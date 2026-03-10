AFP
فيكتور أوسيمين متأكد من أن غلطة سراي "يمكن أن يؤذي" ليفربول في أنفيلد، حيث يتألق المهاجم النجم بعد فوزه في مباراة الذهاب في دوري أبطال أوروبا
العمالقة الأوروبيون يسقطون في اسطنبول
حصل غلطة سراي على ميزة صغيرة لكنها مهمة في مباراة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على ليفربول 1-0 في ملعب RAMS Park الذي كان يهتز من البداية إلى النهاية. واصل بطل تركيا سجله الرائع مؤخرًا ضد فريق الدوري الإنجليزي الممتاز، محققًا فوزه الثالث على التوالي على الريدز في المسابقات الأوروبية. كانت أمسية تميزت بالانضباط التكتيكي والعاطفة الجامحة، حيث أثبت الأسود أنه يمكنهم مواجهة نخبة القارة.
وصلت الأجواء إلى ذروتها قبل انطلاق المباراة، حيث كشف مشجعو الفريق المضيف عن عرض مذهل أثر في اللاعبين بشكل واضح. انفجر أوسيمهن بالبكاء عندما شاهد العرض الراقص المخصص للفريق، وهي اللحظة التي حددت نغمة ليلة عالية الكثافة والعاطفة في اسطنبول.
تحية أوسيمهن العاطفية
في حديثه بعد صافرة النهاية برفقة طفله خلال بث ما بعد المباراة على قناة TRT، تحدث اللاعب الدولي النيجيري عن علاقته الوثيقة بالنادي وعن سبب شعوره بأن هذه الأمسية كانت شخصية للغاية. "أنا سعيد للغاية منذ أن ارتديت هذا القميص. هذا القميص مميز للغاية. أردت أن أبذل قصارى جهدي من أجل هؤلاء المشجعين. فقدت والدتي في سن صغيرة جدًا. لهذا السبب هو مهم جدًا بالنسبة لي"، أوضح المهاجم وهو يتأمل في أهمية النتيجة.
كان لاعب نابولي السابق محور اهتمام فريق أوكان بوروك فور وصوله من نابولي، حيث تحمل مسؤولية قيادة الهجوم في أكثر مسابقات الأندية شهرة في العالم. كان أداؤه أمام دفاع ليفربول أساسًا للفوز الصعب، مما ضمن لغلطة سراي التقدم الذي سيحافظ عليه في مباراة الإياب في ميرسيسايد.
رابطة عائلية في RAMS Park
وسرعان ما أرجع أوسيمهن الفضل في هذا النتيجة إلى الروح الجماعية في غرفة الملابس والمدرجات، مؤكداً أن نجاح النادي يقوم على أساس الوحدة. "نحن عائلة واحدة مع مشجعي غلطة سراي. لقد قمنا بعمل رائع اليوم".
وأضاف: "أعتقد أننا يمكننا أن نلحق الضرر بليفربول في مباراة الإياب. لقد قمنا بعمل جيد حتى الآن"، قال المهاجم، واثقًا بوضوح من أن المهمة لم تنتهِ بعد، حيث يتطلعون إلى حجز مكان في ربع النهائي.
التطلع إلى المباراة الحاسمة في أنفيلد
في حين أن التقدم 1-0 غالبًا ما يُعتبر فارقًا هشًا عند التوجه إلى أنفيلد، فإن الثقة التي يشع بها معسكر غلطة سراي تشير إلى أنه ليس لديهم أي نية للجلوس مكتوفي الأيدي. بعد أن نجحوا في إخماد تهديدات أرني سلوت الهجومية في تركيا، يستعد نادي إسطنبول الآن لمعركة تكتيكية في إنجلترا، حيث ستكون الأهداف خارج أرضهم والهجمات المرتدة السلاح الرئيسي في ترسانتهم في سعيهم لإنهاء المهمة.
