراي أن يطمئنوا بعد أن رأوا أن كلا اللاعبين في حالة معنوية جيدة. instagram/noano/
ليفربول يفتح لنفسه طريقاً للخروج من دوري أبطال أوروبا
أضافت هذه الضربة المزدوجة المتمثلة في إصابة لاعبين ملاحظة قاتمة إلى خروج الفريق من البطولة الأوروبية الذي كان مهينًا بالفعل. فقد نجح ليفربول في قلب نتيجة الهزيمة 1-0 في مباراة الذهاب بفوزه 4-0 في مباراة الإياب. وسجل كل من دومينيك زوبوسلاي، وهوجو إكيتيكي، وريان جرافنبرخ، ومحمد صلاح أهدافًا في ملعب أنفيلد في مباراة كانت في معظمها من جانب واحد. أقر آرني سلوت بأن خسارة أوسيمهن كان لها تأثير كبير على المباراة، واعترف بأن ذلك جعل الأمور أسهل بكثير لفريقه. يحتل غالطة سراي حالياً صدارة الدوري التركي الممتاز، وسيركز الآن جهوده على النجاح المحلي، على الرغم من أن الغياب المحتمل لفترة طويلة لاثنين من المهاجمين الرئيسيين لا يزال يمثل ضربة كبيرة لطموحاته في الفوز باللقب.
